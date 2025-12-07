MadWalk 2025 Mega
Streaming News 07.12.2025

Ταινία αντί για επεισόδιο: Το Netflix αποκάλυψε τη διάρκεια του φινάλε του Stranger Things

Ταινία αντί για επεισόδιο: Το Netflix αποκάλυψε την απίστευτη διάρκεια του φινάλε του Stranger Things
Δέκα χρόνια μετά, η σειρά ρίχνει αυλαία με τον πιο εκρηκτικό τρόπο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το Stranger Things πλησιάζει στο μεγάλο του αντίο, και το Netflix φαίνεται αποφασισμένο να κλείσει τον κύκλο της σειράς με έναν φαντασμαγορικό τρόπο, αντάξιο της τεράστιας απήχησής της.

Η πλατφόρμα επισημοποίησε πλέον αυτό που είχε διαρρεύσει εδώ και καιρό: το τελευταίο επεισόδιο της 5ης σεζόν θα έχει διάρκεια 2 ώρες και 5 λεπτά, ουσιαστικά μετατρέποντας το φινάλε σε μια ολοκληρωμένη κινηματογραφική εμπειρία. Επιπλέον, για τους Αμερικανούς fans, το Netflix διοργανώνει ειδικές προβολές σε περισσότερους από 500 κινηματογράφους τη νύχτα της Παραμονής Πρωτοχρονιάς, την ίδια στιγμή που το επεισόδιο θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα online. Οι δημιουργοί είχαν προαναγγείλει «ένα τέλος βγαλμένο από τη μεγάλη οθόνη» και πλέον αυτό επιβεβαιώνεται απόλυτα.

Το μεγαλειώδες αυτό φινάλε ακολουθεί το Volume 2, το οποίο κυκλοφορεί ανήμερα των Χριστουγέννων με τρία νέα επεισόδια, ενώ είχε προηγηθεί το Volume 1, που έκανε πρεμιέρα στα τέλη Νοεμβρίου, προετοιμάζοντας το έδαφος για το απόλυτο κλείσιμο της ιστορίας.

Μαζί με την ανακοίνωση, ήρθε και μια ευχάριστη έκπληξη για τους συλλέκτες: ένα νέο LEGO set 2.593 κομματιών, εμπνευσμένο από το θρυλικό Creel House. Το σετ περιλαμβάνει γνωστούς χαρακτήρες, εμβληματικά αντικείμενα και λεπτομέρειες που αναγνωρίζουν αμέσως όσοι έχουν αγαπήσει τον σύμπαν της σειράς.

λάθη Stranger Things

Ύστερα από σχεδόν δέκα χρόνια παρουσίας, ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο: το Stranger Things δεν σκοπεύει να πέσει η αυλαία… σιωπηλά.

