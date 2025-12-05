MadWalk 2025 Mega
Sabrina Carpenter: Στο φως το μήνυμα πίσω από το αμφιλεγόμενο εξώφυλλο του album της

Η τραγουδίστρια μιλά για την καλλιτεχνική πρόθεση και την προσωπική εμπειρία που ενέπνευσε την εικόνα του «Man’s Best Friend»
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Sabrina Carpenter επέλεξε να τοποθετηθεί με σαφήνεια σχετικά με το αμφιλεγόμενο εξώφυλλο του νέου της album «Man’s Best Friend», έπειτα από τις έντονες συζητήσεις που προκάλεσε η καλλιτεχνική του απεικόνιση. Στην εικόνα εμφανίζεται στα γόνατα ενώ ένας άνδρας της τραβά τα μαλλιά, μια επιλογή που για πολλούς θεωρήθηκε προσβλητική προς τις γυναίκες. Η Sabrina Carpenter όμως εξήγησε πως η εικόνα αποτελεί προσωπική μεταφορά και όχι μια δήλωση υποτίμησης.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Variety για το τεύχος Hitmakers αναφέρθηκε για πρώτη φορά σε βάθος στο θέμα. Η Sabrina Carpenter δήλωσε ότι η καλλιτεχνική σύλληψη εκφράζει ένα προσωπικό βίωμα και μια συναισθηματική αλήθεια. Όπως είπε με αφοπλιστική ειλικρίνεια «Ήταν για το πώς οι άνθρωποι προσπαθούν να ελέγξουν τις γυναίκες και για το πώς ένιωθα ότι με τραβούσαν συναισθηματικά σε προηγούμενες σχέσεις και για το πόση δύναμη επέτρεπα στον εαυτό μου να τους δίνει». Η τραγουδίστρια είναι 26 ετών και περιέγραψε το εξώφυλλο ως μια μορφή συμβολικού σχολίου πάνω στην εξουσία και τη χειραγώγηση.

www.instagram.com/sabrinacarpenter

Διάβασε επίσης: Η Sabrina Carpenter ζητά από τον Λευκό Οίκο να μην χρησιμοποιεί τη μουσική της

Η Sabrina Carpenter παραδέχθηκε ότι διάβασε πολλές από τις κριτικές που διατυπώθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ότι αρκετές από αυτές της φάνηκαν εύλογες. Όπως είπε «Για εμένα σήμαινε κάτι συγκεκριμένο αλλά για άλλους ανθρώπους σήμαινε εκατό διαφορετικά πράγματα και το έβλεπα και έλεγα αυτό είναι εύλογο, το δικό μου είναι επίσης εύλογο». Τόνισε ωστόσο πως ποτέ δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει ή να μειώσει κανέναν σημειώνοντας «Δεν θέλω να παρακάμψω το βάρος που είχε η εικόνα για κάποιους ανθρώπους. Το καταλαβαίνω. Απλώς αυτό που εγώ ήθελα να εκφράσω ήταν διαφορετικό».

Η τραγουδίστρια μίλησε και για τις αναφορές στη σεξουαλικότητα που υπάρχουν στο έργο της. Θυμήθηκε τον εαυτό της ως μικρό κορίτσι να θαυμάζει γυναίκες καλλιτέχνιδες που μιλούσαν ανοιχτά για τον έρωτα και παραδέχθηκε ότι ήθελε κάποτε να εκφράζεται και η ίδια με αντίστοιχη ελευθερία. Όπως ανέφερε «Πολλοί νομίζουν ότι θα πω και θα κάνω τα πάντα. Δεν ισχύει. Έχω όρια και θα εκπλαγείτε. Απλώς ζω τη ζωή μου και εσείς την παρακολουθείτε. Αν δεν σας αρέσει δεν είναι για εσάς. Αν σας αρέσει ελάτε μαζί μου».

Παρά τις αντιδράσεις το album «Man’s Best Friend» κυκλοφόρησε με τεράστια επιτυχία και έκανε ντεμπούτο στο νούμερο 1 του Billboard 200. Η Sabrina Carpenter δήλωσε πως η υποδοχή του κοινού ήταν για εκείνη η πιο όμορφη ανταμοιβή. Λίγο μετά την κυκλοφορία του εξωφύλλου απάντησε με χιούμορ σε χρήστη του X που της έγραψε «Έχει προσωπικότητα πέρα από το σεξ». Η απάντηση της Sabrina Carpenter ήταν «Κορίτσι ναι και είναι πολύ καλή».

www.instagram.com/sabrinacarpenter

Διάβασε επίσης: Η Sabrina Carpenter δέχεται απρόσμενη backstage επίσκεψη από τον Paul McCartney

