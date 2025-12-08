MadWalk 2025 Mega
Fashion 08.12.2025

Τα 2 looks της Dakota Johnson φέρνουν την ισορροπία ανάμεσα στα elegant μαύρα φορέματα και τις edgy σιλουέτες

Dakota Johnson
Η Dakota Johnson αφήνει προσωρινά τα see-through dresses και υιοθετεί κομψά, sophisticated looks στο κόκκινο χαλί
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Dakota Johnson μπορεί να υπερασπίστηκε πρόσφατα το δικαίωμά της να φορά naked dresses, όμως οι τελευταίες 48 ώρες μαρτυρούν μια κομψή αλλαγή κατεύθυνσης. Η ηθοποιός εγκαταλείπει για λίγο τις διάφανες σιλουέτες και επιλέγει ένα πιο sophisticated, αλλά εξίσου αισθησιακό, στιλ κόκκινου χαλιού.

Στο Red Sea International Film Festival στην Τζέντα, εμφανίστηκε με μια εντυπωσιακή μαύρη δημιουργία της Alessandra Rich, χωρίς ίχνος sheer, αλλά με αρκετό ρίσκο ώστε να παραμείνει πιστή στην υπογραφή της. Το φόρεμα συνδύαζε ένα structured κορσάζ με βαθύ V cut, στρατηγικά cut-outs στη μέση και ένα εντυπωσιακό σκίσιμο σχεδόν μέχρι τη μέση του μηρού. Το σύνολο ολοκληρώθηκε με μαύρα stilettos και ένα statement διαμαντένιο κολιέ.

dakota_johnson
https://www.instagram.com/hicelebmagazine/?hl=el

Διάβασε επίσης: Η Dakota Johnson εντυπωσιάζει με μπλε see-through φόρεμα Gucci στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης

Μόλις μία μέρα πριν, στο Women in Entertainment Gala του The Hollywood Reporter στο Λος Άντζελες, επέλεξε ξανά μαύρο αλλά σε πιο «ήσυχο» μήκος. Ένα fitted φόρεμα Khaite λίγο κάτω από το γόνατο, συνδυασμένο με ψηλοτάκουνα και ένα minimal onyx ring, έδειξε πως η Johnson μπορεί να κινείται άνετα ανάμεσα στο risqué και στο refined.

Η ίδια, πάντως, παραμένει ξεκάθαρη σχετικά με την αγάπη της για τα πιο αποκαλυπτικά looks. Όταν ρωτήθηκε αν την απασχολεί το αν ένα naked dress είναι «πολύ σέξι», απάντησε: «Δε με νοιάζει καθόλου. Αν νιώθω όμορφα, το φοράω».

Για την ώρα, όμως, η ηθοποιός  αποδεικνύει ότι η sexy πλευρά της μπορεί να εκφραστεί και μέσα από πιο γεμάτες, προσεγμένες και κομψές σιλουέτες. Και, όπως πάντα, το κάνει με τον δικό της αβίαστο τρόπο.

Διάβασε επίσης: Η Dakota Johnson γίνεται global ambassador του οίκου Valentino δίπλα στον Alessandro Michele

Δες κι αυτό…

Dakota Johnson Fashion
