Butterbeer: Πώς θα φτιάξεις το τέλειο χριστουγεννιάτικο ρόφημα που θα ζεστάνει τις γιορτές σου

Οι γιορτές έχουν έναν μοναδικό τρόπο να ξυπνούν την παιδικότητά μας, με τα λαμπιόνια, τις μυρωδιές και τις γεύσεις που μάθαμε να αγαπάμε από μικροί. Κι αν υπάρχει ένα ρόφημα που καταφέρνει να μας ταξιδεύει ταυτόχρονα στην παράδοση και στη φαντασία, αυτό είναι η butterbeer. Ζεστή, αφράτη, γεμάτη καραμελένιες νότες, γίνεται η ιδανική παρέα για τις κρύες νύχτες του Δεκεμβρίου.

Η χριστουγεννιάτικη εκδοχή της είναι ακόμη πιο απολαυστική, πιο πλούσια, πιο αρωματική, πιο γιορτινή. Με μπαχαρικά που θυμίζουν στολισμένο σπίτι, με αφράτο αφρό βανίλιας και μια βουτυρένια γλυκύτητα που λιώνει στο στόμα, αυτή η συνταγή μετατρέπει ένα απλό ρόφημα σε γιορτινό τελετουργικό. Φτιάξ’ την για την οικογένεια, για φίλους ή απλώς για να χαρίσεις στον εαυτό σου μια μαγική στιγμή.

Συνταγή Χριστουγεννιάτικης Butterbeer

Υλικά (για 2 μεγάλες κούπες)

500 ml κρέμα σόδας ή light αναψυκτικό βανίλιας

2 κ.σ. καστανή ζάχαρη

1 κ.σ. βούτυρο (ανάλατο)

1½ κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας

½ κ.γ. κανέλα

¼ κ.γ. τζίντζερ σε σκόνη

1 πρέζα μοσχοκάρυδο

120 ml κρέμα γάλακτος (για το topping)

1 κ.σ. ζάχαρη άχνη

Προαιρετικά: λίγο ρούμι ή butterscotch λικέρ για ενηλίκους

Εκτέλεση

Ετοιμάζεις τη βάση

Ζέστανε σε μικρή κατσαρόλα την κρέμα σόδας σε χαμηλή φωτιά. Πρόσθεσε την καστανή ζάχαρη, το βούτυρο και ανακάτευε μέχρι να λιώσουν πλήρως και να δημιουργηθεί ένα χρυσαφένιο, ομοιόμορφο μείγμα.

Προσθέτεις τα αρώματα

Μόλις το μείγμα ζεσταθεί καλά, πρόσθεσε τη βανίλια, την κανέλα, το τζίντζερ και το μοσχοκάρυδο. Ανακάτευε για 1–2 λεπτά μέχρι τα αρώματα να αναδειχθούν. Μην αφήσεις το ρόφημα να βράσει.

Φτιάχνεις τον αφρό

Σε μπολ, χτύπησε την κρέμα γάλακτος με την άχνη μέχρι να γίνει μια μαλακή, αέρινη σαντιγί. Μπορείς να προσθέσεις μια σταγόνα βανίλια για έξτρα άρωμα.

Σερβίρεις

Ρίχνεις τη ζεστή butterbeer σε κούπες και προσθέτεις γενναία κουταλιά από τον αφράτο αφρό στην κορυφή. Αν θέλεις πιο «ενήλικη» εκδοχή, πρόσθεσε μια δόση ρούμι ή λικέρ butterscotch πριν τον αφρό.

Στολίζεις

Λίγη κανέλα ή καραμελωμένη ζάχαρη από πάνω κάνει το αποτέλεσμα πιο γιορτινό και πιο Instagram-worthy!

