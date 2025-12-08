Αναστασία: Η σπάνια εξομολόγηση για τις κρίσεις πανικού – «Ήθελα μία απάντηση»

Η τραγουδίστρια άνοιξε την καρδιά της και μίλησε για τον λόγο που χρειάστηκε να απευθυνθεί σε ψυχολόγο

Καλεσμένη στο vidcast της εφημερίδας «Μακεδονία» βρέθηκε η Αναστασία και η εκπομπή «Happy Day» έπαιξε ένα απόσπασμα από όσα είπε.

Μεταξύ άλλων, η νεαρή και δημοφιλής τραγουδίστρια απάντησε για τις κρίσεις πανικού που αντιμετώπισε.

«Ο λόγος που πήγα στον ψυχολόγο εγώ είναι γιατί πάθαινα κρίσεις πανικού, κρίσεις άγχους και ήθελα μία απάντηση στο τι μπορώ να κάνω για να το αποφεύγω. Το βρήκα. Από τότε μου έρχεται, μου χτυπάει την πόρτα και του λέω “άμα θες, μπες. Εγώ εδώ είμαι, σ’ αγαπάω”.

Ζεις πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολύ έντονα. Όταν όμως γυρίζεις στο σπίτι, πας να ξαπλώσεις και ηρεμεί το σώμα σου, χτυπάει η πόρτα», εξομολογήθηκε η Αναστασία.





