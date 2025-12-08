Το preppy όπως δεν το έχουμε ξαναδεί: Η bold εκδοχή του A$AP Rocky

Ο A$AP Rocky έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο στιλάτα πρόσωπα της σύγχρονης μόδας. Μαζί με τη Rihanna, το ζευγάρι αποτελεί το απόλυτο power couple, συνδυάζοντας την πολυτέλεια με τον street style αέρα σε κάθε τους εμφάνιση. Η συνεργασία του A$AP Rocky με τον οίκο Chanel, όπου αναδείχθηκε πρεσβευτής, τον φέρνει στο επίκεντρο της μόδας, ενώ οι εμφανίσεις του στις πασαρέλες και τα teaser των συλλογών προκαλούν αίσθηση σε κάθε γωνιά του κόσμου της υψηλής ραπτικής.

Στα πλαίσια της δεύτερης συλλογής του Matthieu Blazy για τον οίκο Chanel, A$AP Rocky συμμετείχε στο teaser του show Métiers d’art στη Νέα Υόρκη, δίνοντας στους θαυμαστές μια πρώτη γεύση από τη φρέσκια και τολμηρή συλλογή. Οι δημιουργίες της συλλογής χαρακτηρίζονται από λεπτομέρεια και καινοτομία, όπως φαίνεται στα χαρακτηριστικά trompe-l’œil αξεσουάρ και στις πρωτότυπες υφές των ρούχων, ενώ ο ίδιος ο καλλιτέχνης επιλέγει με μαεστρία τα κομμάτια που αναδεικνύουν την προσωπικότητά του.

Λίγες μέρες μετά την παρουσίαση του Métiers d’art, ο A$AP Rocky έκανε την εμφάνισή του στο Miami για τη βραδιά Ray-Ban, επιλέγοντας ένα από τα πιο iconic κομμάτια της συλλογής, το πουλόβερ εμπνευσμένο από τον Superman, όπου το γνωστό σύμβολο «S» αντικαταστάθηκε δημιουργικά από το διπλό «C» της Chanel. Αν και στην πασαρέλα το πουλόβερ φορέθηκε με καρό blazer και καφέ παντελόνι, ο A$AP Rocky το συνδύασε με πιο σκούρα κάτω ρούχα και ολοκλήρωσε το look με γραβάτα και γυαλιά Ray-Ban, δημιουργώντας ένα αναπάντεχο και εντυπωσιακό στυλ.

Η επιλογή του A$AP Rocky να συνδυάσει κλασικά στοιχεία της υψηλής ραπτικής με streetwear πινελιές αποδεικνύει για ακόμη μια φορά την ικανότητά του να αναβαθμίζει κάθε εμφάνιση. Το look του στο Miami όχι μόνο εντυπωσίασε τους παρευρισκόμενους, αλλά επιβεβαίωσε ότι η μόδα για τον καλλιτέχνη είναι παιχνίδι δημιουργικότητας και πειραματισμού. Μαζί με τη Rihanna, συνεχίζει να γράφει τους δικούς του κανόνες στο χώρο της μόδας, αποδεικνύοντας ότι οι εμφανίσεις τους δεν περνούν ποτέ απαρατήρητες.

