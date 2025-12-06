MadWalk 2025 Mega
Τέλος εποχής: Το Netflix κόβει πολυσυζητημένη σειρά έπειτα από 2 σεζόν

Οι ξένες σειρές και ταινίες του Netflix που έγιναν παγκόσμια επιτυχία χωρίς αγγλικά
Σημαντικές αλλαγές στον κατάλογο του Netflix ενόψει Δεκεμβρίου
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το Netflix προχωρά σε μια ακόμη απρόσμενη απόφαση, καθώς σύμφωνα με ρεπορτάζ ακύρωσε τη σειρά Starting Five μετά από μόλις δύο σεζόν. Η σειρά έκανε πρεμιέρα το 2024 και κατάφερε να τραβήξει το ενδιαφέρον των fans του NBA, προσφέροντας μοναδική πρόσβαση στην καθημερινότητα και τις προπονήσεις κορυφαίων αστέρων του πρωταθλήματος.

Στην πρώτη σεζόν πρωταγωνίστησαν οι LeBron James, Jimmy Butler, Jayson Tatum, Anthony Edwards και Domantas Sabonis, ενώ η δεύτερη μετατόπισε το επίκεντρο στους Tyrese Haliburton, Shai Gilgeous-Alexander, Kevin Durant, James Harden και Jaylen Brown. Παρά το δυναμικό ξεκίνημα και το ενδιαφέρον που προκάλεσε η σειρά, τα στοιχεία προβολών δείχνουν έντονη πτώση.

Σύμφωνα με το What’s on Netflix, η πρώτη σεζόν συγκέντρωσε 4,6 εκατομμύρια προβολές στο δεύτερο μισό του 2024, ενώ μέσα στο 2025 ο αριθμός μειώθηκε δραστικά, αγγίζοντας περίπου το 1 εκατομμύριο.

Με αθλητικά προγράμματα όπως τα Quarterback και F1: Drive to Survive να συνεχίζουν να σημειώνουν υψηλή απήχηση, η πλατφόρμα φαίνεται πως αποφάσισε να εστιάσει στα πιο αποδοτικά formats. Την ίδια στιγμή, ο κατάλογος του Netflix υφίσταται σημαντικές αλλαγές ενόψει Δεκεμβρίου, με αρκετές δημοφιλείς ταινίες και σειρές να αποχωρούν.

