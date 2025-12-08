The Voice: Οι μεγάλες μονομαχίες, οι δύσκολες αποφάσεις και τα steals που άλλαξαν τα δεδομένα

Η φάση των battles στο The Voice άναψε φωτιές στις 6 και 7 Δεκεμβρίου, με τους τέσσερις coaches να δοκιμάζονται από συνεχόμενα διλήμματα και απαιτητικά μουσικά ζευγάρια.

Οι αποφάσεις ήταν πιο δύσκολες από ποτέ, καθώς κάθε μονομαχία έκρινε και μία θέση στα live shows.

Η βραδιά ξεκίνησε με την Έλενα Παπαρίζου να ανοίγει τον κύκλο των battles, επιλέγοντας τον Γιάννη Λιάγκουρη αντί της Χαριτίνας Ανδριανοπούλου, την οποία πάντως συνεχάρη για την προσπάθειά της. Λίγο αργότερα, στην παραδοσιακή μονομαχία του Γιώργου Δενέζη και του Θοδωρή Κουτσιουπιά στο «Ο ήλιος βασιλεύει», ο Θοδωρής ήταν αυτός που πέρασε στα επόμενα στάδια. Ο Πάνος Μουζουράκης είχε επίσης μια σειρά από δύσκολες επιλογές. Μεταξύ της Μαριλένας Κολλάρου και του Νίκου Στεφανίδη, διάλεξε τον Στεφανίδη, με τον Χρήστο Μάστορα να κλέβει τη Μαριλένα με ένα δυναμικό steal. Στη μονομαχία Κώστα Καρμπά και Μαρίας Μιχαήλ, ο coach διάλεξε τη Μαρία, κρίνοντας πως ο Κώστας δεν απέδωσε τα μέγιστα.





Ο Χρήστος Μάστορας συνέχισε με τη σειρά του: από το δίδυμο Kaire – Αλέξανδρος Κόλλιας προτίμησε τον Αλέξανδρο, τον οποίο μάλιστα χαρακτήρισε ως πιθανό μεγάλο νικητή του διαγωνισμού. Στη σύγκρουση της Χριστίνας Τσοντίλη με την Παναγιώτα Φράγκου, η Χριστίνα κέρδισε με την ενέργεια και την ψυχή που έδειξε στη σκηνή. Ο Γιώργος Μαζωνάκης, τέλος, κράτησε κοντά του την Ελένη Τσαρίδου, ενώ ο Αλέξανδρος Φωστηρόπουλος, αν και ο coach περίμενε ένα steal από τους συναδέλφους του, τελικά δεν επιλέχθηκε από κανέναν. Ακολούθησε το battle των Nurius και Γιάννη Σουριά Γιατρά, με το «Για το καλό μου» να μην ενθουσιάζει ιδιαίτερα τους υπόλοιπους coaches, παρ’ όλα αυτά, ο Μαζωνάκης διάλεξε τον Γιάννη.





Ένα εικοσιτετράωρο αργότερα, οι coaches βρέθηκαν ξανά μπροστά σε μεγάλα διλήμματα. Ο Πάνος Μουζουράκης άνοιξε το πρόγραμμα, δίνοντας μια ακόμη ευκαιρία στην Ελένη Καλαβίτη, καθώς η αντίπαλός της, Κάτια Μαργαριτοπούλου, μπέρδεψε τους στίχους και έχασε τον ρυθμό της. Στην επόμενη αναμέτρηση, ανάμεσα στον Σταύρο Σάνη και τη Μυρτώ Αποστόλου, ο Πάνος διάλεξε τη Μυρτώ ύστερα από αρκετή σκέψη. Η Έλενα Παπαρίζου συνέχισε με δύο ακόμη απαιτητικές επιλογές: κράτησε στην ομάδα της την Τζίνα Μακριδάκη, αφήνοντας εκτός τον Βαγγέλη Μαστρογιάννη, ενώ ο Ραφαήλ Κριτούλης κέρδισε τη μονομαχία του απέναντι στην Ιφιγένεια Θεοδωροπούλου.





Στην ομάδα του Χρήστου Μάστορα, η Πανωραία Μπούρη εντυπωσίασε τόσο πολύ, ώστε οι coaches σηκώθηκαν όρθιοι να χειροκροτήσουν εκείνη και τους συμπαίκτες της, Σπύρο Βραχλιώτη και Εύα Παπαδάκη. Έτσι κέρδισε το εισιτήριο για τα live. Στο δεύτερο battle της βραδιάς, η Μαρία Κοσμάτου επικράτησε του Βάγγου Δανέζη, με τον coach να λέει πως είναι πιο «έτοιμη» μουσικά. Τότε ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε το μοναδικό steal της βραδιάς, παίρνοντας τον Βάγγο στην ομάδα του. Στα δικά του battles, ο Μαζωνάκης διάλεξε τον Θάνο Γκραίκο έναντι της Λίνας Παπαδιώτη, καθώς και την Ανδριάνα Αγγελοπούλου, που κοντραρίστηκε στη σκηνή με τη Τζωρτζίνα Μανελίδου και τη Μαίρη Δήμου.





Highlight της βραδιάς υπήρξε η ξεχωριστή μουσική στιγμή Μαζωνάκη – Good Job Nicky, όπου ο καλεσμένος τόλμησε να δοκιμαστεί σε ελληνικό στίχο.





Μετά από δύο απαιτητικές μέρες, συνολικά δεκάδες διαγωνιζόμενοι διεκδίκησαν με πάθος μια θέση στα live του The Voice, προσφέροντας δυνατές στιγμές, ανατροπές, αλλά και steals που έκριναν ολόκληρες διαδρομές.

