Θοδωρής Φέρρης: Συγκινεί ερμηνεύοντας Ελένη Βιτάλη μαζί με τη μητέρα του

Ο Θοδωρής Φέρρης τραγουδά Ελένη Βιτάλη με τη μητέρα του στο μπαλκόνι του σπιτιού τους, χαρίζοντας μια από τις πιο όμορφες στιγμές στο feed μας

Μια ιδιαίτερη και γεμάτη συναίσθημα στιγμή μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους ο Θοδωρής Φέρρης, αποδεικνύοντας πως το ταλέντο στη μουσική είναι οικογενειακή υπόθεση. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok, «άνοιξε» την πόρτα του σπιτιού του και μας σύστησε τη μητέρα του, κυρία Αθηνά, σε ένα ντουέτο που ξεχώρισε.

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου, ο τραγουδιστής ανέβασε ένα βίντεο όπου ο ίδιος και η μητέρα του ερμηνεύουν με μοναδικό τρόπο το κλασικό κομμάτι «Ίσως φταίνε τα φεγγάρια» της Ελένης Βιτάλη. Το σκηνικό ήταν λιτό και αυθεντικό: στο μπαλκόνι του σπιτιού τους, με την κυρία Αθηνά να αναλαμβάνει τη συνοδεία με την κιθάρα της, δίνοντας τον ρυθμό.

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Ο Θοδωρής Φέρρης συνόδευσε την ανάρτησή του με τη λεζάντα «Ο καφές μας», αναδεικνύοντας την απλότητα και τη ζεστασιά της στιγμής. Αξίζει να σημειωθεί πως η μητέρα του καλλιτέχνη διαθέτει μεγάλη μουσική εμπειρία, καθώς στο παρελθόν ασχολήθηκε επαγγελματικά με τον χώρο του τραγουδιού κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη Νέα Υόρκη.

Μια παράδοση που συνεχίζεται

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Θοδωρής Φέρρης επιλέγει να μοιραστεί με το κοινό του αυτές τις όμορφες στιγμές με τη μητέρα του. Πριν από έναν χρόνο, οι δυο τους είχαν εμφανιστεί ξανά στο ίδιο σημείο του σπιτιού τους, ερμηνεύοντας κομμάτια του Στέλιου Καζαντζίδη, με τους ρόλους τότε να είναι αντίστροφοι: ο τραγουδιστής κρατούσε την κιθάρα, ενώ η μητέρα του τραγουδούσε.

Τα βίντεο αυτά έχουν κερδίσει την αγάπη των θαυμαστών του, οι οποίοι κατακλύζουν τα σχόλια με ευχές, εκφράζοντας τον θαυμασμό τους για τη σχέση του Θοδωρή Φέρρη με τη μητέρα του και τη βαθιά μουσική παιδεία που έχει πάρει από εκείνη.