Μουσικά Νέα 08.12.2025

Πώς η Taylor Swift έκανε το όνειρο της Sabrina Carpenter πραγματικότητα

Η Sabrina Carpenter αποκαλύπτει ότι η παιδική της ηλικία «δεν θα πίστευε» ποτέ πως η Taylor Swift θα της ζητούσε συνεργασία
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Sabrina Carpenter, ένα από τα πιο ανερχόμενα ονόματα της ποπ μουσικής, παραδέχεται ότι ακόμη δυσκολεύεται να συνειδητοποιήσει πως συνεργάστηκε με την Taylor Swift στο τραγούδι «The Life of a Showgirl», το οποίο κυκλοφόρησε το φθινόπωρο και συμπεριλαμβάνεται στο άλμπουμ της Taylor Swift που έφτασε στο νούμερο 1 του Billboard 200. Σε συνέντευξή της στο Variety, η Sabrina Carpenter μίλησε για την σημασία που έχει για αυτή η εν λόγω συνεργασία, λέγοντας «Η δεκάχρονη εκδοχή του εαυτού μου, για πολλούς λόγους, δεν θα μπορούσε να το πιστέψει. Το να ακούω τις φωνές μας μαζί ήταν κάτι απίστευτο».

Η ίδια αποκάλυψε ότι η Taylor Swift ήταν εκείνη που έκανε την πρώτη κίνηση και της πρότεινε το ντουέτο. Όπως είπε «Σίγουρα καταλάβαμε ότι ήταν κάτι ξεχωριστό, αλλά δεν θα της έλεγα ποτέ Bestie βάλε με σε ένα τραγούδι. Ήταν τόσο γενναιόδωρη που σκέφτηκε εμένα για ένα κομμάτι που μιλά τόσο αληθινά για τις εμπειρίες μας. Συμπυκνώνει αυτό που περνούν τόσες νέες γυναίκες σε αυτή τη βιομηχανία».

https://www.instagram.com/taylorswift/

Διάβασε επίσης: Sabrina Carpenter: Στο φως το μήνυμα πίσω από το αμφιλεγόμενο εξώφυλλο του album της

Το τραγούδι «The Life of a Showgirl» κλείνει το άλμπουμ της Taylor Swift και περιλαμβάνει ηχητικό από εμφάνιση της Sabrina Carpenter ως special guest σε ένα από τα βράδια του «Eras Tour». Στο κομμάτι οι δύο τραγουδίστριες αναφέρονται στα σκοτεινά σημεία της ζωής μιας νεαρής σταρ που απορροφάται από τη βιομηχανία της ψυχαγωγίας. Η Sabrina Carpenter τραγουδά «Θέλεις να κάνεις πατινάζ στον πάγο που κυλά στις φλέβες μου. Με ξέσκισαν σαν ψεύτικες βλεφαρίδες και μετά με πέταξαν».

Μετά την ανακοίνωση της συνεργασίας τον Αύγουστο, η Sabrina Carpenter είχε γράψει στο Instagram «Ξέρω κάποιον που πανικοβάλλεται και αυτή είμαι εγώ».

Στην ίδια συνέντευξη η Sabrina Carpenter μίλησε και για το δικό της άλμπουμ «Man’s Best Friend», το οποίο συνεχίζει την πιο τολμηρή και χιουμοριστική στιχουργική γραμμή που την καθιέρωσε με το «Short n’ Sweet» το 2024. Για την κριτική που δέχεται λόγω των πιο τολμηρών στίχων της, η καλλιτέχνιδα σχολίασε «Δεν θα είχε τόση σημασία αν δεν ήμουν για κάποιους μια παιδική φιγούρα». Πρόσθεσε όμως «Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι’ αυτό. Δεν φταίω που πήρα μια δουλειά όταν ήμουν 12 και τώρα δεν μου επιτρέπετε να εξελιχθώ».

Η Sabrina Carpenter, έχοντας πλέον αφήσει πίσω της το παρελθόν της στη Disney, διαμορφώνει με αυτοπεποίθηση την πορεία της, διατηρώντας παράλληλα τον σεβασμό και τον θαυμασμό της για την Taylor Swift που τη στήριξε και της άνοιξε έναν εντελώς νέο δημιουργικό δρόμο.

Διάβασε επίσης: Η Sabrina Carpenter ζητά από τον Λευκό Οίκο να μην χρησιμοποιεί τη μουσική της

Sabrina Carpenter Taylor Swift The Life of a Showgirl
