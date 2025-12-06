MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Ταξίδι 06.12.2025

Από την επικινδυνότητα μέχρι την ποιότητα: Οι 7 πιο κοινοί μύθοι για τις low cost πτήσεις

Από την επικινδυνότητα μέχρι την ποιότητα: Οι 7 πιο κοινοί μύθοι για τις low cost πτήσεις
Δεν είναι ούτε επικίνδυνες ούτε προβληματικές, όπως πολλοί νομίζουν, απλώς απαιτούν λίγη προσοχή
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Οι low cost πτήσεις έχουν αλλάξει για πάντα τον τρόπο που ταξιδεύουμε. Είναι οικονομικές, ευέλικτες και μας δίνουν την ευκαιρία να εξερευνήσουμε νέους προορισμούς χωρίς να αδειάζουμε το πορτοφόλι μας. Ωστόσο, γύρω από αυτές έχουν δημιουργηθεί πολλοί μύθοι που συχνά μας τρομάζουν ή μας μπερδεύουν πριν κλείσουμε το εισιτήριο.

Ας δούμε τους πιο διαδεδομένους και τι ισχύει πραγματικά.

Pinterest.com

1. Οι low cost πτήσεις είναι πάντα πιο επικίνδυνες

Αυτός ο μύθος είναι απολύτως λανθασμένος. Όλες οι αεροπορικές εταιρείες, ανεξαρτήτως κόστους, πρέπει να τηρούν αυστηρά διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Το κόστος αφορά κυρίως υπηρεσίες και παροχές, όχι την ασφάλεια της πτήσης.

2. Τα εισιτήρια είναι πάντα φθηνότερα στο site της εταιρείας

Πολλοί πιστεύουν ότι οι τιμές που βρίσκουν στις μηχανές αναζήτησης είναι ίδιες με αυτές στο επίσημο site. Στην πραγματικότητα, πολλές φορές η απευθείας κράτηση από την εταιρεία προσφέρει καλύτερες επιλογές, δωρεάν αποσκευές ή μικρότερες χρεώσεις για αλλαγές.

αεροπλάνο ζαλάδα
Pinterest.com

3. Καλό είναι να φτάνεις πάντα 2 ώρες πριν την αναχώρηση

Για μεγάλες πτήσεις, αυτός ο κανόνας ισχύει. Ωστόσο, για πολλές low cost πτήσεις, τα αεροδρόμια και οι διαδικασίες check-in είναι πιο γρήγορες, οπότε μία ώρα πριν μπορεί να είναι αρκετή. Φυσικά, πάντα ελέγχουμε τις οδηγίες της εταιρείας.

4. Όλες οι υπηρεσίες είναι δωρεάν

Η αλήθεια είναι ότι οι low cost πτήσεις χρεώνουν σχεδόν τα πάντα εκτός από τη θέση στο αεροπλάνο. Αποσκευές, φαγητό, ποτό, επιλογή καθίσματος ή ακόμη και boarding pass μπορεί να έχουν επιπλέον κόστος.

βαλίτσα αεροδρόμιο
Pinterest.com

5. Αν καθυστερήσει η πτήση, δεν δικαιούμαι αποζημίωση

Αυτός είναι ένας μεγάλος μύθος. Οι επιβάτες έχουν τα ίδια δικαιώματα όπως σε οποιαδήποτε άλλη πτήση. Καθυστερήσεις, ακυρώσεις ή overbooking μπορούν να δώσουν δικαίωμα σε αποζημίωση, αρκεί να γνωρίζετε τα σωστά βήματα.

6. Low cost σημαίνει χαμηλή ποιότητα

Η ποιότητα εξαρτάται από τον τύπο της υπηρεσίας που επιλέγετε, όχι από το κόστος του εισιτηρίου. Τα αεροπλάνα είναι σύγχρονα και ασφαλή, ενώ η εμπειρία του ταξιδιού μπορεί να είναι εξίσου ευχάριστη με μία παραδοσιακή αεροπορική, αρκεί να γνωρίζετε τι περιλαμβάνεται και τι όχι.

βαλίτσα αεροδρόμιο
Pinterest.com

7. Πρέπει να αποφύγουμε τις low cost για μεγάλα ταξίδια

Οι αεροπορικές χαμηλού κόστους πλέον καλύπτουν πολλά δρομολόγια μεγάλων αποστάσεων, ακόμη και διεθνή ταξίδια. Με σωστό προγραμματισμό, μπορούν να είναι εξαιρετική επιλογή για οικονομικά ταξίδια σε μακρινούς προορισμούς.

Οι low cost πτήσεις δεν είναι ούτε επικίνδυνες ούτε προβληματικές, όπως πολλοί νομίζουν. Απλώς απαιτούν λίγη προσοχή στον προγραμματισμό και την ενημέρωση για τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται. Αν ξεκαθαρίσετε τα «πιστεύω» από την πραγματικότητα, οι ταξιδιωτικές επιλογές σας θα γίνουν πιο έξυπνες, πιο οικονομικές και σίγουρα πιο απολαυστικές.

Pinterest.com

