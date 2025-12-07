MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Beauty 07.12.2025

Το trick για άψογες βλεφαρίδες χωρίς ψαλίδι ή μάσκαρα

vlefarides
Οι απλές τεχνικές που κάνουν τις βλεφαρίδες φυσικά εντυπωσιακές και τονίζουν το βλέμμα χωρίς πρόσθετα προϊόντα
Μαρία Χατζηγιάννη

Η εμφάνιση των βλεφαρίδων μπορεί να αλλάξει ολόκληρο το βλέμμα χωρίς να χρειαστείς ψαλίδι ή μάσκαρα. Μικρές τεχνικές και απλά κόλπα δίνουν μήκος, καμπύλη και όγκο, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που φαίνεται φυσικό και ταυτόχρονα εντυπωσιακό. Η αλλαγή ξεκινά από τη φροντίδα και φτάνει σε καθημερινά beauty hacks που κάνουν τη διαφορά.

Το μυστικό δεν βρίσκεται πάντα στα προϊόντα, αλλά στον τρόπο που τα εφαρμόζεις και στο πώς φροντίζεις τις βλεφαρίδες καθημερινά. Με σωστές κινήσεις, απλές τεχνικές και λίγα βασικά εργαλεία, το βλέμμα μπορεί να δείχνει αμέσως πιο ζωντανό και ανοιxτό.

cat_eye
https://www.instagram.com/nikki_makeup/?hl=el

Διάβασε επίσης: Το απλό trick με το ρουζ για ανασηκωμένα ζυγωματικά που λατρεύουν οι makeup artists

Καθημερινό μασάζ και καθαρισμός

Το μασάζ των βλεφαρίδων με καθαρά δάχτυλα ή ειδικό βουρτσάκι ενεργοποιεί την κυκλοφορία και δυναμώνει τις τρίχες. Ο σωστός καθαρισμός απομακρύνει υπολείμματα μακιγιάζ και λιπαρότητα, κάνοντας τις βλεφαρίδες πιο υγιείς και έτοιμες για styling.

https://www.instagram.com/nikki_makeup/?hl=el

Λάδι ή serum για ενδυνάμωση

Η εφαρμογή ελαίου ή ειδικού serum στις βλεφαρίδες ενισχύει την ελαστικότητα και τη θρέψη τους. Η τακτική χρήση κάνει τις τρίχες πιο δυνατές, με αποτέλεσμα να φαίνονται πιο μακριές και πυκνές χωρίς να χρειάζονται extensions ή μάσκαρα.

https://www.instagram.com/nikki_makeup/

Χρήση βουρτσίσματος και θερμότητας

Ένα καθαρό βουρτσάκι βλεφαρίδων μπορεί να τις ξεμπερδέψει και να δώσει φυσική καμπύλη. Προσεκτική εφαρμογή θερμότητας με ειδική συσκευή για λίγα δευτερόλεπτα δημιουργεί καμπύλη που διαρκεί, χωρίς να χρειάζεται ψαλίδι.

mallia
https://www.instagram.com/nikki_makeup/

Τρικ με το eyeliner ή την σκιά

Τοποθετώντας eyeliner ή σκιά κοντά στη ρίζα των βλεφαρίδων, δημιουργείται η ψευδαίσθηση πυκνότητας και όγκου. Αυτό ενισχύει το αποτέλεσμα χωρίς επιπλέον προϊόν στα μήκη τους.

Διάβασε επίσης: 5 βήματα για αψεγάδιαστο glass skin χωρίς φίλτρα

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
beauty beauty hacks beauty trends
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Θοδωρής Μαραντίνης στο After Dark: «Δεν θα παντρευτώ ξανά, είμαι σχεδόν σίγουρος γι’ αυτό»

Ο Θοδωρής Μαραντίνης στο After Dark: «Δεν θα παντρευτώ ξανά, είμαι σχεδόν σίγουρος γι’ αυτό»

07.12.2025
Επόμενο
«Πράσινο φως» για 2η σεζόν του Chad Powers άναψε το Hulu

«Πράσινο φως» για 2η σεζόν του Chad Powers άναψε το Hulu

07.12.2025

Δες επίσης

Η μαγική συνταγή για Stollen που θα γεμίσει το σπίτι άρωμα Χριστουγέννων
Food

Η μαγική συνταγή για Stollen που θα γεμίσει το σπίτι άρωμα Χριστουγέννων

07.12.2025
Αυτό είναι το trend που θα σε κάνει να κρατήσεις το puffer jacket σου μέσα στη ντουλάπα
Fashion

Αυτό είναι το trend που θα σε κάνει να κρατήσεις το puffer jacket σου μέσα στη ντουλάπα

07.12.2025
Τα 3 ζώδια που βρίσκονται ένα βήμα πριν κάνουν το μεγαλύτερο λάθος της ζωής τους πριν φύγει το 2025
Life

Τα 3 ζώδια που βρίσκονται ένα βήμα πριν κάνουν το μεγαλύτερο λάθος της ζωής τους πριν φύγει το 2025

07.12.2025
Breadcrumbing: Η νέα μορφή φλερτ που σε αφήνει να… πεινάς για αγάπη
Life

Breadcrumbing: Η νέα μορφή φλερτ που σε αφήνει να… πεινάς για αγάπη

06.12.2025
5 τροφές που πρέπει να αποφεύγεις όταν αρρωσταίνεις
Life

5 τροφές που πρέπει να αποφεύγεις όταν αρρωσταίνεις

06.12.2025
Από την επικινδυνότητα μέχρι την ποιότητα: Οι 7 πιο κοινοί μύθοι για τις low cost πτήσεις
Life

Από την επικινδυνότητα μέχρι την ποιότητα: Οι 7 πιο κοινοί μύθοι για τις low cost πτήσεις

06.12.2025
Yoga ή Pilates; Το fitness δίλημμα που έχουν όλοι – Ο απόλυτος οδηγός για να διαλέξεις
Fitness

Yoga ή Pilates; Το fitness δίλημμα που έχουν όλοι – Ο απόλυτος οδηγός για να διαλέξεις

06.12.2025
Belly Reset: Ο έξυπνος τρόπος να αντιμετωπίσεις το επίμονο λίπος στην κοιλιά και τη μέση
Life

Belly Reset: Ο έξυπνος τρόπος να αντιμετωπίσεις το επίμονο λίπος στην κοιλιά και τη μέση

06.12.2025
Ο απόλυτος οδηγός για να μεταμορφώσεις την κρεβατοκάμαρά σου σε γιορτινό καταφύγιο
Life

Ο απόλυτος οδηγός για να μεταμορφώσεις την κρεβατοκάμαρά σου σε γιορτινό καταφύγιο

06.12.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Στις έντυπες “Τυπολογίες” την Κυριακή: Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Στις έντυπες “Τυπολογίες” την Κυριακή: Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Ξέχασαν την εκκαθάριση του πρώην ΕΚΟΜΕ…

Ξέχασαν την εκκαθάριση του πρώην ΕΚΟΜΕ…

ΑΙΧΜΕΣ: Καλοκαίρι με Μουντιάλ στην ΕΡΤ

ΑΙΧΜΕΣ: Καλοκαίρι με Μουντιάλ στην ΕΡΤ

Τα σούπερ μάρκετ «καταπίνουν» μικρομάγαζα, περίπτερα και… τουριστικά έσοδα

Τα σούπερ μάρκετ «καταπίνουν» μικρομάγαζα, περίπτερα και… τουριστικά έσοδα

Τον στραγγαλισμό του λιμανιού του Πειραιά επιχειρούν οι ΗΠΑ

Τον στραγγαλισμό του λιμανιού του Πειραιά επιχειρούν οι ΗΠΑ

Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Αλλάζει ο πολιτικός χάρτης

Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Αλλάζει ο πολιτικός χάρτης