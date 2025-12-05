MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Μουσικά Νέα 05.12.2025

Klavdia: Το νέο της τραγούδι «Άνεμος» παντρεύει την ελληνική παράδοση με την ποπ

Η Klavdia επιστρέφει με τον «Άνεμο», ένα συναισθηματικό κομμάτι που συνδυάζει την ποπ με την ελληνική μουσική
Mad.gr

Η Klavdia επιστρέφει δισκογραφικά με τον «Άνεμο», ένα μοντέρνο, αυθεντικά ελληνικό και συναισθηματικό τραγούδι.

Ο «Άνεμος», που κυκλοφορεί από την Arcade Music και την Panik Records, αποδεικνύει για ακόμα μια φορά την ικανότητα που έχει η Klavdia να «γεφυρώνει» με τη σαγηνευτική φωνή της τον δυναμισμό της ποπ του σήμερα με τη διαχρονική «μαγεία» της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής.

Διάβασε επίσης: Η Κλαυδία είναι το πρόσωπο με τις περισσότερες αναζητήσεις στη Google για το 2025

Ο «Άνεμος», σε μουσική των Αrcade και του Αποστόλη Μαλλιά και στίχους των Arcade, κυκλοφορεί τώρα στις streaming υπηρεσίες, ενώ σύντομα θα μεταφερθεί με music video και στο YouTube.

Την ίδια ώρα, η Klavdia συνεχίζει τις συναυλίες της σε όλη την Ελλάδα, λίγο μετά την περιοδεία σε Αυστραλία και Αμερική δίπλα στον Κωνσταντίνο Αργυρό και την εμφάνισή της στο Καλλιμάρμαρο κατά την τελετή παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Δείτε το Instagram reel:

“>

Βρείτε το «Άνεμος» στις streaming υπηρεσίες: Klavdia, ARCADE – Anemos

Διάβασε επίσης: Φωνάρα από τότε! Η πρώτη εμφάνιση της 15χρονης Klavdia στο «Ελλάδα έχεις Ταλέντο»

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Eurovision Klavdia μουσική
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Grand Hotel: Όλα όσα θα δεις στα επόμενα επεισόδια

Grand Hotel: Όλα όσα θα δεις στα επόμενα επεισόδια

05.12.2025
Επόμενο
Sabrina Carpenter: Στο φως το μήνυμα πίσω από το αμφιλεγόμενο εξώφυλλο του album της

Sabrina Carpenter: Στο φως το μήνυμα πίσω από το αμφιλεγόμενο εξώφυλλο του album της

05.12.2025

Δες επίσης

Αιχμαλωτίζει τα βλέμματα το νέο video clip της Δέσποινα Βανδή για το hit Καλά Να Περνάτε
Μουσικά Νέα

Αιχμαλωτίζει τα βλέμματα το νέο video clip της Δέσποινα Βανδή για το hit Καλά Να Περνάτε

05.12.2025
Sabrina Carpenter: Στο φως το μήνυμα πίσω από το αμφιλεγόμενο εξώφυλλο του album της
Μουσικά Νέα

Sabrina Carpenter: Στο φως το μήνυμα πίσω από το αμφιλεγόμενο εξώφυλλο του album της

05.12.2025
Η Κλαυδία είναι το πρόσωπο με τις περισσότερες αναζητήσεις στη Google για το 2025
Μουσικά Νέα

Η Κλαυδία είναι το πρόσωπο με τις περισσότερες αναζητήσεις στη Google για το 2025

05.12.2025
Με νέο τίτλο η παγκόσμια περιοδεία Μποφίλιου – Χαρούλη μετά την αντίδραση του γιου του Μάνου Χατζιδάκι
Μουσικά Νέα

Με νέο τίτλο η παγκόσμια περιοδεία Μποφίλιου – Χαρούλη μετά την αντίδραση του γιου του Μάνου Χατζιδάκι

05.12.2025
Spotify: Αν υπήρχε στα 90’s ποια τραγούδια θα ακούγαμε συνέχεια
Reviews

Spotify: Αν υπήρχε στα 90’s ποια τραγούδια θα ακούγαμε συνέχεια

05.12.2025
Τραγούδια των ’70 και ’80 καταγράφουν άνοδο έως και 373% στο streaming χάρη στο Stranger Things 5
Μουσικά Νέα

Τραγούδια των ’70 και ’80 καταγράφουν άνοδο έως και 373% στο streaming χάρη στο Stranger Things 5

05.12.2025
Μετά την ανακοίνωση ότι το Ισραήλ θα συμμετάσχει στη Eurovision 2026, μια μια οι χώρες αποχωρούν
Μουσικά Νέα

Μετά την ανακοίνωση ότι το Ισραήλ θα συμμετάσχει στη Eurovision 2026, μια μια οι χώρες αποχωρούν

04.12.2025
Ο Mente Fuerte παρουσιάζει το «Συμπαντικό» του Πρότζεκτ από τη Minos EMI
Μουσικά Νέα

Ο Mente Fuerte παρουσιάζει το «Συμπαντικό» του Πρότζεκτ από τη Minos EMI

04.12.2025
Μαρίνα Σάττι: Οι φωτογραφίες από το νοσοκομείο και το μήνυμα που έστειλε για την περιπέτεια υγείας της
Μουσικά Νέα

Μαρίνα Σάττι: Οι φωτογραφίες από το νοσοκομείο και το μήνυμα που έστειλε για την περιπέτεια υγείας της

04.12.2025
Σε αντίστροφη μέτρηση ο ΣΥΡΙΖΑ

Σε αντίστροφη μέτρηση ο ΣΥΡΙΖΑ

Τον στραγγαλισμό του λιμανιού του Πειραιά επιχειρούν οι ΗΠΑ

Τον στραγγαλισμό του λιμανιού του Πειραιά επιχειρούν οι ΗΠΑ

Ένας στους εννιά ενήλικες (20 – 79 ετών) ζει με διαβήτη

Ένας στους εννιά ενήλικες (20 – 79 ετών) ζει με διαβήτη