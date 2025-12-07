MadWalk 2025 Mega
Margot Robbie: «O Jacob Elordi eίναι ο νέος Daniel Day Lewis»

Η Margot Robbie απαντά στις αντιδράσεις για το καστ της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη» και υπερασπίζετε τον Jacob Elordi και την Emerald Fennell
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Margot Robbie υπερασπίστηκε τον Jacob Elordi και την Emerald Fennell μετά τις αντιδράσεις που έχουν προκύψει για τη νέα κινηματογραφική εκδοχή της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη». Παρότι η ταινία απέχει ακόμη μήνες από την πρεμιέρα της, η επιλογή των πρωταγωνιστών και οι αλλαγές στους χαρακτήρες έχουν προκαλέσει έντονη συζήτηση. Σε συνέντευξή της στη Βρετανική Vogue, η Margot Robbie εξήγησε ότι κατανοεί τις πρώτες αντιδράσεις, σημειώνοντας ότι το κοινό δεν έχει ακόμη εικόνα για το τελικό αποτέλεσμα.

Η συμβατική περιγραφή του Heathcliff στο μυθιστόρημα, όπου παρουσιάζεται με πιο σκούρα χαρακτηριστικά, αποτέλεσε την αιτία πολλών σχολίων για την επιλογή του Jacob Elordi. Η Margot Robbie όμως δήλωσε απόλυτα βέβαιη για τον συμπρωταγωνιστή της. Όπως είπε «Τον είδα στον ρόλο και είναι ο Heathcliff. Απλώς περιμένετε. Σας διαβεβαιώ ότι θα μείνετε ευχαριστημένοι». Στη συνέχεια σημείωσε ότι ο Elordi εντάσσεται σε μια μακρά παράδοση ηθοποιών που έχουν ενσαρκώσει τον χαρακτήρα, αναφέροντας ότι πιστεύει πως αποτελεί «τον Daniel Day Lewis της γενιάς μας».

Η Margot Robbie δέχθηκε επίσης κριτική για την επιλογή της στον ρόλο της Cathy, καθώς η ηρωίδα στο βιβλίο αναφέρεται ως νεαρή κοπέλα με σκούρα μαλλιά, ενώ η ίδια βρίσκεται στην τρίτη δεκαετία της ζωής της και εμφανίζεται στο φιλμ ως ξανθιά. Η Emerald Fennell πάντως υπερασπίστηκε πλήρως την απόφασή της, επισημαίνοντας ότι η Cathy απαιτεί μια ισχυρή προσωπικότητα που μπορεί να αιχμαλωτίσει και να προκαλέσει ταυτόχρονα. Όπως είπε «Η Cathy είναι ένα πρόσωπο γεμάτο αυθορμητισμό, προκλητικότητα και σκληρότητα που σε γοητεύει παρά τη θέλησή σου. Έπρεπε να βρούμε μια γυναίκα με μια τέτοια ακαταμάχητη αύρα και η Margot τη διαθέτει απόλυτα».

Η Margot Robbie αποκάλυψε ότι στόχος της Emerald Fennell είναι να δημιουργήσει μια ταινία που θα έχει το συναισθηματικό αποτύπωμα των μεγάλων κινηματογραφικών ρομαντικών ιστοριών. Όπως ανέφερε «Το κοινό περιμένει μια υπερβολικά τολμηρή ταινία. Πιστεύω όμως ότι θα εκπλαγούν. Είναι προκλητική, αλλά πάνω από όλα είναι βαθιά ρομαντική. Πρόκειται για μια μεγάλη επική ιστορία αγάπης».

Η Margot Robbie εξήγησε επίσης ότι πολλά από τα πιο έντονα συναισθηματικά στοιχεία της ταινίας δεν προέρχονται από τη σαρκική επαφή αλλά από τις λεπτές στιγμές εγγύτητας. Αναφερόμενη σε μια σκηνή όπου ο Heathcliff προστατεύει την Cathy από τη βροχή, είπε πως «παραλίγο να λυγίσω από τη δύναμη αυτής της εικόνας». Πρόσθεσε ότι μαζί με την Emerald Fennell αναζητούσαν μικρές λεπτομέρειες που μιλούν σε όσους έχουν ζήσει μεγάλες, έντονες και συχνά αντιφατικές σχέσεις.

Η αναμονή για το φιλμ μεγαλώνει καθώς το κοινό περιμένει να δει αν η νέα, ιδιαίτερα τολμηρή, ματιά της Emerald Fennell θα ανανεώσει την κλασική ιστορία ή αν θα επιβεβαιώσει τις ανησυχίες των επικριτών της. Μέχρι τότε, η Margot Robbie και ο Jacob Elordi συνεχίζουν να υπερασπίζονται το όραμά της, δηλώνοντας ότι τα «Ανεμοδαρμένα Ύψη» που θα βγουν στις σκοτεινές αίθουσες δεν θα μοιάζουν με καμία προηγούμενη μεταφορά τους.

Daniel Day-Lewis Emerald Fennell Jacob Elordi Margot Robbie
