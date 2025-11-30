MadWalk 2025 by Three Cents
Ο Μανόλης Θεοδωράκης στο Mad Radio 106,2: «Έχω καταθέσει τραγούδι για την Eurovision, όλα έγιναν μέσα σε 1 εβδομάδα»

Ο γνωστός ηθοποιός/drag persona μίλησε για όλους και για όλα παρέα με την Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Καλεσμένος στο Mad Radio 106,2 και την εκπομπή Mad Weekend Morning με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου, Διευθύντρια του Mad.gr, βρέθηκε ο ηθοποιός Μανόλης Θεοδωράκης ή αλλιώς Mary Sunshine και μίλησε για όλους και για όλους.

Ο Μανόλης Θεοδωράκης είναι μια πολυσχιδής προσωπικότητα: ηθοποιός, χορευτής, σκηνοθέτης, συγγραφέας, drag performer, YouTuber, αυτοδίδακτος makeup artist και σχεδιαστής ρούχων. Μαζί με τη drag περσόνα του, τη Mary Sunshine, δημιουργούν ένα μωσαϊκό έμπνευσης και ελευθερίας, ακολουθώντας έναν τρόπο ζωής που αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα και σπάει τα στερεότυπα.

Διάβασε επίσης: H Evangelia στο Mad Radio 106,2: «Το τραγούδι που κατέθεσα φέτος στη Eurovision δημιουργήθηκε κατά λάθος την τελευταία στιγμή»

Ο ίδιος μίλησε για την αγάπη του για το θέατρο, αποκαλύπτοντας πως από πολύ μικρός ήξερε ότι θα γίνει καλλιτέχνης και πως ποτέ δεν του είχε περάσει από το μυαλό να ακολουθήσει έναν διαφορετικό δρόμο. Παράλληλα, αναφέρθηκε με τα καλύτερα λόγια για τον Γιώργο Καπουτζίδη και τον ρόλο που του έφτιαξε για τις «Σέρρες», τονίζοντας πως η σειρά αυτή ανέδειξε με τον κατάλληλο τρόπο την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.

Ταυτόχρονα, μιλώντας για το MadWalk 2025 by Three Cents, είπε πως θα ήθελε πολύ να συμμετέχει με ένα act μιας και αγαπά πολύ την μόδα αλλά και την μουσική. Με αφορμή τις ταινίες της εβδομάδας, αποκάλυψε πως δηλώνει φαν των ταινιών και των σειρών και πως η σειρά που ανυπομονεί να δει είναι το Stranger Things (αναμενόμενο!).

«Δεν είμαι άνθρωπος των Χριστουγέννων, δεν στολίζω το σπίτι μου, αλλά μου αρέσουν, κάνω δώρα, βγαίνω βόλτες, αλλά δεν πιστεύω στα Χριστούγεννα», είπε αμέσως μετά με αφορμή τόσο τις γιορτές που πλησιάζουν αλλά και το αστρονομικό ποσό που λαμβάνει κάθε χρόνο η Mariah Carey λόγω του τραγουδιού «All I Want For Christmas».

Αναφορικά με την εντυπωσιάκη εμφάνιση της Loreen στο music and fashion event (διαβάστε εδώ την αποκλειστική συνέντευξη της στο Mad.gr), ο Μανώλης επιβεβαίωσε πως έχει στείλει τραγούδι για την Eurovision 2026. «Κατέθεσα πράγματι τραγούδι, δεν ήταν ακριβώς βέβαια η δική μου απόφαση. Μου προτάθηκε να τραγουδήσω ένα τραγούδι και να το στείλω και είπαμε πάμε, γιατί μου άρεσε. Έγινε πολύ γρήγορα, σε μια εβδομάδα. Οπότε τώρα περιμένουμε τα αποτελέσματα. Δεν ήταν όνειρό μου, αλλά πάντα ήμουν μεγάλος φαν της Eurovision».

Μιλώντας για ομορφιά και συγκεκριμένα για ένα νέο beauty trend σύμφωνα με το οποίο η γκρι μάσκαρα έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα, ο Μανόλης απάντησε: «Πρώτη φορά το ακούω και τώρα με έβαλε σε σκέψεις γιατί όντως μπορεί να ισχύει. Οι μεταμορφώσεις οι δικές μου παίρνουν ώρες. Αν πειραματίζομαι, θα μου πάρει σίγουρα ένα 3ωρο, αλλά το βασικό make up χρειάζεται 1 ώρα και ένα τέταρτο. Μερικές φορές βαριέμαι να ξεκινήσω, αλλά όταν ανοίγω φως και κάμερα, δεν σταματάω. Πάντα προσέχω το πρόσωπό μου, κάνω καλό skin care και πάντα ξεβάφομαι. Το σβησμένο eyeliner που είναι στη μόδα το λατρεύω, είναι ειδικό για κουκουλωτά μάτια και ανοίγει πολύ το μάτι».

Ο αριθμός 53 είναι το τρικ για μακιγιάζ που το κάνει να δείχνει πάντα επαγγελματικό και αφορά το contouring, ωστόσο ο Μανώλης υποστηρίζει πως δεν πάνε όλα σε όλους και πως σε ένα πρόσωπο μπορεί αυτή η τεχνική να εφαρμοστεί άψογα και σε ένα άλλο όχι.

Η κουβέντα έπειτα πήγε στην drag persona του, την Mary Sunshine, με τον ίδιο να λέει χαρακτηριστικά: «Έχω επιλέξει έναν δρόμο οικείο και χαρούμενο στους ανθρώπους, για να φέρω τη drag σκηνή στο σπίτι τους και να το αγκαλιάζει ο κάθε άνθρωπος και να ενδιαφερθεί να μάθει τι είναι. Έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα πλέον. Βέβαια, πολλοί νομίζουν ότι είμαι μια τρανς κοπέλα, συγχέουν αυτά τα δύο πράγματα και είναι προσβλητικό για τα τρανς άτομα, γιατί δεν είναι απαραίτητα drag. Δεν έχει να κάνει με το φύλο ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Το drag είναι μια τέχνη, το κάνει μια κοπέλα, ένα αγόρι, ένα τρανς άτομο και μπορεί να ντυθεί και να βαφτεί όπως θέλει. Είναι λίγο παρεξηγημένο ακόμα, αλλά είναι ένα μαγικό θέαμα».

Τέλος, αναφορικά με τον Αχιλλέα Δελφό, τον πρώτο Έλληνα ΑΙ καλλιτέχνη, ο Μανόλης Θεοδωράκης υποστήριξε: «Το όνομα δεν είναι πιασάρικο, δεν είναι για καριέρα. Ωστόσο, το περίμενα ότι θα συμβεί αλλά είμαι κάθετα αρνητικός με αυτό. Έχουν γεμίσει τα πάντα με ΑΙ βίντεο. Είναι αστεία βίντεο. Το τραγούδι βέβαια θα συμβεί και θα χορεύουμε κιόλας στα μαγαζιά, αλλά φαντάζεσαι τι έχει να γίνει σε σε 20-30 χρόνια; Με τρομάζει πολύ γιατί όλες οι εταιρίες θα επιλέξουν να έχουν ΑΙ».

Διάβασε επίσης: Η Μαρίλια Μητρούση στο Mad Radio 106,2: «Η ψυχοθεραπεία είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου»

