MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Fashion 08.12.2025

Το preppy όπως δεν το έχουμε ξαναδεί: Η bold εκδοχή του A$AP Rocky

asap_rocky
Ο A$AP Rocky επανασυστήνει το preppy με streetwear διάθεση, φορώντας το statement πουλόβερ του οίκου Chanel
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο A$AP Rocky έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο στιλάτα πρόσωπα της σύγχρονης μόδας. Μαζί με τη Rihanna, το ζευγάρι αποτελεί το απόλυτο power couple, συνδυάζοντας την πολυτέλεια με τον street style αέρα σε κάθε τους εμφάνιση. Η συνεργασία του A$AP Rocky με τον οίκο Chanel, όπου αναδείχθηκε πρεσβευτής, τον φέρνει στο επίκεντρο της μόδας, ενώ οι εμφανίσεις του στις πασαρέλες και τα teaser των συλλογών προκαλούν αίσθηση σε κάθε γωνιά του κόσμου της υψηλής ραπτικής.

Στα πλαίσια της δεύτερης συλλογής του Matthieu Blazy για τον οίκο Chanel, A$AP Rocky συμμετείχε στο teaser του show Métiers d’art στη Νέα Υόρκη, δίνοντας στους θαυμαστές μια πρώτη γεύση από τη φρέσκια και τολμηρή συλλογή. Οι δημιουργίες της συλλογής χαρακτηρίζονται από λεπτομέρεια και καινοτομία, όπως φαίνεται στα χαρακτηριστικά trompe-l’œil αξεσουάρ και στις πρωτότυπες υφές των ρούχων, ενώ ο ίδιος ο καλλιτέχνης επιλέγει με μαεστρία τα κομμάτια που αναδεικνύουν την προσωπικότητά του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Chanel: Ο Matthieu Blazy «κατεβάζει» το catwalk στο μετρό της Νέας Υόρκης

Λίγες μέρες μετά την παρουσίαση του Métiers d’art, ο A$AP Rocky έκανε την εμφάνισή του στο Miami για τη βραδιά Ray-Ban, επιλέγοντας ένα από τα πιο iconic κομμάτια της συλλογής, το πουλόβερ εμπνευσμένο από τον Superman, όπου το γνωστό σύμβολο «S» αντικαταστάθηκε δημιουργικά από το διπλό «C» της Chanel. Αν και στην πασαρέλα το πουλόβερ φορέθηκε με καρό blazer και καφέ παντελόνι, ο A$AP Rocky το συνδύασε με πιο σκούρα κάτω ρούχα και ολοκλήρωσε το look με γραβάτα και γυαλιά Ray-Ban, δημιουργώντας ένα αναπάντεχο και εντυπωσιακό στυλ.

asap_rocky
https://www.instagram.com/elleusa/?hl=el

Η επιλογή του A$AP Rocky να συνδυάσει κλασικά στοιχεία της υψηλής ραπτικής με streetwear πινελιές αποδεικνύει για ακόμη μια φορά την ικανότητά του να αναβαθμίζει κάθε εμφάνιση. Το look του στο Miami όχι μόνο εντυπωσίασε τους παρευρισκόμενους, αλλά επιβεβαίωσε ότι η μόδα για τον καλλιτέχνη είναι παιχνίδι δημιουργικότητας και πειραματισμού. Μαζί με τη Rihanna, συνεχίζει να γράφει τους δικούς του κανόνες στο χώρο της μόδας, αποδεικνύοντας ότι οι εμφανίσεις τους δεν περνούν ποτέ απαρατήρητες.

Διάβασε επίσης: Rihanna – A$AP Rocky: Η εκθαμβωτική fashion εμφάνιση που κυριάρχησε στο κόκκινο χαλί των Gotham Awards 2025

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
A$ap Rocky Chanel Fashion fashion trends
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Βάγγος Δανέζης: Το νέο φαινόμενο του The Voice που έχει ήδη κερδίσει κοινό, coaches… και το μέλλον

Βάγγος Δανέζης: Το νέο φαινόμενο του The Voice που έχει ήδη κερδίσει κοινό, coaches… και το μέλλον

08.12.2025
Επόμενο
Σφοδρή επίθεση του Quentin Tarantino στον Paul Dano για το There Will Be Blood

Σφοδρή επίθεση του Quentin Tarantino στον Paul Dano για το There Will Be Blood

08.12.2025

Δες επίσης

Slugging: Το κορεάτικο hack που κάνει το δέρμα σου να γυαλίζει
Beauty

Slugging: Το κορεάτικο hack που κάνει το δέρμα σου να γυαλίζει

08.12.2025
Η ζωή αυτών των 4 ζωδίων θα αλλάξει δραστικά μετά τα Χριστούγεννα
Life

Η ζωή αυτών των 4 ζωδίων θα αλλάξει δραστικά μετά τα Χριστούγεννα

08.12.2025
Μετά το «ghosting», έρχεται το «ζombieing»: Όταν πρώην επανέρχονται ξαφνικά στη ζωή σου
Life

Μετά το «ghosting», έρχεται το «ζombieing»: Όταν πρώην επανέρχονται ξαφνικά στη ζωή σου

07.12.2025
Αξίζουν τα ροφήματα κολλαγόνου τόσο μεγάλο hype; Οι ειδικοί απαντούν
Life

Αξίζουν τα ροφήματα κολλαγόνου τόσο μεγάλο hype; Οι ειδικοί απαντούν

07.12.2025
Τα 5 πιο συχνά λάθη που κάνουμε όλοι στο αεροδρόμιο και πώς να τα αποφύγουμε
Life

Τα 5 πιο συχνά λάθη που κάνουμε όλοι στο αεροδρόμιο και πώς να τα αποφύγουμε

07.12.2025
Η άσκηση των 60 δευτερολέπτων που μεταμορφώνει όλο το σώμα
Fitness

Η άσκηση των 60 δευτερολέπτων που μεταμορφώνει όλο το σώμα

07.12.2025
Το μυστικό για να ησυχάσει το μυαλό σου από το «food noise»
Life

Το μυστικό για να ησυχάσει το μυαλό σου από το «food noise»

07.12.2025
Όλα τα tips για να δώσεις γιορτινή διάθεση στην είσοδο του σπιτιού σου
Life

Όλα τα tips για να δώσεις γιορτινή διάθεση στην είσοδο του σπιτιού σου

07.12.2025
Η μαγική συνταγή για Stollen που θα γεμίσει το σπίτι άρωμα Χριστουγέννων
Food

Η μαγική συνταγή για Stollen που θα γεμίσει το σπίτι άρωμα Χριστουγέννων

07.12.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

ΑΙΧΜΕΣ: Καλοκαίρι με Μουντιάλ στην ΕΡΤ

ΑΙΧΜΕΣ: Καλοκαίρι με Μουντιάλ στην ΕΡΤ

Ξέχασαν την εκκαθάριση του πρώην ΕΚΟΜΕ…

Ξέχασαν την εκκαθάριση του πρώην ΕΚΟΜΕ…

Τηλεόραση με… την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου- Πόσα χρήματα θα δώσει το ΕΚΚΟΜΕΔ στις σειρές που μεταδίδονται

Τηλεόραση με… την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου- Πόσα χρήματα θα δώσει το ΕΚΚΟΜΕΔ στις σειρές που μεταδίδονται