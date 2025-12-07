MadWalk 2025 Mega
Streaming News 07.12.2025

«Πράσινο φως» για 2η σεζόν του Chad Powers άναψε το Hulu

Η κωμωδία κολεγιακού ποδοσφαίρου με τον Glen Powell συνεχίζει μετά την επιτυχία της πρεμιέρας και το Hulu ανακοίνωσε τη συνέχεια
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το Hulu ανακοίνωσε την ανανέωση της δημοφιλούς κωμωδίας «Chad Powers» για 2η σεζόν, επιβεβαιώνοντας την επιστροφή του Glen Powell στον πρωταγωνιστικό ρόλο αλλά και στη θέση του συνδημιουργού μαζί με τον Michael Waldron. Η σειρά έκανε πρεμιέρα στις 30 Σεπτεμβρίου και καθιερώθηκε γρήγορα χάρη στον ιδιαίτερο συνδυασμό αθλητικής δράσης και χιούμορ. Ο Glen Powell υποδύεται τον Russ Holliday, έναν πολλά υποσχόμενο quarterback του κολεγιακού ποδοσφαίρου του οποίου η καριέρα καταρρέει όταν διαπράττει ένα κρίσιμο λάθος στον αγώνα για τον εθνικό τίτλο. Οκτώ χρόνια αργότερα ο Russ προσπαθεί να ξαναχτίσει τα όνειρά του, μεταμφιέζοντας τον εαυτό του στον Chad Powers, έναν εκκεντρικό αλλά ταλαντούχο αθλητή που δοκιμάζει την τύχη του στην προβληματική ομάδα των South Georgia Catfish.

Διάβασε επίσης: Το παρελθόν συνομιλεί με το μέλλον στη νέα ταινία The Running Man με τον Glen Powell

Το καστ συμπληρώνουν οι Perry Mattfeld, Quentin Plair, Wynn Everett, Frankie A. Rodriguez και Steve Zahn, ενώ η σύλληψη της σειράς βασίστηκε σε ένα viral σκίτσο από την εκπομπή του ESPN «Eli’s Places», στο οποίο ο Eli Manning εμφανιζόταν μεταμφιεσμένος για να συμμετάσχει στις δοκιμές της ομάδας του Penn State.

Οι φήμες για ανανέωση κυκλοφορούσαν ήδη από τον Νοέμβριο, όταν δημοσίευμα της εφημερίδας Atlanta Journal Constitution ανέφερε ότι η τοπική παραγωγή στην Ατλάντα είχε ενημερωθεί να αναμένει έναρξη γυρισμάτων τον Ιανουάριο. Με την ανανέωση να έχει πλέον επισημοποιηθεί, οι δημιουργοί και οι θαυμαστές της σειράς περιμένουν με ενδιαφέρον τη συνέχεια της ασυνήθιστης και χαρισματικής ποδοσφαιρικής ιστορίας του Chad Powers.

Διάβασε επίσης: Ο Glen Powell μιλά για το πρώτο ραντεβού που δε θα ξεχάσει ποτέ

Δες κι αυτό…

