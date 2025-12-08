MadWalk 2025 Mega
Μουσικά Νέα 08.12.2025

Ο Good Job Nicky τραγούδησε για πρώτη φορά ελληνικά – Η αποθέωση του Γιώργου Μαζωνάκη και το σχόλιο για την Eurovision 2026

Μια απρόσμενη στιγμή στο The Voice που συγκίνησε το κοινό
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μια ξεχωριστή μουσική στιγμή χάρισε στο τηλεοπτικό κοινό ο Good Job Nicky, ο γιος του Γιάννη Πάριου, το βράδυ της Κυριακής, όταν ανέβηκε στη σκηνή του The Voice και ερμήνευσε για πρώτη φορά ένα ελληνικό τραγούδι live.

Ο καλλιτέχνης, που έχει ήδη ξεχωρίσει με τη μοναδική αισθητική και τη διεθνή ταυτότητα της μουσικής του, επέλεξε να κάνει ένα βήμα που δεν τον έχουμε συνηθίσει μέχρι σήμερα.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης τον προλόγισε με ιδιαίτερη θέρμη, δημιουργώντας το κατάλληλο κλίμα για την εμφάνιση που θα ακολουθούσε δίπλα στον Γιώργο Μαζωνάκη. Με χιούμορ και ένα χαμόγελο αμηχανίας, ο Good Job Nicky σχολίασε στη σκηνή: «Μου έβαλες να πω ελληνικά», δείχνοντας ότι η στιγμή αυτή ήταν και για τον ίδιο μια μικρή… πρόκληση.


Στο μουσικό μέρος, ο καλλιτέχνης επέλεξε να παρουσιάσει μία δική του εκδοχή στον διαχρονικό «Αύγουστο» του Νίκου Παπάζογλου. Με το χαρακτηριστικό ύφος και τη ζεστή του ερμηνεία, κατάφερε να δώσει στο τραγούδι μια νέα διάσταση, κερδίζοντας την προσοχή τόσο του κοινού όσο και των coaches.


Και ενώ όλοι περίμεναν πως θα σταματούσε εκεί, η συνέχεια ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακή. Μαζί με τον Γιώργο Μαζωνάκη προχώρησαν σε μια ιδιαίτερη στιγμή επί σκηνής, ερμηνεύοντας αμανέ μέσα στο «Ξημερώνει Πάλι», δημιουργώντας μια έντονα συναισθηματική και καθηλωτική ατμόσφαιρα. Ο Μαζωνάκης, εμφανώς ενθουσιασμένος από το αποτέλεσμα, δεν δίστασε να τονίσει δημόσια ότι ο Good Job Nicky πρέπει να βρεθεί στη σκηνή της Eurovision, αφού, όπως είναι ήδη γνωστό, έχει υποβάλει τραγούδι για τον επερχόμενο εθνικό τελικό.


«Έχω καταθέσει τραγούδι, τραγούδι με κεφαλαία (γράμματα)», τόνισε ο τραγουδιστής, ενώ η Έλενα Παπαρίζου που προφανώς έχει ακούσει το τραγούδι έδωσε και μία πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία μιας και είπε πως έχει έναν πολύ ωραίο τίτλο.

