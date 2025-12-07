Ο Θοδωρής Μαραντίνης στο After Dark: «Δεν θα παντρευτώ ξανά, είμαι σχεδόν σίγουρος γι’ αυτό»

Ο Θοδωρής Μαραντίνης μίλησε στο After Dark για τη μουσική πορεία των ONIRAMA, το νέο άλμπουμ, αλλά και για την προσωπική του ζωή

Ο Θοδωρής Μαραντίνης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «After Dark» με τον Θέμη Γεωργαντά το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου. Ο γνωστός τραγουδιστής παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, όπου μίλησε για την πορεία των ΟΝΙRAMA, τα 25 χρόνια τους στη μουσική και το νέο άλμπουμ «Φολκλόρ».

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στην προσωπική του ζωή, με τον τραγουδιστή να αναφέρεται στις επιλογές του, στα παιδιά του και σε όσα θα έκανε διαφορετικά. Φυσικά, δεν έλειψαν τα παιχνίδια και το εξομολογητήριο, όπου απάντησε με χιούμορ και αφοπλιστική ειλικρίνεια.

Στην αρχή της συνέντευξης ο Θοδωρής Μαραντίνης εστίασε στα νέα του μουσικά βήματα, τα οποία οδηγούν προς την κυκλοφορία του νέου του δίκσου με τους ONIRAMA, με τίτλο «Φολκλόρ»: «Είναι ένα άλμπουμ που φτιάχνουμε τα τελευταία πολλά χρόνια αλλά εξαιτίας της πανδημίας και του ανθολογίου που είχαμε βγάλει έμεινε ημιτελές. Είναι ένα πάντρεμα μεταξύ Ανατολής και Δύσης και προσπαθούμε να μπλέξουμε τα δικά μας πιο δυτικά και pop ακούσματα με τα πιο παραδοσιακά και λαϊκότροπα. Έχουμε ρεμπέτικα με τραπ, με ροκ, είναι κάτι που έχει πολύ ενδιαφέρον, και γι’ αυτό λέγεται Φολκλόρ».

Οι ONIRAMA μετρούν σήμερα 25 ολόκληρα χρόνια κοινής πορείας, τα οποία έχουν είναι γεμάτα με στιγμές που έχουν τα πάνω τους και τα κάτω τους, όπως και οπιαδήποτε οικογένεια: «Γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά και μπορούμε να συνυπάρχουμε πολύ άνετα, αλλά δεν το θέλουμε και πάντα. Δεν είχαμε κάποιο σχέδιο για να πάει καλά όλο αυτό, απλά έγινε αυτόματα. Ίσως είναι η καλή ανθρώπινη χημεία ή η καρμική σύνδεση. Όταν μπήκαμε, δέσαμε ο ένας με τον άλλον και ο καθένας έβαλε το εγώ του πίσω».

Ο Θοδωρής Μαραντίνης μίλησε ανοιχτά για τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια, αποκαλύπτοντας πλευρές του εαυτού: «Όταν ήμουν μικρός ήμουν πολύ βολικός γιατί είχα την ανάγκη να είμαι το καλό παιδί. Ήμουν και ζωηρός αλλά στα πλαίσια που δεν δημιουργούσα πρόβλημα στους γονείς μου και στην παρέα μου. Βέβαια, στο Λύκειο έγινα λίγο πιο ζωηρός και τελείωσα τη χρονιά με “Κοσμία” γιατί πείραζα τους μαθητές», ανέφερε με χιούμορ, θυμούμενος την εφηβεία του.

Παράλληλα, μίλησε για το πώς η μουσική έγινε κομμάτι της ζωής του: «Η μουσική μπήκε στη ζωή μου όταν ήμουν στο Λύκειο και άρχισα να παίζω κιθάρα. Μου άρεσε από πάντα, αλλά το να δημιουργώ μουσική μπήκε πολύ αργά στη ζωή μου και γι’ αυτό δεν έχω και σχετική ακαδημαϊκή παιδεία, είμαι αυτοδίδακτος».

Αναφέρθηκε και στη σχέση του με τους δύο γιους του, μιλώντας με τρυφερότητα και περηφάνια για τον τρόπο που μεγαλώνουν και επικοινωνούν μεταξύ τους: «Οι γιοί μου είναι πολύ καλά παιδιά και επικοινωνούμε αρκετά. Κάνουν την επανάστασή τους σε τέτοιο πλαίσιο που τους γεμίζει χωρίς να δημιουργούν προβλήματα. Από την πρώτη μέρα προσπαθώ να είμαι συνέχεια δίπλα τους σε κάθε στιγμή παρά τα όσα έχουν συμβεί».

Ακόμη, μίλησε και για τη σχέση του με την τηλεόραση, αποκαλύπτοντας πως, αν και στην αρχή ήταν επιφυλακτικός, τελικά βρήκε την άνεση και την οικειότητα που χρειαζόταν μπροστά στην κάμερα: «Στην αρχή ήμουν λίγο φοβικός με την τηλεόραση, αλλά μετά το X Factor ένιωσα πολύ οικεία με τον ρόλο του να είμαι μπροστά από την κάμερα. Νομίζω είναι πιο βολικό για εμένα να είναι κάτι συναφές με τη μουσική γιατί θα είμαι στο αντικειμένό μου. Το όνειρό μου θα ήταν να κάνω το After Dark».

Στις πρώτες τους μουσικές αναζητήσεις, οι ONIRAMA βρέθηκαν μπροστά σε μια καθοριστική στιγμή χάρη στο project των Secret Concerts του MAD. Εκεί γνώρισαν τον Αντώνη Ρέμο, μια συνάντηση που, όπως παραδέχτηκε ο Θοδωρής Μαραντίνης, άλλαξε την πορεία τους: «Ο Αντώνης Ρέμος είναι ο λόγος που υπάρχουμε σε έναν βαθμό, γιατί έστρεψε πολύ απλόχερα τα φώτα πάνω μας, και να το κάνει κάποιος αυτό στην αρχή είναι πολύ σημαντικό».

Δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια η προωσπική του ζωή έχει απασχολήσει λίγο παραπάνω το κοινό, ο ίδιος απαντάει στο τι διαφορετικό θα έκανε αν μπορούσε να γυρίσει τον χρόνο πίσω: «Η προσωπική μου ζωή απασχόλησε από την αρχή, αν γυρνούσα τον χρόνο πίσω θα προσπαθούσα με κάθε δυνατό τρόπο να μείνει λιγότερο τηλεοπτική και δημόσια».

Περνόντας στο εξομολογητήριο ο Θοδωρής Μαραντίνης αποκάλυψε τη μεγαλύτερη τρέλα που έχει κάνει ποτέ για έναν έρωτα: «Η μεγαλύτερη τρέλα που έχω κάνει για έναν έρωτα ήταν να παντρευτώ. Πριν, σκεφτόμουν ότι δεν θα παντρευτώ ποτέ και γι’ αυτό τώρα δεν θα ξανά παντρευτώ ποτέ».

Όσον αφορά τη νέα φάση της προσωπικής του ζωής, μίλησε με σαφήνεια για τις επιλογές και τις προτεραιότητές του. Όπως τόνισε, έχει αποφασίσει να κρατά ό,τι αφορά την ιδιωτική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ειδικά τώρα που τα παιδιά του έχουν μεγαλώσει και αντιλαμβάνονται περισσότερα: «Ερημίτης δεν μπορώ να γίνω, αλλά έχω επιλέξει οτιδήποτε είναι προσωπικό να παραμένει προσωπικό. Έχω μεγάλα παιδιά και όλα περνάνε από αυτό το πρίσμα. Δεν θα παντρευτώ ξανά, είμαι σχεδόν σίγουρος γι’ αυτό».

