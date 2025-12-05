MadWalk 2025 Mega
Food 05.12.2025

Το κόκκινο κρασί με παγωτό βανίλια είναι το γιορτινό food trend του TikTok που κλέβει την παράσταση

Το viral TikTok trend που συνδυάσει δύο εντελώς διαφορετικούς γευστικούς κόσμους, φέρνει στο γιορτινό τραπέζι το πιο απρόσμενο food twist
Μαρία Χατζηγιάννη

Με την έλευση του Δεκέμβρη, η εποχή του κόκκινου κρασιού επιστρέφει δυναμικά, φέρνοντας μαζί της ένα αναπάντεχο γευστικό twist. Το νέο food trend που κάνει θραύση στα social media συνδυάζει δύο φαινομενικά ασύνδετα συστατικά: το παγωτό βανίλια και το κόκκινο κρασί. Αν ανήκεις σε εκείνους που δεν σταματούν να απολαμβάνουν παγωτό ακόμα και όταν τελειώνει το καλοκαίρι, αυτή η τάση σίγουρα θα σου τραβήξει την προσοχή.

Η δημοφιλία του συνδυασμού αποτυπώνεται και στα νούμερα. Οι αναζητήσεις για «παγωτό βανίλια με κόκκινο κρασί» έχουν αυξηθεί σημαντικά, ενώ όσοι το δοκιμάζουν δηλώνουν ενθουσιασμένοι με την εμπειρία. Το μυστικό της επιτυχίας βρίσκεται στην αντίθεση θερμοκρασιών και υφών. Το δροσερό, κρεμώδες παγωτό απαλύνει την ξηρότητα του κρασιού, ενισχύοντας παράλληλα τις γεύσεις του και δημιουργώντας μια μοναδική αισθητηριακή εμπειρία.

Γιατί ταιριάζουν τόσο καλά

Η επιλογή του σωστού παγωτού και κρασιού παίζει καθοριστικό ρόλο. Οι κλασικές γεύσεις, όπως η βανίλια και η αλατισμένη καραμέλα, δένουν άψογα με τις νότες που εμφανίζονται σε πολλά κόκκινα κρασιά. Η βανίλια συνήθως βρίσκεται στις γευστικές υπογραφές των κρασιών, ενώ η ωρίμανση σε δρύινα βαρέλια προσδίδει νότες καραμέλας, δημιουργώντας έναν πραγματικά συναρπαστικό συνδυασμό.

@sashiesashh RED WINE & VANILLA ICE CREAM#redwine #wineandicecream @Frida Adame ♬ Pretty girls here – Jaz

Πώς να το απολαύσεις

Η επιτυχία έγκειται στην ισορροπία. Δεν χρειάζεται να γεμίσεις υπερβολικά το ποτήρι με κρασί. Άφησέ το παγωτό να λιώσει αργά μέσα στο κρασί ή απλά απόλαυσέ το με το κουτάλι, αφήνοντας τις γεύσεις να ενωθούν με φυσικό τρόπο. Για μια έξτρα πινελιά, μερικά φρέσκα μούρα ή λίγο σιρόπι σοκολάτας προσθέτουν κομψότητα και βάθος στο αποτέλεσμα.

Ποια κρασιά να προτιμήσεις

Όλα τα κόκκινα κρασιά ταιριάζουν σε αυτό το γλυκό πείραμα, αλλά επιλογές όπως το μαλακό Merlot με γεύση μούρων, το ελαφρύ και φρέσκο Pinot Noir με νότες κόκκινων φρούτων, το ελαφρώς πικάντικο Grenache/Garnacha και το αφρώδες Lambrusco που προσθέτει αντίθεση στις υφές και παιχνιδιάρικη νότα, μπορούν με λίγη φαντασία να μετατρέψουν το παγωτό βανίλια σε highlight του φθινοπωρινού ή χειμερινού τραπεζιού, αναδεικνύοντας γεύση και στυλ κάθε γιορτινής στιγμής.

