MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Μουσικά Νέα 05.12.2025

Αιχμαλωτίζει τα βλέμματα το νέο video clip της Δέσποινα Βανδή για το hit Καλά Να Περνάτε

Η Δέσποινα Βανδή προετοιμάζεται για τις εμφανίσεις με τον Κωνσταντίνο Αργυρό στο «Κέντρο Αθηνών» που ξεκινούν την Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου
Mad.gr

Η Δέσποινα Βανδή επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο με μια οπτικοποίηση που αναδεικνύει για ακόμη μία φορά την αισθητική της υπογραφή και τη σκηνική της παρουσία. Με το νέο της τραγούδι να έχει ήδη αγγίξει το κοινό, η δημοφιλής ερμηνεύτρια παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό project που συνδυάζει μόδα, ομορφιά και κινηματογραφική εικόνα, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά της να εξελίσσεται και να δημιουργεί τάσεις.

Η Δέσποινα Βανδή μεταφέρει στις οθόνες μας το νέο της hit «Καλά Να Περνάτε» και για ακόμα μια φορά αιχμαλωτίζει τα βλέμματα.  Το «Καλά Να Περνάτε» οπτικοποιείται μέσα από ένα fashion & beauty project με μαγευτικά vfx, όπου η πάντα εντυπωσιακή Δέσποινα Βανδή μεταφέρει την ενέργεια του τραγουδιού και ξεσηκώνει.

Το «Καλά να Περνάτε», που κυκλοφόρησε ψηφιακά από την Panik Records πριν λίγες ημέρες και έχει ήδη κατακτήσει τις καρδιές του κοινού, είναι ένα τραγούδι – σύνθημα με στοιχεία ρούμπας και τσιφτετελιού και το μοναδικό ταπεραμέντο της super star Δέσποινας Βανδή. Τη μουσική και τους στίχους έγραψε ο Teo Tzimas, ενώ τo video σκηνοθέτησε ο Jim Georgantis.

Την ίδια ώρα, η Δέσποινα Βανδή προετοιμάζεται για τις εμφανίσεις με τον Κωνσταντίνο Αργυρό στο «Κέντρο Αθηνών» που ξεκινούν την επόμενη Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου.

Βρείτε το «Καλά Να Περνάτε» στις streamming υπηρεσίες:
https://bfan.link/kala-na-pernate

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Panik Records ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Sabrina Carpenter: Στο φως το μήνυμα πίσω από το αμφιλεγόμενο εξώφυλλο του album της

Sabrina Carpenter: Στο φως το μήνυμα πίσω από το αμφιλεγόμενο εξώφυλλο του album της

05.12.2025
Επόμενο
Η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή στο Spill The Tea: «Η Loreen μου έστειλε προσωπικό μήνυμα όταν γέννησα την κόρη μου»

Η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή στο Spill The Tea: «Η Loreen μου έστειλε προσωπικό μήνυμα όταν γέννησα την κόρη μου»

05.12.2025

Δες επίσης

Sabrina Carpenter: Στο φως το μήνυμα πίσω από το αμφιλεγόμενο εξώφυλλο του album της
Μουσικά Νέα

Sabrina Carpenter: Στο φως το μήνυμα πίσω από το αμφιλεγόμενο εξώφυλλο του album της

05.12.2025
Klavdia: Το νέο της τραγούδι «Άνεμος» παντρεύει την ελληνική παράδοση με την ποπ
Μουσικά Νέα

Klavdia: Το νέο της τραγούδι «Άνεμος» παντρεύει την ελληνική παράδοση με την ποπ

05.12.2025
Η Κλαυδία είναι το πρόσωπο με τις περισσότερες αναζητήσεις στη Google για το 2025
Μουσικά Νέα

Η Κλαυδία είναι το πρόσωπο με τις περισσότερες αναζητήσεις στη Google για το 2025

05.12.2025
Με νέο τίτλο η παγκόσμια περιοδεία Μποφίλιου – Χαρούλη μετά την αντίδραση του γιου του Μάνου Χατζιδάκι
Μουσικά Νέα

Με νέο τίτλο η παγκόσμια περιοδεία Μποφίλιου – Χαρούλη μετά την αντίδραση του γιου του Μάνου Χατζιδάκι

05.12.2025
Spotify: Αν υπήρχε στα 90’s ποια τραγούδια θα ακούγαμε συνέχεια
Reviews

Spotify: Αν υπήρχε στα 90’s ποια τραγούδια θα ακούγαμε συνέχεια

05.12.2025
Τραγούδια των ’70 και ’80 καταγράφουν άνοδο έως και 373% στο streaming χάρη στο Stranger Things 5
Μουσικά Νέα

Τραγούδια των ’70 και ’80 καταγράφουν άνοδο έως και 373% στο streaming χάρη στο Stranger Things 5

05.12.2025
Μετά την ανακοίνωση ότι το Ισραήλ θα συμμετάσχει στη Eurovision 2026, μια μια οι χώρες αποχωρούν
Μουσικά Νέα

Μετά την ανακοίνωση ότι το Ισραήλ θα συμμετάσχει στη Eurovision 2026, μια μια οι χώρες αποχωρούν

04.12.2025
Ο Mente Fuerte παρουσιάζει το «Συμπαντικό» του Πρότζεκτ από τη Minos EMI
Μουσικά Νέα

Ο Mente Fuerte παρουσιάζει το «Συμπαντικό» του Πρότζεκτ από τη Minos EMI

04.12.2025
Μαρίνα Σάττι: Οι φωτογραφίες από το νοσοκομείο και το μήνυμα που έστειλε για την περιπέτεια υγείας της
Μουσικά Νέα

Μαρίνα Σάττι: Οι φωτογραφίες από το νοσοκομείο και το μήνυμα που έστειλε για την περιπέτεια υγείας της

04.12.2025
Σε αντίστροφη μέτρηση ο ΣΥΡΙΖΑ

Σε αντίστροφη μέτρηση ο ΣΥΡΙΖΑ

Τον στραγγαλισμό του λιμανιού του Πειραιά επιχειρούν οι ΗΠΑ

Τον στραγγαλισμό του λιμανιού του Πειραιά επιχειρούν οι ΗΠΑ

Ένας στους εννιά ενήλικες (20 – 79 ετών) ζει με διαβήτη

Ένας στους εννιά ενήλικες (20 – 79 ετών) ζει με διαβήτη