Με νέο τίτλο η παγκόσμια περιοδεία Μποφίλιου – Χαρούλη μετά την αντίδραση του γιου του Μάνου Χατζιδάκι

Σε αλλαγή του τίτλου της παγκόσμιας περιοδείας τους προχώρησαν η Νατάσσα Μποφίλιου και ο Γιάννης Χαρούλης, μετά την απαγόρευση της χρήσης του έργου του Μάνου Χατζιδάκι από τον γιο του αείμνηστου μουσικοσυνθέτη. Η περιοδεία, που αρχικά είχε τιτλοφορηθεί «The Music of Greece – Mikis Theodorakis & Manos Hanjidakis», πλέον θα φέρει τον τίτλο «The Music of Greece, World Tour 2026», όπως ανακοίνωσε η Νατάσσα Μποφίλιου μέσω ανάρτησης στα social media.

Η ανακοίνωση της τραγουδίστριας συνοδευόταν από θερμά λόγια για τη νέα συνεργασία και το ταξίδι που ξεκινά μαζί με το Hellenic Music Ensemble: «Με χαρά και συγκίνηση ξεκινάμε ένα μεγάλο ταξίδι για να ερμηνεύσουμε τραγούδια που αγαπάμε σε ξεχωριστές σκηνές σε όλο τον κόσμο. Από την Ευρώπη μέχρι τη Βόρεια Αμερική κι από την Αυστραλία ως τη Νέα Ζηλανδία, ανυπομονούμε να σας συναντήσουμε και να μοιραστούμε μαζί σας τον ενθουσιασμό μας». Στη νέα αφίσα δεν αναγράφεται πλέον ούτε το όνομα του Μάνου Χατζιδάκι, ούτε του Μίκη Θεοδωράκη.

Η απόφαση αυτή έρχεται λίγες μέρες μετά την ακύρωση της συνέντευξης Τύπου για την περιοδεία, με αφορμή τη ρητή άρνηση του Γιώργου Χατζιδάκι να επιτραπεί η χρήση του έργου του πατέρα του. Όπως ανέφερε σε επίσημη ανακοίνωσή του: «Ο Μάνος Χατζιδάκις σε όλη του τη ζωή είχε ένα θεμελιώδες μέλημα: να διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο πάνω στο πνευματικό του έργο, ώστε κάθε δημόσια παρουσίασή του να αντανακλά πλήρως τα καλλιτεχνικά και αισθητικά κριτήρια που ο ίδιος είχε θέσει».

Στην ίδια ανακοίνωση, ο γιος του Χατζιδάκι υπογράμμισε ότι η προτεινόμενη περιοδεία δεν ανταποκρινόταν στις προδιαγραφές που είχε θέσει ο πατέρας του και ότι η μονομερής προώθησή της οδήγησε σε νομικές ενέργειες: «Το να ισχυρίζεται κανείς ότι “τιμά” τον Μάνο Χατζιδάκι, ενώ αγνοεί τη σαφή αντίθεση της οικογένειάς του, είναι υποκριτικό και εκτός του ήθους που ο ίδιος υπερασπιζόταν».

Παρά τις δυσκολίες, η Νατάσσα Μποφίλιου και ο Γιάννης Χαρούλης επιμένουν να πραγματοποιήσουν την περιοδεία, εστιάζοντας στο πλούσιο ελληνικό μουσικό ρεπερτόριο και στην εμπειρία που θα προσφέρει στους θεατές σε όλο τον κόσμο. Η περιοδεία πλέον υπόσχεται ένα ταξίδι στα τραγούδια που αγαπά το κοινό, χωρίς να συνδέεται πλέον με συγκεκριμένα ονόματα συνθετών.

