MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Μουσικά Νέα 05.12.2025

Με νέο τίτλο η παγκόσμια περιοδεία Μποφίλιου – Χαρούλη μετά την αντίδραση του γιου του Μάνου Χατζιδάκι

xaroulis_mpofiliou
Η Νατάσσα Μποφίλιου και ο Γιάννης Χαρούλης αλλάζουν τον τίτλο της παγκόσμιας περιοδείας τους μετά την απαγόρευση του έργου του Μάνου Χατζιδάκι
Μαρία Χατζηγιάννη

Σε αλλαγή του τίτλου της παγκόσμιας περιοδείας τους προχώρησαν η Νατάσσα Μποφίλιου και ο Γιάννης Χαρούλης, μετά την απαγόρευση της χρήσης του έργου του Μάνου Χατζιδάκι από τον γιο του αείμνηστου μουσικοσυνθέτη. Η περιοδεία, που αρχικά είχε τιτλοφορηθεί «The Music of Greece – Mikis Theodorakis & Manos Hanjidakis», πλέον θα φέρει τον τίτλο «The Music of Greece, World Tour 2026», όπως ανακοίνωσε η Νατάσσα Μποφίλιου μέσω ανάρτησης στα social media.

Η ανακοίνωση της τραγουδίστριας συνοδευόταν από θερμά λόγια για τη νέα συνεργασία και το ταξίδι που ξεκινά μαζί με το Hellenic Music Ensemble: «Με χαρά και συγκίνηση ξεκινάμε ένα μεγάλο ταξίδι για να ερμηνεύσουμε τραγούδια που αγαπάμε σε ξεχωριστές σκηνές σε όλο τον κόσμο. Από την Ευρώπη μέχρι τη Βόρεια Αμερική κι από την Αυστραλία ως τη Νέα Ζηλανδία, ανυπομονούμε να σας συναντήσουμε και να μοιραστούμε μαζί σας τον ενθουσιασμό μας». Στη νέα αφίσα δεν αναγράφεται πλέον ούτε το όνομα του Μάνου Χατζιδάκι, ούτε του Μίκη Θεοδωράκη.

Νατάσσα Μποφίλιου φάρσα
https://www.instagram.com/natassabofiliouofficial/

Διάβασε επίσης: Μποφίλιου και Χαρούλης σε παγκόσμια περιοδεία με αφιέρωμα σε Θεοδωράκη – Χατζιδάκι

Η απόφαση αυτή έρχεται λίγες μέρες μετά την ακύρωση της συνέντευξης Τύπου για την περιοδεία, με αφορμή τη ρητή άρνηση του Γιώργου Χατζιδάκι να επιτραπεί η χρήση του έργου του πατέρα του. Όπως ανέφερε σε επίσημη ανακοίνωσή του: «Ο Μάνος Χατζιδάκις σε όλη του τη ζωή είχε ένα θεμελιώδες μέλημα: να διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο πάνω στο πνευματικό του έργο, ώστε κάθε δημόσια παρουσίασή του να αντανακλά πλήρως τα καλλιτεχνικά και αισθητικά κριτήρια που ο ίδιος είχε θέσει».

Στην ίδια ανακοίνωση, ο γιος του Χατζιδάκι υπογράμμισε ότι η προτεινόμενη περιοδεία δεν ανταποκρινόταν στις προδιαγραφές που είχε θέσει ο πατέρας του και ότι η μονομερής προώθησή της οδήγησε σε νομικές ενέργειες: «Το να ισχυρίζεται κανείς ότι “τιμά” τον Μάνο Χατζιδάκι, ενώ αγνοεί τη σαφή αντίθεση της οικογένειάς του, είναι υποκριτικό και εκτός του ήθους που ο ίδιος υπερασπιζόταν».

Παρά τις δυσκολίες, η Νατάσσα Μποφίλιου και ο Γιάννης Χαρούλης επιμένουν να πραγματοποιήσουν την περιοδεία, εστιάζοντας στο πλούσιο ελληνικό μουσικό ρεπερτόριο και στην εμπειρία που θα προσφέρει στους θεατές σε όλο τον κόσμο. Η περιοδεία πλέον υπόσχεται ένα ταξίδι στα τραγούδια που αγαπά το κοινό, χωρίς να συνδέεται πλέον με συγκεκριμένα ονόματα συνθετών.

Διάβασε επίσης: O Σταμάτης Κραουνάκης γράφει τραγούδι για τον Γιώργο Νταλάρα

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Γιάννης Χαρούλης Νατάσσα Μποφίλιου
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
O Τάσος Αντωνίου στο Talk to MAD: «Ο κόσμος έχει περάσει σε άλλο mood διασκέδασης»

O Τάσος Αντωνίου στο Talk to MAD: «Ο κόσμος έχει περάσει σε άλλο mood διασκέδασης»

05.12.2025
Επόμενο
Η πρώτη πολιτική εμφάνιση της Katy Perry στο πλευρό του Justin Trudeau

Η πρώτη πολιτική εμφάνιση της Katy Perry στο πλευρό του Justin Trudeau

05.12.2025

Δες επίσης

Αιχμαλωτίζει τα βλέμματα το νέο video clip της Δέσποινα Βανδή για το hit Καλά Να Περνάτε
Μουσικά Νέα

Αιχμαλωτίζει τα βλέμματα το νέο video clip της Δέσποινα Βανδή για το hit Καλά Να Περνάτε

05.12.2025
Sabrina Carpenter: Στο φως το μήνυμα πίσω από το αμφιλεγόμενο εξώφυλλο του album της
Μουσικά Νέα

Sabrina Carpenter: Στο φως το μήνυμα πίσω από το αμφιλεγόμενο εξώφυλλο του album της

05.12.2025
Klavdia: Το νέο της τραγούδι «Άνεμος» παντρεύει την ελληνική παράδοση με την ποπ
Μουσικά Νέα

Klavdia: Το νέο της τραγούδι «Άνεμος» παντρεύει την ελληνική παράδοση με την ποπ

05.12.2025
Η Κλαυδία είναι το πρόσωπο με τις περισσότερες αναζητήσεις στη Google για το 2025
Μουσικά Νέα

Η Κλαυδία είναι το πρόσωπο με τις περισσότερες αναζητήσεις στη Google για το 2025

05.12.2025
Spotify: Αν υπήρχε στα 90’s ποια τραγούδια θα ακούγαμε συνέχεια
Reviews

Spotify: Αν υπήρχε στα 90’s ποια τραγούδια θα ακούγαμε συνέχεια

05.12.2025
Τραγούδια των ’70 και ’80 καταγράφουν άνοδο έως και 373% στο streaming χάρη στο Stranger Things 5
Μουσικά Νέα

Τραγούδια των ’70 και ’80 καταγράφουν άνοδο έως και 373% στο streaming χάρη στο Stranger Things 5

05.12.2025
Μετά την ανακοίνωση ότι το Ισραήλ θα συμμετάσχει στη Eurovision 2026, μια μια οι χώρες αποχωρούν
Μουσικά Νέα

Μετά την ανακοίνωση ότι το Ισραήλ θα συμμετάσχει στη Eurovision 2026, μια μια οι χώρες αποχωρούν

04.12.2025
Ο Mente Fuerte παρουσιάζει το «Συμπαντικό» του Πρότζεκτ από τη Minos EMI
Μουσικά Νέα

Ο Mente Fuerte παρουσιάζει το «Συμπαντικό» του Πρότζεκτ από τη Minos EMI

04.12.2025
Μαρίνα Σάττι: Οι φωτογραφίες από το νοσοκομείο και το μήνυμα που έστειλε για την περιπέτεια υγείας της
Μουσικά Νέα

Μαρίνα Σάττι: Οι φωτογραφίες από το νοσοκομείο και το μήνυμα που έστειλε για την περιπέτεια υγείας της

04.12.2025
Σε αντίστροφη μέτρηση ο ΣΥΡΙΖΑ

Σε αντίστροφη μέτρηση ο ΣΥΡΙΖΑ

Τον στραγγαλισμό του λιμανιού του Πειραιά επιχειρούν οι ΗΠΑ

Τον στραγγαλισμό του λιμανιού του Πειραιά επιχειρούν οι ΗΠΑ

Ένας στους εννιά ενήλικες (20 – 79 ετών) ζει με διαβήτη

Ένας στους εννιά ενήλικες (20 – 79 ετών) ζει με διαβήτη