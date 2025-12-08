MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
TV 08.12.2025

GNTM: Αποχώρησε η πιο πολυσυζητημένη παίκτρια – Το μήνυμα όλο νόημα

GNTM
Οι δοκιμασίες ασυλίας, η εντυπωσιακή φωτογράφιση και το «αντίο» ενός φαβορί
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ένα ιδιαίτερα απαιτητικό επεισόδιο παρακολούθησαν οι τηλεθεατές του GNTM στις 5 Δεκεμβρίου, καθώς τα μοντέλα βρέθηκαν αντιμέτωπα με διπλή πρόκληση από την πρώτη στιγμή: μια διαδικασία αξιολόγησης για την ασυλία και στη συνέχεια μια φωτογράφιση σε ζευγάρια, επάνω σε μοτοσικλέτες, που ανεβασαν τον πήχη του ανταγωνισμού.

Οι παίκτες έπρεπε αρχικά να σταθούν μπροστά στη Ζενεβιέβ Μαζαρί, ποζάροντας για μια σειρά Polaroid λήψεων, en face, προφίλ, χαμόγελο και extreme έκφραση. Στη συνέχεια, παρουσίασαν τον εαυτό τους σαν ολοκληρωμένες προσωπικότητες, πριν προχωρήσουν σε ένα σύντομο, 15 δευτερολέπτων video–bio, τύπου Instagram story. Το τελευταίο βήμα ήταν το catwalk challenge. Μετά από την απαιτητική διαδικασία, η Ραφαηλία ξεχώρισε, κερδίζοντας την ασυλία και εξασφαλίζοντας τη θέση της στην τελική ενντάδα του ριάλιτι.

GNTM
https://www.instagram.com/gntmgr/

Διάβασε επίσης: The Voice: Οι μεγάλες μονομαχίες, οι δύσκολες αποφάσεις και τα steals που άλλαξαν τα δεδομένα

Στη δεύτερη φάση της ημέρας, οι διαγωνιζόμενοι ανέβηκαν σε μηχανές ανά ζευγάρια και φωτογραφήθηκαν με ίδιο styling, γεγονός που έκανε τις συγκρίσεις αμείλικτες. Τις μοτοσικλέτες οδήγησαν δύο γνώριμα πρόσωπα από προηγούμενους κύκλους, η Κάτια Ταραμπάνκο και ο Έντουαρντ Στεργίου.

Παρά το μειονέκτημα που είχε, η Ξένια κατάφερε να εντυπωσιάσει μαζί με τον Μιχάλη. Ο Μιχάλης μάλιστα πήρε την καλύτερη φωτογραφία της ημέρας, ένα χρηματικό έπαθλο 600 ευρώ και μια επαγγελματική συνεργασία.

Στο άλλο άκρο της βαθμολογίας, η Μιχαέλα και η Ελένη δεν έπεισαν τους κριτές, συγκεντρώνοντας τα πιο αρνητικά σχόλια. Στο τέλος, η Ελένη ήταν αυτή που είδε την πόρτα της εξόδου του GNTM, αφήνοντας όμως πίσω της ένα μήνυμα με νόημα: «Να είσαι πρώτα ο εαυτός σου και μετά καλό μοντέλο. Αυτό βγαίνει σε κάθε σετ.»

Διάβασε επίσης: Οι cult χαρακτήρες της ελληνικής 90’s τηλεόρασης που θα γίνονταν cancelled σήμερα

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
GNTM GNTM 6 Star tv ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
The Voice: Οι μεγάλες μονομαχίες, οι δύσκολες αποφάσεις και τα steals που άλλαξαν τα δεδομένα

The Voice: Οι μεγάλες μονομαχίες, οι δύσκολες αποφάσεις και τα steals που άλλαξαν τα δεδομένα

08.12.2025
Επόμενο
Κωνσταντίνος Κακοσαίος: Ο μικρότερος γιος του Πλούταρχου τραγούδησε μαζί με τον αδερφό του, Γιώργο και αποθεώθηκε

Κωνσταντίνος Κακοσαίος: Ο μικρότερος γιος του Πλούταρχου τραγούδησε μαζί με τον αδερφό του, Γιώργο και αποθεώθηκε

08.12.2025

Δες επίσης

The Voice: Οι μεγάλες μονομαχίες, οι δύσκολες αποφάσεις και τα steals που άλλαξαν τα δεδομένα
TV

The Voice: Οι μεγάλες μονομαχίες, οι δύσκολες αποφάσεις και τα steals που άλλαξαν τα δεδομένα

08.12.2025
Οι cult χαρακτήρες της ελληνικής 90’s τηλεόρασης που θα γίνονταν cancelled σήμερα
TV

Οι cult χαρακτήρες της ελληνικής 90’s τηλεόρασης που θα γίνονταν cancelled σήμερα

08.12.2025
Ο Θοδωρής Μαραντίνης στο After Dark: «Δεν θα παντρευτώ ξανά, είμαι σχεδόν σίγουρος γι’ αυτό»
TV

Ο Θοδωρής Μαραντίνης στο After Dark: «Δεν θα παντρευτώ ξανά, είμαι σχεδόν σίγουρος γι’ αυτό»

07.12.2025
Από τον Scooby-Doo μέχρι τον Χάτσικο: Οι πιο αγαπημένοι σκύλοι που έγιναν θρύλοι στην τηλεόραση
TV

Από τον Scooby-Doo μέχρι τον Χάτσικο: Οι πιο αγαπημένοι σκύλοι που έγιναν θρύλοι στην τηλεόραση

06.12.2025
Grand Hotel: Όλα όσα θα δεις στα επόμενα επεισόδια
TV

Grand Hotel: Όλα όσα θα δεις στα επόμενα επεισόδια

05.12.2025
Ο Θοδωρής Μαραντίνης αποκαλύπτει τα πάντα στο «After Dark» με τον Θέμη Γεωργαντά
TV

Ο Θοδωρής Μαραντίνης αποκαλύπτει τα πάντα στο «After Dark» με τον Θέμη Γεωργαντά

05.12.2025
Τέλος από τον ΑΝΤ1 το Κωνσταντίνου και Ελένης ύστερα από 27 χρόνια
TV

Τέλος από τον ΑΝΤ1 το Κωνσταντίνου και Ελένης ύστερα από 27 χρόνια

05.12.2025
Η Μαρία Μπακοδήμου επιστρέφει δυναμικά στην τηλεόραση με 2 μεγάλα projects
TV

Η Μαρία Μπακοδήμου επιστρέφει δυναμικά στην τηλεόραση με 2 μεγάλα projects

04.12.2025
ΔΕΗ XMAS WEST PARK ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΤΣΗ
City Guide

ΔΕΗ XMAS WEST PARK ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΤΣΗ

04.12.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

ΑΙΧΜΕΣ: Καλοκαίρι με Μουντιάλ στην ΕΡΤ

ΑΙΧΜΕΣ: Καλοκαίρι με Μουντιάλ στην ΕΡΤ

Ξέχασαν την εκκαθάριση του πρώην ΕΚΟΜΕ…

Ξέχασαν την εκκαθάριση του πρώην ΕΚΟΜΕ…

Τηλεόραση με… την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου- Πόσα χρήματα θα δώσει το ΕΚΚΟΜΕΔ στις σειρές που μεταδίδονται

Τηλεόραση με… την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου- Πόσα χρήματα θα δώσει το ΕΚΚΟΜΕΔ στις σειρές που μεταδίδονται

Αιχμές Κ. Καραμανλή για την αγροτική πολιτική: Απίσχνανση περιφέρειας, γήρανση του αγροτικού πληθυσμού και τάση φυγής των νέων

Αιχμές Κ. Καραμανλή για την αγροτική πολιτική: Απίσχνανση περιφέρειας, γήρανση του αγροτικού πληθυσμού και τάση φυγής των νέων

Κανένας δεν ξέρει πόσο… θα πληρώσουμε το κρέας τα Χριστούγεννα

Κανένας δεν ξέρει πόσο… θα πληρώσουμε το κρέας τα Χριστούγεννα

Κεραυνοί Σαμαρά για το αγροτικό: Χωρίς αγρότες δεν υπάρχει χώρα!

Κεραυνοί Σαμαρά για το αγροτικό: Χωρίς αγρότες δεν υπάρχει χώρα!