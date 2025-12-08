GNTM: Αποχώρησε η πιο πολυσυζητημένη παίκτρια – Το μήνυμα όλο νόημα

Ένα ιδιαίτερα απαιτητικό επεισόδιο παρακολούθησαν οι τηλεθεατές του GNTM στις 5 Δεκεμβρίου, καθώς τα μοντέλα βρέθηκαν αντιμέτωπα με διπλή πρόκληση από την πρώτη στιγμή: μια διαδικασία αξιολόγησης για την ασυλία και στη συνέχεια μια φωτογράφιση σε ζευγάρια, επάνω σε μοτοσικλέτες, που ανεβασαν τον πήχη του ανταγωνισμού.

Οι παίκτες έπρεπε αρχικά να σταθούν μπροστά στη Ζενεβιέβ Μαζαρί, ποζάροντας για μια σειρά Polaroid λήψεων, en face, προφίλ, χαμόγελο και extreme έκφραση. Στη συνέχεια, παρουσίασαν τον εαυτό τους σαν ολοκληρωμένες προσωπικότητες, πριν προχωρήσουν σε ένα σύντομο, 15 δευτερολέπτων video–bio, τύπου Instagram story. Το τελευταίο βήμα ήταν το catwalk challenge. Μετά από την απαιτητική διαδικασία, η Ραφαηλία ξεχώρισε, κερδίζοντας την ασυλία και εξασφαλίζοντας τη θέση της στην τελική ενντάδα του ριάλιτι.

Στη δεύτερη φάση της ημέρας, οι διαγωνιζόμενοι ανέβηκαν σε μηχανές ανά ζευγάρια και φωτογραφήθηκαν με ίδιο styling, γεγονός που έκανε τις συγκρίσεις αμείλικτες. Τις μοτοσικλέτες οδήγησαν δύο γνώριμα πρόσωπα από προηγούμενους κύκλους, η Κάτια Ταραμπάνκο και ο Έντουαρντ Στεργίου.

Παρά το μειονέκτημα που είχε, η Ξένια κατάφερε να εντυπωσιάσει μαζί με τον Μιχάλη. Ο Μιχάλης μάλιστα πήρε την καλύτερη φωτογραφία της ημέρας, ένα χρηματικό έπαθλο 600 ευρώ και μια επαγγελματική συνεργασία.

Στο άλλο άκρο της βαθμολογίας, η Μιχαέλα και η Ελένη δεν έπεισαν τους κριτές, συγκεντρώνοντας τα πιο αρνητικά σχόλια. Στο τέλος, η Ελένη ήταν αυτή που είδε την πόρτα της εξόδου του GNTM, αφήνοντας όμως πίσω της ένα μήνυμα με νόημα: «Να είσαι πρώτα ο εαυτός σου και μετά καλό μοντέλο. Αυτό βγαίνει σε κάθε σετ.»

