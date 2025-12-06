MadWalk 2025 Mega
Sean Combs The Reckoning: Το Netflix περνά στην αντεπίθεση και κατακεραυνώνει τον Diddy 

Η πλατφόρμα υποστηρίζει ότι κατέχει τα νόμιμα δικαιώματα για το το νέο ντοκιμαντέρ «Sean Combs: The Reckoning» και κατηγορεί τον καλλιτέχνη
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το Netflix απαντά στις κατηγορίες του Sean «Diddy» Combs ότι το νέο ντοκιμαντέρ «Sean Combs: The Reckoning» χρησιμοποιεί παράνομα αποκτηθέν υλικό. Η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι διαθέτει όλα τα νόμιμα δικαιώματα του οπτικού υλικού και ότι είχε απευθύνει επανειλημμένα πρόσκληση στον Sean Combs για συνέντευξη, την οποία εκείνος αρνήθηκε.

Η τετράωρη σειρά, σε παραγωγή του Curtis Jackson, γνωστού ως 50 Cent, εξετάζει την πορεία του Sean «Diddy» Combs στη μουσική βιομηχανία αλλά και την πτώση του, ενσωματώνοντας μαρτυρίες και ανέκδοτο υλικό από την περίοδο πριν από τη σύλληψή του για ομοσπονδιακές κατηγορίες περί διακίνησης και κακοποίησης. Η πλευρά του Sean «Diddy» Combs υποστηρίζει ότι το ντοκιμαντέρ είναι μια «μεροληπτική παραγωγή που χρησιμοποιεί κλεμμένο υλικό που δεν είχε εγκριθεί για δημοσιοποίηση».

Η σκηνοθέτις Alexandria Stapleton απέρριψε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό, τονίζοντας ότι το υλικό αποκτήθηκε νόμιμα. Όπως δήλωσε «Το υλικό έφτασε σε εμάς με νόμιμο τρόπο και διαθέτουμε όλα τα απαραίτητα δικαιώματα. Ο Sean «Diddy» Combs καταγράφει συνεχώς τον εαυτό του και αυτό αποτελεί σταθερή του συνήθεια για δεκαετίες. Επικοινωνήσαμε με τη νομική του ομάδα πολλές φορές για συνέντευξη και σχόλιο αλλά δεν λάβαμε ποτέ απάντηση».

Σε ανακοίνωση προς την εφημερίδα USA Today, το Netflix επανέλαβε ότι «οι ισχυρισμοί για το ντοκιμαντέρ είναι ψευδείς» και ότι η παραγωγή «δεν σχετίζεται με καμία προηγούμενη συζήτηση μεταξύ του Sean «Diddy» Combs και του Netflix». Η πλατφόρμα σημείωσε επίσης ότι ο 50 Cent συμμετέχει ως εκτελεστικός παραγωγός χωρίς δημιουργικό έλεγχο και ότι «κανείς δεν πληρώθηκε για να συμμετάσχει».

Από την πλευρά του Sean «Diddy» Combs, ο εκπρόσωπός του Juda Engelmayer χαρακτήρισε τη σειρά «ντροπιαστικό πλήγμα κατά του καλλιτέχνη». Όπως δήλωσε «Πολλοί από όσους εμφανίζονται στο ντοκιμαντέρ έχουν χρόνια προσωπικά παράπονα, οικονομικά κίνητρα ή ζητήματα αξιοπιστίας που είναι γνωστά εδώ και καιρό. Πρόκειται για μια μονόπλευρη αφήγηση χωρίς πλαίσιο, αποδείξεις ή εξακρίβωση».

Ο Sean «Diddy» Combs εκτίει σήμερα ποινή ομοσπονδιακής φυλάκισης στο Νιου Τζέρσεϊ και αντιμετωπίζει παράλληλα σειρά αστικών αγωγών με κατηγορίες για συστηματική κακοποιητική συμπεριφορά. Τον Ιούλιο καταδικάστηκε για δύο κατηγορίες μεταφοράς ατόμων με σκοπό την πορνεία, ποινή που θεωρήθηκε ευνοϊκή, καθώς αθωώθηκε για τις βαρύτερες κατηγορίες περί διακίνησης και εκβιασμού. Συνολικά του επιβλήθηκε ποινή λίγο μεγαλύτερη των τεσσάρων ετών.

