Σφοδρή επίθεση του Quentin Tarantino στον Paul Dano για το There Will Be Blood

Ο Quentin Tarantino στρέφεται κατά του Paul Dano και αποκαλεί την ερμηνεία του στο «There Will Be Blood» τη μεγαλύτερη αδυναμία της ταινίας

Ο Quentin Tarantino προκάλεσε κύμα αντιδράσεων με τις πρόσφατες τοποθετήσεις του σχετικά με την ερμηνεία του Paul Dano στο «There Will Be Blood». Μιλώντας στο «The Bret Easton Ellis Podcast», ο σκηνοθέτης χαρακτήρισε τον ηθοποιό «μεγάλη αδυναμία» της ταινίας, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος θεωρεί το φιλμ μία από τις κορυφαίες δημιουργίες των τελευταίων 25 ετών. Ο Quentin Tarantino δήλωσε πως η ταινία «θα είχε περισσότερες πιθανότητες να βρεθεί στο νούμερο 1 ή στο νούμερο 2 αν δεν υπήρχε ένα τεράστιο ελάττωμα» και πρόσθεσε «και το ελάττωμα είναι ο Paul Dano». Χαρακτήρισε την ερμηνεία του «αδύναμη» και «ανιαρή», επισημαίνοντας ότι «είναι υποτίθεται ένα έργο δύο πρωταγωνιστών, όμως είναι ξεκάθαρο ότι δεν λειτουργεί ως τέτοιο».

Διάβασε επίσης: Ο Quentin Tarantino αποκαλύπτει τις καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα και «θάβει» το The Hunger Games

Συνεχίζοντας, ο Quentin Tarantino ήταν ακόμη πιο σκληρός, λέγοντας «είναι ένας αδύναμος, αδιάφορος τύπος» και διερωτήθηκε γιατί να τοποθετηθεί «ο πιο αδύναμος άνδρας ηθοποιός του SAG απέναντι σε έναν τόσο γιγαντιαίο Daniel Day-Lewis». Πρόσθεσε ότι, κατά τη γνώμη του, ο Austin Butler «θα ήταν υπέροχος στον ρόλο». Παρότι διευκρίνισε ότι «δεν δίνει μια τρομερά κακή ερμηνεία», σημείωσε ότι «δίνει μια ανύπαρκτη ερμηνεία».

Ο Paul Dano, ηλικίας 41 ετών, είχε υποδυθεί τον Eli, έναν νεαρό ιεροκήρυκα που συγκρούεται με τον Daniel Plainview, τον οποίο ερμήνευσε ο Daniel Day-Lewis υπό τη σκηνοθεσία του Paul Thomas Anderson. Η ταινία, που κυκλοφόρησε το 2007, απέσπασε διθυραμβικά σχόλια και χάρισε στον Daniel Day-Lewis το δεύτερο Όσκαρ της καριέρας του. Οι εκπρόσωποι του Paul Dano δεν σχολίασαν τις δηλώσεις του Quentin Tarantino.

Κατά την ίδια εμφάνιση στο podcast, ο Quentin Tarantino αναφέρθηκε και στις αγαπημένες του ταινίες του 21ου αιώνα, τοποθετώντας στην κορυφή το «Black Hawk Down» του Ridley Scott, ενώ στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα έβαλε τα «Toy Story 3» και «Lost in Translation». Στη δεκάδα του περιέλαβε επίσης τα «Dunkirk», «There Will Be Blood», «Zodiac», «Unstoppable», «Mad Max: Fury Road», «Shaun of the Dead» και «Midnight in Paris».

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο Tarantino επιστρέφει στην υποκριτική με ρόλο έκπληξη

Δες κι αυτό…