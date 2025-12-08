Ο David και η Victoria Beckham γιορτάζουν την κατάκτηση του MLS Cup

Ένα όνειρο πολλών ετών γίνεται πραγματικότητα και η οικογένεια Beckham ενώνει τις δυνάμεις της για να τιμήσει τη μεγάλη στιγμή

Η Victoria Beckham απέδωσε δημόσια τον θαυμασμό της στον David Beckham μετά την ιστορική νίκη της Inter Miami CF στο MLS Cup του 2025, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη στενή τους σχέση και τη βαθιά υποστήριξή της στα επαγγελματικά του όνειρα. Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου η ομάδα του David Beckham επικράτησε της Vancouver Whitecaps FC με 3-1 και κατέκτησε το MLS Cup, ένα επίτευγμα που ο ίδιος επιδίωκε εδώ και χρόνια.

Τη στιγμή της απονομής, ο David Beckham ύψωσε το τρόπαιο εμφανώς συγκινημένος, έχοντας στο πλευρό του τη Victoria Beckham και τα τρία από τα τέσσερα παιδιά τους, τον Cruz Beckham, τον Romeo Beckham και την Harper Seven Beckham, οι οποίοι έσπευσαν να μοιραστούν τη χαρά του. Ο Brooklyn Beckham απουσίαζε, καθώς εξακολουθεί να διατηρεί αποστάσεις από την οικογένεια.

Η Victoria Beckham τίμησε τη μεγάλη νίκη με μια προσωπική ανάρτηση στο Instagram, όπου περιέγραψε με λόγια υπερηφάνειας και τρυφερότητας το κατόρθωμα του συζύγου της. Στο μήνυμά της έγραψε «Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανη για εσένα David. Είχες ένα τεράστιο όνειρο και μέσα από σκληρή δουλειά, επιμονή και το να μην ακούς το όχι, το έκανες πραγματικότητα. Απόψε είσαι νικητής του MLS Cup ως ιδιοκτήτης. Με εμπνέεις κάθε μέρα. Σ’ αγαπώ τόσο πολύ». Στο τέλος της ανάρτησης πρόσθεσε ένα θερμό «Συγχαρητήρια» προς τον David Beckham και την Inter Miami CF.

Μαζί με το μήνυμα, η Victoria Beckham δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες που αποτύπωσαν την οικογενειακή ευτυχία γύρω από το τρόπαιο και τη λάμψη της επιτυχίας. Ο David Beckham ποζάρει πλάι στη σύζυγο και τα παιδιά του, ενώ η εικόνα τους πάνω στον αγωνιστικό χώρο αποπνέει περηφάνια, ενότητα και δικαίωση για μια διαδρομή που απαιτούσε τόλμη και υπομονή.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

