MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Fitness 07.12.2025

Η άσκηση των 60 δευτερολέπτων που μεταμορφώνει όλο το σώμα

Οι trainers ορκίζονται σε αυτήν την άσκηση - Διαρκεί 1 λεπτό και μεταμορφώνει το σώμα
Η πιο αποτελεσματική άσκηση για κοιλιακούς όταν ο χρόνος είναι ελάχιστος
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Σε μια εποχή όπου ο χρόνος για άσκηση γίνεται όλο και πιο περιορισμένος, ολοένα και περισσότεροι αναζητούν σύντομες αλλά αποτελεσματικές λύσεις για να γυμνάσουν το σώμα τους. Αν νομίζεις ότι χρειάζεσαι ατελείωτες ώρες προπόνησης για να δεις αποτέλεσμα στους κοιλιακούς σου, μια άσκηση 60 δευτερολέπτων έρχεται να σου αποδείξει το αντίθετο. Η σανίδα – η κλασική αλλά τόσο παρεξηγημένη στάση του κορμού – θεωρείται από προπονητές και ειδικούς μία από τις πιο ισχυρές κινήσεις για καύση λίπους, ενδυνάμωση και βελτίωση της στάσης.

Χωρίς κανένα απολύτως εξοπλισμό, μπορείς να την κάνεις όπου και αν βρίσκεσαι: στο σπίτι, στο γραφείο ή ακόμα και στο πάτωμα του σαλονιού. Η απλότητά της κρύβει και τη δύναμή της, αφού ενεργοποιεί ολόκληρη την αλυσίδα του σώματος – από τους κοιλιακούς και τους γλουτούς μέχρι την πλάτη και τα πόδια. Δεν είναι τυχαίο που αποτελεί βασικό κομμάτι σε κάθε σύγχρονο πρόγραμμα fitness.

5 λόγοι που δεν πας γυμναστήριο και 5 τρόποι να τους ξεπεράσεις
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Δεν έχει βάρη ούτε μηχανήματα: Αυτό το είδος γυμναστικής επιλέγει η Ευγενία Σαμαρά

Πώς να εκτελέσεις σωστά τη σανίδα

Παρότι φαίνεται εύκολη, η σωστή τεχνική είναι καθοριστική. Τοποθέτησε το σώμα σου σε εντελώς ευθεία γραμμή, από το κεφάλι έως τις φτέρνες. Διατήρησε τους κοιλιακούς ενεργοποιημένους και αναπνέεις σταθερά. Απέφυγε να αφήσεις τη λεκάνη να «σπάσει» προς τα κάτω ή να σηκωθεί πολύ, γιατί έτσι μειώνεται η αποτελεσματικότητα και αυξάνεται η καταπόνηση στη μέση.

Ένα λεπτό καθημερινής εκτέλεσης αρκεί για να δεις αλλαγές και για όσους ξεκινούν τώρα, 20–30 δευτερόλεπτα είναι ιδανικό πρώτο βήμα.

5 λόγοι που δεν πας γυμναστήριο και 5 τρόποι να τους ξεπεράσεις
Pinterest.com

Αν θέλεις μεγαλύτερη πρόκληση…

Η σανίδα έχει τόσες παραλλαγές που μπορεί να γίνει πραγματικός «πονοκέφαλος»

  • Η πλάγια σανίδα στοχεύει στους πλάγιους κοιλιακούς.
  • Η σανίδα με άρση ποδιού αυξάνει την ένταση και την ισορροπία.
  • Η δυναμική σανίδα προσθέτει πιο γρήγορο ρυθμό και καρδιοαναπνευστική επιβάρυνση.
κρεβάτι πρωινή γυμναστική
Pinterest.com

Όποια εκδοχή και να επιλέξεις, το κλειδί είναι ένα: συνέπεια. Ακόμα και ένα λεπτό την ημέρα κάνει τη διαφορά, ειδικά όταν συνδυάζεται με σωστή διατροφή και επαρκή ενυδάτωση. Με λίγη πειθαρχία, ο κορμός σου θα γίνει δυνατότερος, θα νιώθεις πιο σταθερός και θα μειώσεις σημαντικά τον κίνδυνο τραυματισμών.

Διάβασε επίσης: Κάψε έως 600 θερμίδες σε 45 λεπτά χωρίς γυμναστήριο και εξοπλισμό

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
άσκηση γυμναστική σώμα
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το μυστικό για να ησυχάσει το μυαλό σου από το «food noise»

Το μυστικό για να ησυχάσει το μυαλό σου από το «food noise»

07.12.2025

Δες επίσης

Το μυστικό για να ησυχάσει το μυαλό σου από το «food noise»
Life

Το μυστικό για να ησυχάσει το μυαλό σου από το «food noise»

07.12.2025
Όλα τα tips για να δώσεις γιορτινή διάθεση στην είσοδο του σπιτιού σου
Life

Όλα τα tips για να δώσεις γιορτινή διάθεση στην είσοδο του σπιτιού σου

07.12.2025
Η μαγική συνταγή για Stollen που θα γεμίσει το σπίτι άρωμα Χριστουγέννων
Food

Η μαγική συνταγή για Stollen που θα γεμίσει το σπίτι άρωμα Χριστουγέννων

07.12.2025
Το trick για άψογες βλεφαρίδες χωρίς ψαλίδι ή μάσκαρα
Beauty

Το trick για άψογες βλεφαρίδες χωρίς ψαλίδι ή μάσκαρα

07.12.2025
Αυτό είναι το trend που θα σε κάνει να κρατήσεις το puffer jacket σου μέσα στη ντουλάπα
Fashion

Αυτό είναι το trend που θα σε κάνει να κρατήσεις το puffer jacket σου μέσα στη ντουλάπα

07.12.2025
Τα 3 ζώδια που βρίσκονται ένα βήμα πριν κάνουν το μεγαλύτερο λάθος της ζωής τους πριν φύγει το 2025
Life

Τα 3 ζώδια που βρίσκονται ένα βήμα πριν κάνουν το μεγαλύτερο λάθος της ζωής τους πριν φύγει το 2025

07.12.2025
Breadcrumbing: Η νέα μορφή φλερτ που σε αφήνει να… πεινάς για αγάπη
Life

Breadcrumbing: Η νέα μορφή φλερτ που σε αφήνει να… πεινάς για αγάπη

06.12.2025
5 τροφές που πρέπει να αποφεύγεις όταν αρρωσταίνεις
Life

5 τροφές που πρέπει να αποφεύγεις όταν αρρωσταίνεις

06.12.2025
Από την επικινδυνότητα μέχρι την ποιότητα: Οι 7 πιο κοινοί μύθοι για τις low cost πτήσεις
Life

Από την επικινδυνότητα μέχρι την ποιότητα: Οι 7 πιο κοινοί μύθοι για τις low cost πτήσεις

06.12.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Στις έντυπες “Τυπολογίες” την Κυριακή: Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Στις έντυπες “Τυπολογίες” την Κυριακή: Κίνδυνος για «Τέμπη στον αέρα»!

Ξέχασαν την εκκαθάριση του πρώην ΕΚΟΜΕ…

Ξέχασαν την εκκαθάριση του πρώην ΕΚΟΜΕ…

ΑΙΧΜΕΣ: Καλοκαίρι με Μουντιάλ στην ΕΡΤ

ΑΙΧΜΕΣ: Καλοκαίρι με Μουντιάλ στην ΕΡΤ

Αιχμές Κ. Καραμανλή για την αγροτική πολιτική: Απίσχνανση περιφέρειας, γήρανση του αγροτικού πληθυσμού και τάση φυγής των νέων

Αιχμές Κ. Καραμανλή για την αγροτική πολιτική: Απίσχνανση περιφέρειας, γήρανση του αγροτικού πληθυσμού και τάση φυγής των νέων

Κανένας δεν ξέρει πόσο… θα πληρώσουμε το κρέας τα Χριστούγεννα

Κανένας δεν ξέρει πόσο… θα πληρώσουμε το κρέας τα Χριστούγεννα

Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Αλλάζει ο πολιτικός χάρτης

Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Αλλάζει ο πολιτικός χάρτης