Slugging: Το κορεάτικο hack που κάνει το δέρμα σου να γυαλίζει

Η απλή τεχνική με ένα μόνο προϊόν που μεταμορφώνει την επιδερμίδα σου σε μια νύχτα και χαρίζει αληθινή λάμψη

Η κορεάτικη ρουτίνα ομορφιάς είναι γεμάτη έξυπνα tricks, αλλά το slugging έχει καταφέρει να γίνει πραγματική εμμονή για όσες θέλουν άμεσα πιο λαμπερό, «γεμάτο» δέρμα. Αν δεν το έχεις δοκιμάσει ακόμη, πιθανότατα το έχεις δει στα social να υπόσχεται glass skin μέχρι το επόμενο πρωί. Το ενδιαφέρον είναι πως, σε αντίθεση με πολλά περίπλοκα Κ-beauty trends, αυτό το hack στηρίζεται σε κάτι εξαιρετικά απλό: ένα occlusive προϊόν που κλειδώνει την υγρασία.

Η ιδέα πίσω από το slugging βασίζεται στη δημιουργία ενός προστατευτικού φιλμ στην επιδερμίδα. Αφού εφαρμόσεις τα συνηθισμένα προϊόντα της βραδινής σου ρουτίνας, περνάς ένα λεπτό στρώμα βαζελίνης ως τελευταίο βήμα. Μέχρι να ξυπνήσεις, το δέρμα έχει διατηρήσει τη φυσική του υγρασία σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, με αποτέλεσμα να φαίνεται πιο απαλό, πιο φωτεινό και συνολικά πιο υγιές.

Διάβασε επίσης: Το trick για άψογες βλεφαρίδες χωρίς ψαλίδι ή μάσκαρα

Τι είναι πραγματικά το slugging

Το slugging προέρχεται από την κορεάτικη skincare φιλοσοφία και ουσιαστικά αφορά την εφαρμογή ενός παχύρρευστου, αποφρακτικού προϊόντος στο τέλος της ρουτίνας σου. Λειτουργεί σαν «ασπίδα» επάνω στο δέρμα, εμποδίζοντας την απώλεια νερού κατά τη διάρκεια της νύχτας. Είναι ένας τρόπος να ενισχύσεις την ενυδάτωση χωρίς να αλλάξεις τίποτα άλλο στο skincare σου.

Ποιοι τύποι δέρματος ωφελούνται περισσότερο

Το ξηρό δέρμα είναι ο κατάλληλος τύπος γι’ αυτή την τεχνική, αφού το slugging μειώνει άμεσα την τραχύτητα και βοηθά στη σταθεροποίηση του επιδερμικού φραγμού. Αν έχεις κανονικό ή μεικτό δέρμα, μπορείς να το εντάξεις λίγες φορές την εβδομάδα, ιδιαίτερα σε περιόδους που νιώθεις πως η επιδερμίδα σου «τραβάει». Σε λιπαρό ή ακνεϊκό δέρμα θέλει μεγαλύτερη προσοχή. Μπορείς να το εφαρμόσεις πιο τοπικά ή με ελαφρύτερες φόρμουλες, ώστε να αποφύγεις τους φραγμένους πόρους.

Πώς να κάνεις το slugging σωστά

Για να λειτουργήσει πραγματικά, ξεκίνα με έναν ήπιο καθαρισμό και συνέχισε με τη συνηθισμένη σειρά των προϊόντων σου: serum, ενυδατική, υαλουρονικό ή ό,τι άλλο χρησιμοποιείς. Στο τέλος εφάρμοσε ένα λεπτό στρώμα βαζελίνης, αρκετό για να καλύψει την επιδερμίδα χωρίς να την «πνίξει». Κοιμήσου έτσι και το πρωί ξέπλυνε καλή, η αίσθηση στο δέρμα θα είναι αισθητά διαφορετική.

Τι αποτέλεσμα θα δεις το επόμενο πρωί

Το πιο χαρακτηριστικό αποτέλεσμα είναι η ενισχυμένη ενυδάτωση και η λεία υφή. Λεπτές ξηρές γραμμές μαλακώνουν και η επιδερμίδα φαίνεται πιο «γεμάτη», σαν να έχεις κάνει έντονη υδροθεραπεία. Σε πολλές περιπτώσεις η λάμψη είναι εμφανής από την πρώτη κιόλας εφαρμογή, ενώ με συστηματική χρήση το skin barrier γίνεται πιο ανθεκτικό και η θαμπάδα μειώνεται.

Διάβασε επίσης: Κάνε τα μαλλιά σου να δείχνουν σαν να βγήκες από το κομμωτήριο ακόμα κι αν μόλις ξύπνησες

Δες κι αυτό…