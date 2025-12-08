MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Μουσικά Νέα 08.12.2025

Κωνσταντίνος Κακοσαίος: Ο μικρότερος γιος του Πλούταρχου τραγούδησε μαζί με τον αδερφό του, Γιώργο και αποθεώθηκε

Το viral βίντεο που αποκάλυψε το νέο αστέρι της οικογένειας Κακοσαίου
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η μουσική παράδοση της οικογένειας του Γιάννη Πλούταρχου φαίνεται πως περνά αβίαστα από γενιά σε γενιά, επιβεβαιώνοντας απόλυτα τη γνωστή φράση «το μήλο κάτω απ’ τη μηλιά θα πέσει». Μετά από μια πορεία άνω των τριών δεκαετιών στην ελληνική σκηνή, ο δημοφιλής τραγουδιστής βλέπει τα παιδιά του να χαράζουν πλέον τον δικό τους δρόμο στο τραγούδι.

Ο Γιώργος Κακοσαίος έχει ήδη καθιερωθεί ως ένας από τους πιο δυναμικά ανερχόμενους λαϊκούς ερμηνευτές της νέας γενιάς. Μόλις στα 25 του χρόνια, μετρά αρκετές επιτυχίες, ενώ κάθε του εμφάνιση στα νυχτερινά κέντρα γεμίζει ασφυκτικά το χώρο. Στον ίδιο καλλιτεχνικό δρόμο βαδίζει και η αδερφή του, Κατερίνα, η οποία συστήθηκε στο κοινό μέσα από το ντουέτο με τον πατέρα τους στο «Πόσο ωραία μάτια έχεις», τραγούδι που αγαπήθηκε ιδιαίτερα. Μετά την καλοκαιρινή οικογενειακή περιοδεία, συνεχίζει πλέον με δικά της live σε μουσικές σκηνές.

giorgos_kakosaios
https://www.instagram.com/giorgos_kakosaios/

Διάβασε επίσης: The Voice: Οι μεγάλες μονομαχίες, οι δύσκολες αποφάσεις και τα steals που άλλαξαν τα δεδομένα

Το «καλλιτεχνικό παζλ» της οικογένειας συμπληρώνεται όμως από ακόμη ένα μέλος. Ο Κωνσταντίνος Κακοσαίος, το τέταρτο από τα πέντε παιδιά του Γιάννη Πλούταρχου, έκανε πρόσφατα αισθητή την παρουσία του. Πρώτα μέσα από μια εμφάνιση στο πλευρό του πατέρα του στην «Άνοδο», όπου κέρδισε τις εντυπώσεις, και στη συνέχεια μέσα από ένα viral βίντεο όπου τραγουδά μαζί με τον αδερφό του, Γιώργο.

katerina_kakosaiou
https://www.instagram.com/katerinaofficial/?hl=el

Ο νεαρός Κωνσταντίνος επισκέφθηκε πρόσφατα το νυχτερινό κέντρο LUX, όπου εμφανίζεται ο Γιώργος, και ανέβηκε στη σκηνή για να ερμηνεύσει το «Φυσάει Πολύ». Ο αδερφός του στάθηκε δίπλα του γεμάτος περηφάνια, τον καμάρωνε σε κάθε στροφή και, όπως επιβάλλει η παράδοση της νύχτας, τον «έπνιξε» κυριολεκτικά στα λουλούδια, όσο ο Κωνσταντίνος απολάμβανε τη στιγμή.

@musicnewsgr Φυσάει πολύ ~ Γιώργος Κακοσαίος & Κωνσταντίνος ΚακοσαίοςLUX Stage Athens #fusaeipolu #konstantinoskakosaios #giorgoskakosaios #luxstageathens ♬ original sound – Music News

Η οικογένεια Κακοσαίου φαίνεται πως συνεχίζει δυναμικά την καλλιτεχνική κληρονομιά του Γιάννη Πλούταρχου και τα φώτα στρέφονται πλέον και στον «μικρό» Κωνσταντίνο.

Διάβασε επίσης: Eurovision 2026 – Εθνικός Τελικός: Τα φαβορί για την παρουσίαση και οι ημερομηνίες των shows

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Γιώργος Κακοσαίος ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
GNTM: Αποχώρησε η πιο πολυσυζητημένη παίκτρια – Το μήνυμα όλο νόημα

GNTM: Αποχώρησε η πιο πολυσυζητημένη παίκτρια – Το μήνυμα όλο νόημα

08.12.2025
Επόμενο
Πολυτελής γάμος για Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα – Το μέρος και η ημερομηνία

Πολυτελής γάμος για Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα – Το μέρος και η ημερομηνία

08.12.2025

Δες επίσης

Στο νοσοκομείο εκτάκτως η Έλενα Παπαρίζου μετά την πρόβα του The Voice
Μουσικά Νέα

Στο νοσοκομείο εκτάκτως η Έλενα Παπαρίζου μετά την πρόβα του The Voice

08.12.2025
The Voice: Οι μεγάλες μονομαχίες, οι δύσκολες αποφάσεις και τα steals που άλλαξαν τα δεδομένα
TV

The Voice: Οι μεγάλες μονομαχίες, οι δύσκολες αποφάσεις και τα steals που άλλαξαν τα δεδομένα

08.12.2025
Eurovision 2026 – Εθνικός Τελικός: Τα φαβορί για την παρουσίαση και οι ημερομηνίες των shows
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026 – Εθνικός Τελικός: Τα φαβορί για την παρουσίαση και οι ημερομηνίες των shows

08.12.2025
Άννα Βίσση: Αποθεωτική πρεμιέρα για 10η χρονιά στο «Hotel Ερμού»
Μουσικά Νέα

Άννα Βίσση: Αποθεωτική πρεμιέρα για 10η χρονιά στο «Hotel Ερμού»

08.12.2025
Οι Jonas Brothers θα θυμούνται για πάντα την ήττα τους από την Adele στα Grammy
Μουσικά Νέα

Οι Jonas Brothers θα θυμούνται για πάντα την ήττα τους από την Adele στα Grammy

08.12.2025
Πώς η Taylor Swift έκανε το όνειρο της Sabrina Carpenter πραγματικότητα
Μουσικά Νέα

Πώς η Taylor Swift έκανε το όνειρο της Sabrina Carpenter πραγματικότητα

08.12.2025
Βάγγος Δανέζης: Το νέο φαινόμενο του The Voice που έχει ήδη κερδίσει κοινό, coaches… και το μέλλον
Μουσικά Νέα

Βάγγος Δανέζης: Το νέο φαινόμενο του The Voice που έχει ήδη κερδίσει κοινό, coaches… και το μέλλον

08.12.2025
Ο Θοδωρής Φέρρης παρουσιάζει το νέο του τραγούδι «Είπες»
Μουσικά Νέα

Ο Θοδωρής Φέρρης παρουσιάζει το νέο του τραγούδι «Είπες»

05.12.2025
Αιχμαλωτίζει τα βλέμματα το νέο video clip της Δέσποινα Βανδή για το hit Καλά Να Περνάτε
Μουσικά Νέα

Αιχμαλωτίζει τα βλέμματα το νέο video clip της Δέσποινα Βανδή για το hit Καλά Να Περνάτε

05.12.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

ΑΙΧΜΕΣ: Καλοκαίρι με Μουντιάλ στην ΕΡΤ

ΑΙΧΜΕΣ: Καλοκαίρι με Μουντιάλ στην ΕΡΤ

Ξέχασαν την εκκαθάριση του πρώην ΕΚΟΜΕ…

Ξέχασαν την εκκαθάριση του πρώην ΕΚΟΜΕ…

Τηλεόραση με… την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου- Πόσα χρήματα θα δώσει το ΕΚΚΟΜΕΔ στις σειρές που μεταδίδονται

Τηλεόραση με… την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου- Πόσα χρήματα θα δώσει το ΕΚΚΟΜΕΔ στις σειρές που μεταδίδονται

Αιχμές Κ. Καραμανλή για την αγροτική πολιτική: Απίσχνανση περιφέρειας, γήρανση του αγροτικού πληθυσμού και τάση φυγής των νέων

Αιχμές Κ. Καραμανλή για την αγροτική πολιτική: Απίσχνανση περιφέρειας, γήρανση του αγροτικού πληθυσμού και τάση φυγής των νέων

Κανένας δεν ξέρει πόσο… θα πληρώσουμε το κρέας τα Χριστούγεννα

Κανένας δεν ξέρει πόσο… θα πληρώσουμε το κρέας τα Χριστούγεννα

Κεραυνοί Σαμαρά για το αγροτικό: Χωρίς αγρότες δεν υπάρχει χώρα!

Κεραυνοί Σαμαρά για το αγροτικό: Χωρίς αγρότες δεν υπάρχει χώρα!