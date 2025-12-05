Αιχμαλωτίζει τα βλέμματα το νέο video clip της Δέσποινα Βανδή για το hit Καλά Να Περνάτε

Η Δέσποινα Βανδή προετοιμάζεται για τις εμφανίσεις με τον Κωνσταντίνο Αργυρό στο «Κέντρο Αθηνών» που ξεκινούν την Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου

Η Δέσποινα Βανδή επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο με μια οπτικοποίηση που αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την αισθητική της υπογραφή και τη σκηνική της παρουσία. Με το νέο της τραγούδι να έχει ήδη αγγίξει το κοινό, η δημοφιλής ερμηνεύτρια παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό project που συνδυάζει μόδα, ομορφιά και κινηματογραφική εικόνα, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά της να εξελίσσεται και να δημιουργεί τάσεις.

Η Δέσποινα Βανδή μεταφέρει στις οθόνες μας το νέο της hit «Καλά Να Περνάτε» και για ακόμα μια φορά αιχμαλωτίζει τα βλέμματα. Το «Καλά Να Περνάτε» οπτικοποιείται μέσα από ένα fashion & beauty project με μαγευτικά vfx, όπου η πάντα εντυπωσιακή Δέσποινα Βανδή μεταφέρει την ενέργεια του τραγουδιού και ξεσηκώνει.

Το «Καλά να Περνάτε», που κυκλοφόρησε ψηφιακά από την Panik Records πριν λίγες ημέρες και έχει ήδη κατακτήσει τις καρδιές του κοινού, είναι ένα τραγούδι – σύνθημα με στοιχεία ρούμπας και τσιφτετελιού και το μοναδικό ταπεραμέντο της super star Δέσποινας Βανδή. Τη μουσική και τους στίχους έγραψε ο Teo Tzimas, ενώ τo video σκηνοθέτησε ο Jim Georgantis.

Την ίδια ώρα, η Δέσποινα Βανδή προετοιμάζεται για τις εμφανίσεις με τον Κωνσταντίνο Αργυρό στο «Κέντρο Αθηνών» που ξεκινούν την επόμενη Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου.

Βρείτε το «Καλά Να Περνάτε» στις streamming υπηρεσίες:

https://bfan.link/kala-na-pernate