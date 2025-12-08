Κωνσταντίνος Κακοσαίος: Ο μικρότερος γιος του Πλούταρχου τραγούδησε μαζί με τον αδερφό του, Γιώργο και αποθεώθηκε

Η μουσική παράδοση της οικογένειας του Γιάννη Πλούταρχου φαίνεται πως περνά αβίαστα από γενιά σε γενιά, επιβεβαιώνοντας απόλυτα τη γνωστή φράση «το μήλο κάτω απ’ τη μηλιά θα πέσει». Μετά από μια πορεία άνω των τριών δεκαετιών στην ελληνική σκηνή, ο δημοφιλής τραγουδιστής βλέπει τα παιδιά του να χαράζουν πλέον τον δικό τους δρόμο στο τραγούδι.

Ο Γιώργος Κακοσαίος έχει ήδη καθιερωθεί ως ένας από τους πιο δυναμικά ανερχόμενους λαϊκούς ερμηνευτές της νέας γενιάς. Μόλις στα 25 του χρόνια, μετρά αρκετές επιτυχίες, ενώ κάθε του εμφάνιση στα νυχτερινά κέντρα γεμίζει ασφυκτικά το χώρο. Στον ίδιο καλλιτεχνικό δρόμο βαδίζει και η αδερφή του, Κατερίνα, η οποία συστήθηκε στο κοινό μέσα από το ντουέτο με τον πατέρα τους στο «Πόσο ωραία μάτια έχεις», τραγούδι που αγαπήθηκε ιδιαίτερα. Μετά την καλοκαιρινή οικογενειακή περιοδεία, συνεχίζει πλέον με δικά της live σε μουσικές σκηνές.

Το «καλλιτεχνικό παζλ» της οικογένειας συμπληρώνεται όμως από ακόμη ένα μέλος. Ο Κωνσταντίνος Κακοσαίος, το τέταρτο από τα πέντε παιδιά του Γιάννη Πλούταρχου, έκανε πρόσφατα αισθητή την παρουσία του. Πρώτα μέσα από μια εμφάνιση στο πλευρό του πατέρα του στην «Άνοδο», όπου κέρδισε τις εντυπώσεις, και στη συνέχεια μέσα από ένα viral βίντεο όπου τραγουδά μαζί με τον αδερφό του, Γιώργο.

Ο νεαρός Κωνσταντίνος επισκέφθηκε πρόσφατα το νυχτερινό κέντρο LUX, όπου εμφανίζεται ο Γιώργος, και ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει το «Φυσάει Πολύ». Ο αδερφός του στάθηκε δίπλα του γεμάτος περηφάνια, τον καμάρωνε σε κάθε στροφή και, όπως επιβάλλει η παράδοση της νύχτας, τον «έπνιξε» κυριολεκτικά στα λουλούδια, όσο ο Κωνσταντίνος απολάμβανε τη στιγμή.

Η οικογένεια Κακοσαίου φαίνεται πως συνεχίζει δυναμικά την καλλιτεχνική κληρονομιά του Γιάννη Πλούταρχου και τα φώτα στρέφονται πλέον και στον «μικρό» Κωνσταντίνο.

