Από τον Scooby-Doo μέχρι τον Χάτσικο: Οι πιο αγαπημένοι σκύλοι που έγιναν θρύλοι στην τηλεόραση

Υπάρχει κάτι μαγικό στον τρόπο που ένας σκύλος γεμίζει μια ταινία ή μια σειρά. Μόλις εμφανιστεί στην οθόνη, ακόμα και η πιο έντονη σκηνή αποκτά μια δόση τρυφερότητας. Είτε τρέχει πανικόβλητος είτε στέκεται σοβαρός και ατάραχος, ένα τετράποδο πλάσμα μπορεί μέσα σε δευτερόλεπτα να μας κάνει να γελάσουμε, να αναπολήσουμε ή να συγκινηθούμε. Οι κινηματογραφικοί και τηλεοπτικοί σκύλοι μάς συντροφεύουν χρόνια: κάποιοι μας μεγάλωσαν, κάποιοι μας έκαναν να καταρρεύσουμε από το κλάμα, και κάποιοι άλλοι ζουν σήμερα στο κινητό μας, σε memes και βιντεάκια. Όμως όλοι έχουν ένα κοινό: δεν τους ξεχνάς ποτέ.

Ακολουθούν μερικοί από τους πιο χαρακτηριστικούς σκύλους που άφησαν το αποτύπωμά τους στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο:

Διάβασε επίσης: Από τον Τόλη Βοσκόπουλο μέχρι τον Κωνσταντίνο Αργυρό: Ποιος ήταν ο άνδρας είδωλο κάθε δεκαετίας

Dug – Up (Pixar)

Ο αστείος, καλοσυνάτος σκύλος που μιλάει χάρη σε ένα τεχνολογικό… κολάρο, μετατρέποντας κάθε σκέψη του σε λόγια. Ο Dug έγινε η φωνή της απλότητας και της αθωότητας, με ατάκες που έγραψαν ιστορία, όπως το αφοπλιστικό «Μόλις σε είδα και σ’ αγαπάω». Ένα από τα πιο τρυφερά πλάσματα της Pixar.

Ρεξ – Υπαστυνόμος Ρεξ

Ο Γερμανικός Ποιμενικός που έκανε ολόκληρη γενιά να αγαπήσει τις σειρές μυστηρίου. Με εξυπνάδα που ζήλευαν και άνθρωποι, ο Ρεξ έγινε το απόλυτο τηλεοπτικό είδωλο των 90s στην Ελλάδα, και χάρη στη μεταγλώττιση, τον νιώθαμε πραγματικά «δικό μας».

Beethoven – Beethoven

Ο γίγαντας με την καρδιά μωρού. Ο Beethoven ήταν η προσωποποίηση της οικογενειακής αταξίας: βρεγμένα πατώματα, βρεγμένοι καναπέδες, αλλά και άπειρες τρυφερές στιγμές. Ένας σκύλος που έκανε κάθε παιδί να ζητήσει έναν Άγιο Βερνάρδο για κατοικίδιο.

Scooby-Doo – Scooby-Doo, Where Are You!

Ο απόλυτος φοβιτσιάρης-ήρωας. Ο Scooby μάς ταξίδευε από μικρούς σε «τρομακτικά» μυστήρια που τελικά είχαν πάντα μια ανθρώπινη εξήγηση. Ένας χαρακτήρας που έγινε συνώνυμος με το animation, το γέλιο και το πιο λατρεμένο «Σκουμπι-Ντουμπι-Ντου!» όλων των εποχών.

Marley – Marley & Me

Ο Marley έδειξε σε όλο τον κόσμο πόσο χαοτική και ταυτόχρονα καθηλωτικά όμορφη μπορεί να είναι η ζωή με έναν σκύλο. Η ταινία μάς χάρισε γέλιο, νοσταλγία και μια από τις πιο συγκινητικές κινηματογραφικές στιγμές των 00s. Μια ιστορία που κανείς δεν ξεχνά.

Lassie – Λάσι γύρνα σπίτι

Η σκυλίτσα που έγινε σύμβολο της αφοσίωσης. Η Λάσι έβρισκε πάντα τρόπο να επιστρέψει σε αυτούς που αγαπούσε, όσο μακριά κι αν χάνονταν οι δρόμοι. Για τους τηλεθεατές που μεγάλωσαν με την ΕΡΤ, αποτέλεσε μια αξέχαστη φιγούρα γεμάτη ευγένεια και τρυφερότητα.

Hachiko – Hachiko: A Dog’s Tale

Ο ορισμός της πίστης. Η συγκλονιστική αληθινή ιστορία του Χάτσικο μάς υπενθύμισε ότι η αγάπη ενός ζώου μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και το πέρασμα του χρόνου. Μια ταινία που κανείς δεν μπορεί να δει χωρίς να συγκινηθεί βαθιά.

Μπορεί να μην χωράνε όλοι οι τετράποδοι θρύλοι σε μια μόνο λίστα, όμως ο καθένας τους κουβαλά κάτι ξεχωριστό. Στις οθόνες – κι ακόμα περισσότερο στις καρδιές μας – οι σκύλοι αυτοί δεν είναι απλώς χαρακτήρες. Είναι σύμβολα αφοσίωσης, χιούμορ και άδολης αγάπης. Και κάθε φορά που τους ξαναβλέπουμε, νιώθουμε σαν να συναντάμε έναν παλιό καλό φίλο.

Διάβασε επίσης: Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Δες κι αυτό…