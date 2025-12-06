MadWalk 2025 Mega
Κάνε τα μαλλιά σου να δείχνουν σαν να βγήκες από το κομμωτήριο ακόμα κι αν μόλις ξύπνησες

Απλά tricks για μαλλιά που φαίνονται πιο πλούσια σε 5 λεπτά, με όγκο, κίνηση και φυσικό αποτέλεσμα που ξεχωρίζει
Μαρία Χατζηγιάννη

Υπάρχουν μέρες που τα μαλλιά φαίνονται πιο «βαριά» ή άτονα, ακόμα κι αν έχουν λουστεί μόλις χθες. Η αίσθηση ότι κάτι λείπει, ότι δεν βλέπεις στον καθρέφτη τον όγκο που θες, μπορεί να χαλάσει την αυτοπεποίθηση ακόμα και στην πιο απλή εμφάνιση. Μερικές φορές, λίγα λεπτά και μερικά έξυπνα κόλπα αρκούν για να αναζωογονήσεις ολόκληρη την εικόνα σου.

Χωρίς να χρειαστείς ώρες μπροστά στον καθρέφτη ή δεκάδες προϊόντα, μικρές κινήσεις και σωστή τεχνική μπορούν να κάνουν τα μαλλιά να φαίνονται πιο πλούσια, γεμάτα και ζωντανά μέσα σε μόλις πέντε λεπτά. Η μαγεία κρύβεται στις λεπτομέρειες. Από τον τρόπο που τα χτενίζεις μέχρι την εφαρμογή λίγου προϊόντος στο σωστό σημείο.

Διάβασε επίσης: Dry brushing: Το χειμερινό ritual που αλλάζει την επιδερμίδα σου

Γρήγορο φρεσκάρισμα

Ακόμα και όταν τα μαλλιά δεν είναι φρεσκοπλυμένα, ένα γρήγορο βούρτσισμα από τις ρίζες προς τις άκρες δίνει αμέσως όγκο και ζωντάνια.

Σωστή τοποθέτηση προϊόντων

Η χρήση λίγου mousse ή volumizing spray στις ρίζες μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Εφαρμόζεται μόνο στις ρίζες και δουλεύεται με τα δάχτυλα για φυσικό αποτέλεσμα.

Ανάποδο χτένισμα στις ρίζες

Το ελαφρύ backcombing στις ρίζες δημιουργεί όγκο χωρίς να χαλάει τη φυσική κίνηση των μαλλιών.

Χρήση θερμότητας με φροντίδα

Ένα γρήγορο πέρασμα με στρογγυλή βούρτσα και σεσουάρ κοντά στις ρίζες προσθέτει άμεσα όγκο και κίνηση. Το trick είναι να δουλεύεται μόνο η ρίζα, χωρίς υπερβολή στα μήκη.

Φυσικό styling

Χωρίς να βαραίνουν τα μήκη με προϊόντα, λίγο χτένισμα με τα δάχτυλα ή ελαφρύ σπρέι για υφή δίνει κίνηση και όγκο, κάνοντας τα μαλλιά να φαίνονται πιο γεμάτα και ζωντανά.

Διάβασε επίσης: Θες η επιδερμίδα σου να σε ευγνωμονεί αυτόν τον χειμώνα; Αυτά είναι τα συστατικά που πρέπει να εντάξεις στη ρουτίνα σου

