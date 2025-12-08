MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Celeb News 08.12.2025

Ο David και η Victoria Beckham γιορτάζουν την κατάκτηση του MLS Cup

Ένα όνειρο πολλών ετών γίνεται πραγματικότητα και η οικογένεια Beckham ενώνει τις δυνάμεις της για να τιμήσει τη μεγάλη στιγμή
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Victoria Beckham απέδωσε δημόσια τον θαυμασμό της στον David Beckham μετά την ιστορική νίκη της Inter Miami CF στο MLS Cup του 2025, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη στενή τους σχέση και τη βαθιά υποστήριξή της στα επαγγελματικά του όνειρα. Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου η ομάδα του David Beckham επικράτησε της Vancouver Whitecaps FC με 3-1 και κατέκτησε το MLS Cup, ένα επίτευγμα που ο ίδιος επιδίωκε εδώ και χρόνια.

Τη στιγμή της απονομής, ο David Beckham ύψωσε το τρόπαιο εμφανώς συγκινημένος, έχοντας στο πλευρό του τη Victoria Beckham και τα τρία από τα τέσσερα παιδιά τους, τον Cruz Beckham, τον Romeo Beckham και την Harper Seven Beckham, οι οποίοι έσπευσαν να μοιραστούν τη χαρά του. Ο Brooklyn Beckham απουσίαζε, καθώς εξακολουθεί να διατηρεί αποστάσεις από την οικογένεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Victoria Beckham αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής των Spice Girls

Η Victoria Beckham τίμησε τη μεγάλη νίκη με μια προσωπική ανάρτηση στο Instagram, όπου περιέγραψε με λόγια υπερηφάνειας και τρυφερότητας το κατόρθωμα του συζύγου της. Στο μήνυμά της έγραψε «Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανη για εσένα David. Είχες ένα τεράστιο όνειρο και μέσα από σκληρή δουλειά, επιμονή και το να μην ακούς το όχι, το έκανες πραγματικότητα. Απόψε είσαι νικητής του MLS Cup ως ιδιοκτήτης. Με εμπνέεις κάθε μέρα. Σ’ αγαπώ τόσο πολύ». Στο τέλος της ανάρτησης πρόσθεσε ένα θερμό «Συγχαρητήρια» προς τον David Beckham και την Inter Miami CF.

Μαζί με το μήνυμα, η Victoria Beckham δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες που αποτύπωσαν την οικογενειακή ευτυχία γύρω από το τρόπαιο και τη λάμψη της επιτυχίας. Ο David Beckham ποζάρει πλάι στη σύζυγο και τα παιδιά του, ενώ η εικόνα τους πάνω στον αγωνιστικό χώρο αποπνέει περηφάνια, ενότητα και δικαίωση για μια διαδρομή που απαιτούσε τόλμη και υπομονή.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Victoria Beckham έκανε πρεμιέρα και οι Spice Girls έδωσαν ρεσιτάλ κομψότητας

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τα 2 looks της Dakota Johnson φέρνουν την ισορροπία ανάμεσα στα elegant μαύρα φορέματα και τις edgy σιλουέτες

Τα 2 looks της Dakota Johnson φέρνουν την ισορροπία ανάμεσα στα elegant μαύρα φορέματα και τις edgy σιλουέτες

08.12.2025
Επόμενο
Ο Good Job Nicky τραγούδησε για πρώτη φορά ελληνικά – Η αποθέωση του Γιώργου Μαζωνάκη και το σχόλιο για την Eurovision 2026

Ο Good Job Nicky τραγούδησε για πρώτη φορά ελληνικά – Η αποθέωση του Γιώργου Μαζωνάκη και το σχόλιο για την Eurovision 2026

08.12.2025

Δες επίσης

Ο λόγος που η Kim Kardashian άλλαξε το όνομά της πριν από 18 χρόνια
Celeb News

Ο λόγος που η Kim Kardashian άλλαξε το όνομά της πριν από 18 χρόνια

08.12.2025
Αναστασία: Η σπάνια εξομολόγηση για τις κρίσεις πανικού – «Ήθελα μία απάντηση»
Celeb News

Αναστασία: Η σπάνια εξομολόγηση για τις κρίσεις πανικού – «Ήθελα μία απάντηση»

08.12.2025
Η Κατερίνα Καραβάτου αποκάλυψε τον ιδιαίτερο λόγο που δεν μπορεί να κάνει botox
Beauty

Η Κατερίνα Καραβάτου αποκάλυψε τον ιδιαίτερο λόγο που δεν μπορεί να κάνει botox

08.12.2025
Πηγή Δεβετζή: Το αμάξι της τούμπαρε σε τούνελ – Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο
Celeb News

Πηγή Δεβετζή: Το αμάξι της τούμπαρε σε τούνελ – Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο

08.12.2025
Η πριγκιπική οικογένεια του Μονακό αποκαλύπτει την εορταστική κάρτα της για το 2025
Celeb News

Η πριγκιπική οικογένεια του Μονακό αποκαλύπτει την εορταστική κάρτα της για το 2025

08.12.2025
Άννα Κανδαράκη: Πάλεψε για 2η φορά με τον καρκίνο του αίματος – Το συγκλονιστικό video στα social media
Celeb News

Άννα Κανδαράκη: Πάλεψε για 2η φορά με τον καρκίνο του αίματος – Το συγκλονιστικό video στα social media

08.12.2025
Ο Βασιλιάς Κάρολος και η Βασίλισσα Καμίλα αποκαλύπτουν την χριστουγεννιάτικη κάρτα του 2025
Celeb News

Ο Βασιλιάς Κάρολος και η Βασίλισσα Καμίλα αποκαλύπτουν την χριστουγεννιάτικη κάρτα του 2025

08.12.2025
Η Cher ετοιμάζεται να παντρευτεί τον 40 χρόνια νεότερο σύντροφό της
Celeb News

Η Cher ετοιμάζεται να παντρευτεί τον 40 χρόνια νεότερο σύντροφό της

08.12.2025
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκλεισε τα 31 και η σύζυγός του έκανε την πιο τρυφερή ανάρτηση στο Instagram
Celeb News

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκλεισε τα 31 και η σύζυγός του έκανε την πιο τρυφερή ανάρτηση στο Instagram

08.12.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

ΑΙΧΜΕΣ: Καλοκαίρι με Μουντιάλ στην ΕΡΤ

ΑΙΧΜΕΣ: Καλοκαίρι με Μουντιάλ στην ΕΡΤ

Ξέχασαν την εκκαθάριση του πρώην ΕΚΟΜΕ…

Ξέχασαν την εκκαθάριση του πρώην ΕΚΟΜΕ…

Τηλεόραση με… την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου- Πόσα χρήματα θα δώσει το ΕΚΚΟΜΕΔ στις σειρές που μεταδίδονται

Τηλεόραση με… την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου- Πόσα χρήματα θα δώσει το ΕΚΚΟΜΕΔ στις σειρές που μεταδίδονται

Αιχμές Κ. Καραμανλή για την αγροτική πολιτική: Απίσχνανση περιφέρειας, γήρανση του αγροτικού πληθυσμού και τάση φυγής των νέων

Αιχμές Κ. Καραμανλή για την αγροτική πολιτική: Απίσχνανση περιφέρειας, γήρανση του αγροτικού πληθυσμού και τάση φυγής των νέων

Κανένας δεν ξέρει πόσο… θα πληρώσουμε το κρέας τα Χριστούγεννα

Κανένας δεν ξέρει πόσο… θα πληρώσουμε το κρέας τα Χριστούγεννα

Κεραυνοί Σαμαρά για το αγροτικό: Χωρίς αγρότες δεν υπάρχει χώρα!

Κεραυνοί Σαμαρά για το αγροτικό: Χωρίς αγρότες δεν υπάρχει χώρα!