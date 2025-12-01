ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Το Mad Radio 106,2 σε στέλνει για 3 μέρες στο Domotel Anemolia Mountain Resort

Ετοιμάσου για ένα μοναδικό getaway στην καρδιά της Αράχωβας! Το Mad Radio 106,2 σε στέλνει για 3 μέρες στο πολυτελές Domotel Anemolia Mountain Resort μαζί με το αγαπημένο σου πρόσωπο, με πρωινό και καλωσόρισμα με κρασί, ενώ το δώρο συμπληρώνεται με 100€ δωροεπιταγή από το εστιατόριο Αρχοντικό Αράχωβα και 100€ από το bar café Bonjour Αράχωβα για να απολαύσετε φαγητό και ποτό όπως σας αρέσει. Τι καλύτερο από ένα χειμωνιάτικο διάλειμμα γεμάτο χαλάρωση, νόστιμες γεύσεις και εκπληκτική θέα;

Η συμμετοχή είναι παιχνιδάκι! Aπλά κάνε like στο post του διαγωνισμού στο Instagram, follow το @mad_radio και tag το άτομο που θα ήθελες να πάρεις μαζί σου. Ο διαγωνισμός ξεκινάει Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025 στις 07:00 π.μ. και ολοκληρώνεται Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025 στις 10:00 π.μ., με τον νικητή να ανακοινώνεται τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025 στο Mad Radio 106.2.

OPOI ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «WELCOMSPRING GIVEAWAY – Domotel Anemolia Mountain Resort »

A. Εισαγωγή

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “DAM PRODUCTIONS A.E.” (εφεξής η «Διοργανώτρια») που εδρεύει στην Παλλήνη Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 253, σε συνεργασία με την εταιρεία “Xesternos & Friends IKE” που εδρεύει στην Αθήνα, Υμηττού 135, ΤΚ 116-33, διοργανώνει διαγωνισμό για την ανάδειξη ενός (1) νικητή, με δώρο ένα πακέτο που περιλαμβάνει: Πακέτο φιλοξενίας για δύο άτομα στο Domotel Anemolia Mountain Resort στην Αράχωβα για διαμονή από τις 09/01/2026 – 11/01/2026. Επίσης, ο νικητής κερδίζει 100€ δωροεπιταγή από το εστιατόριο ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΑΡΑΧΩΒΑ, 100€ δωροεπιταγή από το bar café BONJOUR ΑΡΑΧΩΒΑ (εφεξής το «Δώρο»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο δικτυακό τόπο www.mad.gr (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος»).

Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του διαγωνισμού αυτού.

Β. Το Δώρο

Αποτελείται από τα εξής επιμέρους δώρα, τα οποία απευθύνονται σε ενηλίκους:

1. Πακέτο φιλοξενίας για δύο άτομα στο Domotel Anemolia Mountain Resort στην Αράχωβα, για διαμονή από τις 09/01/2026 – 11/01/2026 (3 διανυκτερεύσεις, με πρωινό, κρασί κατά την άφιξη).

2. 100€ δωροεπιταγή από το εστιατόριο ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΑΡΑΧΩΒΑ

3. 100€ δωροεπιταγή από bar café BONJOUR ΑΡΑΧΩΒΑ

Γ. Όροι Διαγωνισμού

1. Η συνολική διάρκεια του Διαγωνισμού ορίζεται από τη Δευτέρα 1/12/25 και ώρα 07:00 π.μ. μέχρι και την Κυριακή 14/12/25 και ώρα 10:00 π.μ. (εφεξής η «Διάρκεια»).

O νικητής θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025, σε εκπομπή του mad radio 106.2

Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειάς του, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (εφεξής «Συμμετέχοντες»). Εξαιρούνται οι υπάλληλοι των διοργανωτριών εταιρειών, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς τους πρώτου και δεύτερου βαθμού.

2. Για να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οι Συμμετέχοντες πρέπει να ακολουθήσουν τα βήματα που αναγράφονται στην ανάρτηση του λογαριασμού του Instagram του Mad Radio 106,2, πιο συγκεκριμένα:

– Like στο post του διαγωνισμού

– Follow το account του @mad_radio

– Tag το άτομο που θα έπαιρνες μαζί σου στο getaway

3. Η Διοργανώτρια εταιρία έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους ή τυγχάνει κακόπιστη, καταχρηστική ή αντίθετη προς το πνεύμα και τους σκοπούς του Διαγωνισμού.

4. Το περιεχόμενο το οποίο θα αναρτά ο Συμμετέχων στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με την κείμενη νομοθεσία και να μην είναι ακατάλληλο (όπως, ενδεικτικά, περιεχόμενο που είναι άσεμνο, ανήθικο, πορνογραφικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, απειλητικό, ενδέχεται να υποκινήσει ρατσιστικό μίσος, βλάσφημο κ.λπ.) καθώς και να μην παραβιάζει οιαδήποτε δικαιώματα τρίτων. Σε περίπτωση που όποιο περιεχόμενο κριθεί ακατάλληλο από τη Διοργανώτρια εταιρεία, η τελευταία διατηρεί το δικαίωμα όπως απαγορεύσει τη δημοσίευση αυτού. Ειδικότερα, ο Συμμετέχων δηλώνει και εγγυάται ότι οποιοδήποτε υλικό το οποίο θα αναρτήσει ανήκει αποκλειστικά σε αυτόν και διατηρεί κάθε δικαίωμα χρήσης, εκμετάλλευσης και διάθεσης αυτού. Επίσης δηλώνει ότι το εν λόγω υλικό δεν παραβιάζει κανενός είδους πνευματικά δικαιώματα ή δικαιώματα τρίτων, άλλως έχει αποκτήσει νόμιμα κάθε είδους πνευματικά ή άλλα δικαιώματα.

5. Η Διοργανώτρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς ή/και να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του, με ειδοποίηση πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό δύο (2) ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής μέσω της ιστοσελίδας www.mad.gr.

Η Διοργανώτρια εταιρία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων. Η διοργανώτρια εταιρία μπορεί επίσης να διακόψει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για εύλογη αιτία ή για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας.

6. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο διαγωνισμός και οι συνυφασμένες με αυτόν ασύρματες υπηρεσίες ειδικού περιεχομένου, δύνανται να επηρεαστούν ή διακοπούν από την απόδοση του δικτύου κάθε παρόχου internet.

Γενικότερα, η απόδοση και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και ο χρόνος απόκρισης και η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών, που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και κατά συνέπεια την ευθύνη της Διοργανώτριας.

7. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου της (ενδεικτικά, αλλά μη περιοριστικά, λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, λανθασμένη συμπλήρωση της φόρμας στοιχείων) ή από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου διακομιστή ή παρόχου δικτύου, με συνέπεια να α) καθυστερήσει ή αποτύχει ή β) να μην καταστεί διαθέσιμος ο Διαγωνισμός στους Συμμετέχοντες, για μη συγκεκριμένο ή αόριστο χρονικό διάστημα, γ) καταστραφεί μερικώς ή ολοσχερώς το διατηρούμενο αρχείο του Διαγωνισμού.

8. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή και να σταματήσει τον Διαγωνισμό οποτεδήποτε αν διαπιστωθούν λόγοι ανωτέρας βίας, ως οι αναφερόμενοι ανωτέρω και ειδικότερα: για εμπορικούς, λειτουργικούς ή λόγους δημοσίου συμφέροντος ή λόγω σχετικής απόφασης τηλεπικοινωνιακού ή άλλου φορέα ή αρχής που διατάσσει τη διακοπή της λειτουργίας, και με προηγούμενη ειδοποίηση των συνδρομητών μέσω της ιστοσελίδας της, και εφόσον η ειδοποίηση αυτή είναι δυνατή.

9. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων συλλέγονται από τη Διοργανώτρια, η οποία είναι υπεύθυνη επεξεργασίας με σκοπό και μόνο τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία που τον αφορούν.

10. Ο νικητής θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα (DM) στο Instagram account και θα ανακοινωθεί και στο mad.gr.

To όνομα του νικητή θα μεταβιβαστεί στην εταιρία «Xesternos & Friends IKE», η οποία αναλαμβάνει να διοργανώσει την υλοποίηση της παραλαβής του δώρου του νικητή.

Ο κάθε συμμετέχων, με τη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό, συναινεί ανεπιφύλακτα στην κατά τα ανωτέρω δημοσίευση του ονόματός του, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως.

11. Η Διοργανώτρια θα τηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων, αποκλειστικά για το σκοπό του παρόντος διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4624/2019.

Κάθε συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως (έγγραφο θεωρείται και το e-mail) από τη Διοργανώτρια τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων από το ως άνω αρχείο.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποτελεί ελεύθερη και σαφή δήλωση και συναίνεση των συμμετεχόντων για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων τους (ήτοι ονοματεπώνυμο) και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς.

12. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται.

Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.