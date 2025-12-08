MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Μουσικά Νέα 08.12.2025

The Voice: Οι μεγάλες μονομαχίες, οι δύσκολες αποφάσεις και τα steals που άλλαξαν τα δεδομένα

The Voice: Οι μεγάλες μονομαχίες, οι δύσκολες αποφάσεις και τα steals που άλλαξαν τα δεδομένα
Ποιοι coaches δυσκολεύτηκαν περισσότερο και ποιοι παίκτες πήραν το εισιτήριο για τα live
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η φάση των battles στο The Voice άναψε φωτιές στις 6 και 7 Δεκεμβρίου, με τους τέσσερις coaches να δοκιμάζονται από συνεχόμενα διλήμματα και απαιτητικά μουσικά ζευγάρια.

Οι αποφάσεις ήταν πιο δύσκολες από ποτέ, καθώς κάθε μονομαχία έκρινε και μία θέση στα live shows.

The Voice

Διάβασε επίσης: Βάγγος Δανέζης: Το νέο φαινόμενο του The Voice που έχει ήδη κερδίσει κοινό, coaches… και το μέλλον

Η βραδιά ξεκίνησε με την Έλενα Παπαρίζου να ανοίγει τον κύκλο των battles, επιλέγοντας τον Γιάννη Λιάγκουρη αντί της Χαριτίνας Ανδριανοπούλου, την οποία πάντως συνεχάρη για την προσπάθειά της. Λίγο αργότερα, στην παραδοσιακή μονομαχία του Γιώργου Δενέζη και του Θοδωρή Κουτσιουπιά στο «Ο ήλιος βασιλεύει», ο Θοδωρής ήταν αυτός που πέρασε στα επόμενα στάδια. Ο Πάνος Μουζουράκης είχε επίσης μια σειρά από δύσκολες επιλογές. Μεταξύ της Μαριλένας Κολλάρου και του Νίκου Στεφανίδη, διάλεξε τον Στεφανίδη, με τον Χρήστο Μάστορα να κλέβει τη Μαριλένα με ένα δυναμικό steal. Στη μονομαχία Κώστα Καρμπά και Μαρίας Μιχαήλ, ο coach διάλεξε τη Μαρία, κρίνοντας πως ο Κώστας δεν απέδωσε τα μέγιστα.


Ο Χρήστος Μάστορας συνέχισε με τη σειρά του: από το δίδυμο Kaire – Αλέξανδρος Κόλλιας προτίμησε τον Αλέξανδρο, τον οποίο μάλιστα χαρακτήρισε ως πιθανό μεγάλο νικητή του διαγωνισμού. Στη σύγκρουση της Χριστίνας Τσοντίλη με την Παναγιώτα Φράγκου, η Χριστίνα κέρδισε με την ενέργεια και την ψυχή που έδειξε στη σκηνή. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, τέλος, κράτησε κοντά του την Ελένη Τσαρίδου, ενώ ο Αλέξανδρος Φωστηρόπουλος, αν και ο coach περίμενε ένα steal από τους συναδέλφους του, τελικά δεν επιλέχθηκε από κανέναν. Ακολούθησε το battle των Nurius και Γιάννη Σουριά Γιατρά, με το «Για το καλό μου» να μην ενθουσιάζει ιδιαίτερα τους υπόλοιπους coaches, παρ’ όλα αυτά, ο Μαζωνάκης διάλεξε τον Γιάννη.


Ένα εικοσιτετράωρο αργότερα, οι coaches βρέθηκαν ξανά μπροστά σε μεγάλα διλήμματα. Ο Πάνος Μουζουράκης άνοιξε το πρόγραμμα, δίνοντας μια ακόμη ευκαιρία στην Ελένη Καλαβίτη, καθώς η αντίπαλός της, Κάτια Μαργαριτοπούλου, μπέρδεψε τους στίχους και έχασε τον ρυθμό της. Στην επόμενη αναμέτρηση, ανάμεσα στον Σταύρο Σάνη και τη Μυρτώ Αποστόλου, ο Πάνος διάλεξε τη Μυρτώ ύστερα από αρκετή σκέψη. Η Έλενα Παπαρίζου συνέχισε με δύο ακόμη απαιτητικές επιλογές: κράτησε στην ομάδα της την Τζίνα Μακριδάκη, αφήνοντας εκτός τον Βαγγέλη Μαστρογιάννη, ενώ ο Ραφαήλ Κριτούλης κέρδισε τη μονομαχία του απέναντι στην Ιφιγένεια Θεοδωροπούλου.


Στην ομάδα του Χρήστου Μάστορα, η Πανωραία Μπούρη εντυπωσίασε τόσο πολύ, ώστε οι coaches σηκώθηκαν όρθιοι να χειροκροτήσουν εκείνη και τους συμπαίκτες της, Σπύρο Βραχλιώτη και Εύα Παπαδάκη. Έτσι κέρδισε το εισιτήριο για τα live. Στο δεύτερο battle της βραδιάς, η Μαρία Κοσμάτου επικράτησε του Βάγγου Δανέζη, με τον coach να λέει πως είναι πιο «έτοιμη» μουσικά. Τότε ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε το μοναδικό steal της βραδιάς, παίρνοντας τον Βάγγο στην ομάδα του. Στα δικά του battles, ο Μαζωνάκης διάλεξε τον Θάνο Γκραίκο έναντι της Λίνας Παπαδιώτη, καθώς και την Ανδριάνα Αγγελοπούλου, που κοντραρίστηκε στη σκηνή με τη Τζωρτζίνα Μανελίδου και τη Μαίρη Δήμου.


Highlight της βραδιάς υπήρξε η ξεχωριστή μουσική στιγμή Μαζωνάκη – Good Job Nicky, όπου ο καλεσμένος τόλμησε να δοκιμαστεί σε ελληνικό στίχο.


Μετά από δύο απαιτητικές μέρες, συνολικά δεκάδες διαγωνιζόμενοι διεκδίκησαν με πάθος μια θέση στα live του The Voice, προσφέροντας δυνατές στιγμές, ανατροπές, αλλά και steals που έκριναν ολόκληρες διαδρομές.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026 – Εθνικός Τελικός: Τα φαβορί για την παρουσίαση και οι ημερομηνίες των shows

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
The Voice of Greece ΣΚΑΪ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Eurovision 2026 – Εθνικός Τελικός: Τα φαβορί για την παρουσίαση και οι ημερομηνίες των shows

Eurovision 2026 – Εθνικός Τελικός: Τα φαβορί για την παρουσίαση και οι ημερομηνίες των shows

08.12.2025
Επόμενο
GNTM: Αποχώρησε η πιο πολυσυζητημένη παίκτρια – Το μήνυμα όλο νόημα

GNTM: Αποχώρησε η πιο πολυσυζητημένη παίκτρια – Το μήνυμα όλο νόημα

08.12.2025

Δες επίσης

Στο νοσοκομείο εκτάκτως η Έλενα Παπαρίζου μετά την πρόβα του The Voice
Μουσικά Νέα

Στο νοσοκομείο εκτάκτως η Έλενα Παπαρίζου μετά την πρόβα του The Voice

08.12.2025
Κωνσταντίνος Κακοσαίος: Ο μικρότερος γιος του Πλούταρχου τραγούδησε μαζί με τον αδερφό του, Γιώργο και αποθεώθηκε
Μουσικά Νέα

Κωνσταντίνος Κακοσαίος: Ο μικρότερος γιος του Πλούταρχου τραγούδησε μαζί με τον αδερφό του, Γιώργο και αποθεώθηκε

08.12.2025
GNTM: Αποχώρησε η πιο πολυσυζητημένη παίκτρια – Το μήνυμα όλο νόημα
TV

GNTM: Αποχώρησε η πιο πολυσυζητημένη παίκτρια – Το μήνυμα όλο νόημα

08.12.2025
Eurovision 2026 – Εθνικός Τελικός: Τα φαβορί για την παρουσίαση και οι ημερομηνίες των shows
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026 – Εθνικός Τελικός: Τα φαβορί για την παρουσίαση και οι ημερομηνίες των shows

08.12.2025
Άννα Βίσση: Αποθεωτική πρεμιέρα για 10η χρονιά στο «Hotel Ερμού»
Μουσικά Νέα

Άννα Βίσση: Αποθεωτική πρεμιέρα για 10η χρονιά στο «Hotel Ερμού»

08.12.2025
Οι cult χαρακτήρες της ελληνικής 90’s τηλεόρασης που θα γίνονταν cancelled σήμερα
TV

Οι cult χαρακτήρες της ελληνικής 90’s τηλεόρασης που θα γίνονταν cancelled σήμερα

08.12.2025
Οι Jonas Brothers θα θυμούνται για πάντα την ήττα τους από την Adele στα Grammy
Μουσικά Νέα

Οι Jonas Brothers θα θυμούνται για πάντα την ήττα τους από την Adele στα Grammy

08.12.2025
Πώς η Taylor Swift έκανε το όνειρο της Sabrina Carpenter πραγματικότητα
Μουσικά Νέα

Πώς η Taylor Swift έκανε το όνειρο της Sabrina Carpenter πραγματικότητα

08.12.2025
Βάγγος Δανέζης: Το νέο φαινόμενο του The Voice που έχει ήδη κερδίσει κοινό, coaches… και το μέλλον
Μουσικά Νέα

Βάγγος Δανέζης: Το νέο φαινόμενο του The Voice που έχει ήδη κερδίσει κοινό, coaches… και το μέλλον

08.12.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

ΑΙΧΜΕΣ: Καλοκαίρι με Μουντιάλ στην ΕΡΤ

ΑΙΧΜΕΣ: Καλοκαίρι με Μουντιάλ στην ΕΡΤ

Ξέχασαν την εκκαθάριση του πρώην ΕΚΟΜΕ…

Ξέχασαν την εκκαθάριση του πρώην ΕΚΟΜΕ…

Τηλεόραση με… την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου- Πόσα χρήματα θα δώσει το ΕΚΚΟΜΕΔ στις σειρές που μεταδίδονται

Τηλεόραση με… την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου- Πόσα χρήματα θα δώσει το ΕΚΚΟΜΕΔ στις σειρές που μεταδίδονται

Αιχμές Κ. Καραμανλή για την αγροτική πολιτική: Απίσχνανση περιφέρειας, γήρανση του αγροτικού πληθυσμού και τάση φυγής των νέων

Αιχμές Κ. Καραμανλή για την αγροτική πολιτική: Απίσχνανση περιφέρειας, γήρανση του αγροτικού πληθυσμού και τάση φυγής των νέων

Κανένας δεν ξέρει πόσο… θα πληρώσουμε το κρέας τα Χριστούγεννα

Κανένας δεν ξέρει πόσο… θα πληρώσουμε το κρέας τα Χριστούγεννα

Κεραυνοί Σαμαρά για το αγροτικό: Χωρίς αγρότες δεν υπάρχει χώρα!

Κεραυνοί Σαμαρά για το αγροτικό: Χωρίς αγρότες δεν υπάρχει χώρα!