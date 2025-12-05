Η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή στο Spill The Tea: «Η Loreen μου έστειλε προσωπικό μήνυμα όταν γέννησα την κόρη μου»

Στο σημερινό επεισόδιο του Spill The Tea με τον Ανδρέα Ζωίτσα στο MAD TV, καλεσμένη είναι η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή (Didi), η οποία μοιράζεται ανοιχτά σκέψεις για τη ζωή της, τη μητρότητα και τις επαγγελματικές της φιλοδοξίες.

Η πρώην παίκτρια του Big Brother μιλά για τον ερχομό της κόρης της, ένα γεγονός που της έδωσε νέες δυνάμεις και όρεξη για να ζήσει και να πραγματοποιήσει όλα όσα επιθυμεί. Μάλιστα, όπως εξομολογήθηκε, η ίδια η Loreen δεν έχασε την ευκαιρία να της στείλει θερμές προσωπικές ευχές για τον ερχομό της κόρης της, εκφράζοντας τη χαρά της για το νέο κεφάλαιο της ζωής της.

Διάβασε επίσης: Η Ζωή Ασουμανάκη στο Spill The Tea: Ο χωρισμός, το Big Brother και η επιθυμία για πάνελ

Συγκεκριμένα, περιγράφει την κόρη της ως την ελπίδα της και αποκαλύπτει ότι κάνουν τα πάντα μαζί, ενώ παράλληλα εξομολογείται πως από τη στιγμή που έγινε μητέρα οι προτάσεις για δουλειά πολλαπλασιάστηκαν. Μάλιστα, δεν κρύβει την επιθυμία της να συνεργαστεί με τον Κωνσταντίνο Καπουτζίδη στο μέλλον.

Η συζήτηση αγγίζει και πιο προσωπικά θέματα, όπως η εμπειρία της με το bullying. Η ίδια τονίζει πως χωρίς την αγάπη και τη στήριξη των γονιών της δεν θα είχε καταφέρει να ξεπεράσει τις δυσκολίες της.

Διάβασε επίσης: Μαρίλια Μητρούση στο Spill The Tea: Ο φόβος για τα νούμερα τηλεθέασης, τα παιδικά της χρόνια και το ενδεχόμενο ενός γάμου

Δες κι αυτό…