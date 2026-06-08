Charlie Puth: To απρόσμενο γεγονός που άλλαξε τα σχέδια της περιοδείας του

Δυσάρεστα νέα για τους θαυμαστές του Charlie Puth στο Ορλάντο της Φλόριντα, καθώς ο δημοφιλής καλλιτέχνης αναγκάστηκε να ακυρώσει την προγραμματισμένη εμφάνισή του το βράδυ του Σαββάτου. Ο υποψήφιος για τέσσερα βραβεία Grammy μοιράστηκε το μήνυμά του μέσω Instagram Story, εκφράζοντας τη βαθιά του λύπη για την αναπάντεχη αυτή εξέλιξη.

«Είμαι συντετριμμένος που το κάνω αυτό, αλλά πρέπει να ακυρώσω τη σημερινή συναυλία», έγραψε ο Puth. Εξήγησε ότι ταλαιπωρείται από ασθένεια τις τελευταίες ημέρες και, κατόπιν ιατρικών οδηγιών, είναι επιβεβλημένο να ξεκουραστεί προκειμένου να μην διακινδυνεύσει την ακύρωση περισσότερων ημερομηνιών της περιοδείας του. «Το να τραγουδάω για εσάς κάθε βράδυ σημαίνει τα πάντα για μένα και αξίζετε μόνο το καλύτερο. Σωματικά δεν είμαι σε θέση να εμφανιστώ. Χωρίς φωνή, δεν μπορώ να σας δώσω το show που σας αξίζει», συμπλήρωσε, ζητώντας συγγνώμη από το κοινό του.

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Η πορεία της περιοδείας «Whatever’s Clever!»

Ο Charlie Puth βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη μέση της παγκόσμιας περιοδείας του, η οποία φέρει το όνομα του τέταρτου στούντιο άλμπουμ του, «Whatever’s Clever!». Η περιοδεία ξεκίνησε στις 22 Απριλίου από το Σαν Ντιέγκο και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 30 Ιουλίου στη Βαρσοβία της Πολωνίας. Παρά την ατυχία στο Ορλάντο, ο καλλιτέχνης συνεχίζει κανονικά το πρόγραμμά του στις υπόλοιπες αμερικανικές πόλεις, με επόμενους σταθμούς το Νάσβιλ, το Όστιν και το Χιούστον.

Μια επιτυχημένη καλλιτεχνική επιστροφή

Η ανταπόκριση του κοινού στην περιοδεία επιβεβαιώνει την ανοδική πορεία του Puth στη μουσική βιομηχανία. Όπως σημειώνεται σε πρόσφατες αναλύσεις, ο καλλιτέχνης έχει καταφέρει να καλλιεργήσει μια εξαιρετικά αφοσιωμένη βάση θαυμαστών, οι οποίοι γνωρίζουν κάθε πτυχή της δισκογραφίας του. Στην πρόσφατη στάση του στο Kia Forum του Λος Άντζελες, ο Puth απέδειξε πως έχει περάσει σε ένα νέο επίπεδο καλλιτεχνικής ωριμότητας, προσφέροντας εμφανίσεις που τον καθιστούν έναν από τους πιο αξιόλογους performers της γενιάς του.