Celeb News 06.12.2025

Η αναπάντεχη αποκάλυψη του Travis Kelce για τη σχέση του με την Taylor Swift

taylor_swift_travis_kelce
Ο Travis Kelce μιλά ανοιχτά για τη σχέση του με την Taylor Swift και υποστηρίζει ότι δεν έχουν τσακωθεί ποτέ
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Travis Kelce μίλησε ανοιχτά για τη σχέση του με την Taylor Swift αποκαλύπτοντας πως στα δυόμισι χρόνια που είναι μαζί δεν έχει υπάρξει ποτέ ούτε μία στιγμή έντασης. Η δήλωση αυτή έγινε στη διάρκεια του δημοφιλούς podcast «New Heights» το οποίο παρουσιάζουν ο ίδιος και ο αδελφός του Jason Kelce. Καλεσμένος στο επεισόδιο ήταν ο George Clooney και η συζήτηση για τις προσωπικές σχέσεις ξεκίνησε όταν ο Travis Kelce τον ρώτησε αν ισχύει ότι εκείνος και η Amal Clooney δεν έχουν μαλώσει ποτέ στα δέκα χρόνια που είναι μαζί.

Ο George Clooney απάντησε με βεβαιότητα ότι αυτό είναι αλήθεια και στη συνέχεια απηύθυνε την ίδια ερώτηση προς τον οικοδεσπότη του podcast. Ο Travis Kelce γέλασε και παραδέχθηκε ότι και ο ίδιος δεν έχει τσακωθεί ποτέ με την Taylor Swift λέγοντας πως στα δυόμισι χρόνια της σχέσης τους δεν έχει υπάρξει ούτε ένα περιστατικό αντιπαράθεσης.

Travis Kelce

Διάβασε επίσης: Η Taylor Swift εκθρονίστηκε – Ποιος κατέκτησε την κορυφή του streaming

Ο George Clooney εξήγησε ότι για τον ίδιο και την Amal Clooney η σύγκρουση δεν έχει κανένα νόημα σημειώνοντας πως κανείς δεν βγαίνει κερδισμένος από έναν καυγά. Όπως είπε είναι τυχερός που έχει στο πλευρό του μια γυναίκα έξυπνη και δυναμική και δεν υπάρχει κανένας λόγος να μπαίνουν σε αντιπαραθέσεις. Ο Travis Kelce σχολίασε με χιούμορ ότι ακολουθεί τις συμβουλές του και ότι κρατάει σημειώσεις την ώρα της συζήτησης.

Η Taylor Swift είχε μιλήσει δημόσια τον Οκτώβριο στο BBC Radio 2 και στην εκπομπή «The Scott Mills Breakfast Show» υπογραμμίζοντας ότι ο κοινός σεβασμός για τις επαγγελματικές φιλοδοξίες τους αποτελεί σημείο σταθερότητας για τη σχέση τους. Όπως είπε το πιο όμορφο χαρακτηριστικό του Travis Kelce είναι το πάθος του για όσα κάνει και το γεγονός ότι η δική της αφοσίωση στη μουσική δεν αποτελεί ποτέ εμπόδιο.

Ο George Clooney και η Amal Alamuddin στην πρεμιέρα της τανίας Jay Kelly στο Φετιβάλ της Βενετίας. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με βάση τις πρόσφατες δηλώσεις του Travis Kelce και τη γενικότερη δημόσια εικόνα που παρουσιάζουν οι δυο τους η σχέση φαίνεται να στηρίζεται στην έλλειψη άσκοπων εντάσεων και στην αμοιβαία υποστήριξη. Όλα δείχνουν πως το ζευγάρι συνεχίζει σταθερά προς τον γάμο του μέσα σε ένα περιβάλλον απόλυτης ηρεμίας και αρμονίας.

Διάβασε επίσης: Δες το trailer του The Eras Tour The Final Show της Taylor Swift

