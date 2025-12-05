MadWalk 2025 Mega
Δώρα Κατσικογιάννη στο Talk to MAD: «Έχω μάθει να διαχειρίζομαι τους δύσκολους ανθρώπους στα social media»

Από τις viral επιτυχίες στο TikTok μέχρι τα προσωπικά στιγμιότυπα, η influencer μοιράζεται τη φιλοσοφία της και τις αυθόρμητες στιγμές της καθημερινότητάς της
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο νέο επεισόδιο του Talk to MAD, η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε τη γνωστή content creator και influencer, Δώρα Κατσικογιάννη, για μια ειλικρινή και ανοιχτή συζήτηση γύρω από τη δημιουργικότητα, τα προσωπικά της projects και την καθημερινότητά της στον κόσμο των social media και της μουσικής.

Από την αρχή της συνέντευξης, μίλησε για τις αποφάσεις που παίρνει σχετικά με τη δουλειά της και τον τρόπο που προσεγγίζει τα εμπορικά brand: «Θέλω να μην είμαι ανταγωνιστική σε σχέση με κανέναν μου πελάτη γιατί έχω πολύ μεγάλους πελάτες και αυτό που θα κάνω θα είναι κάτι τελείως διαφορετικό», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι κάθε νέο project θέλει να ολοκληρώνεται μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο χωρίς να επηρεάζει τα υπάρχοντα επαγγελματικά της συμβόλαια.

Διάβασε επίσης: Η Alexandra Sieti στο Talk to MAD: «Το κομμάτι που έχω ετοιμάσει για τη Eurovision δεν έχει καμία σχέση με όσα έχω κάνει»

Παράλληλα, μίλησε για τη συνεργασία της με τον Γιάννη Λάχανο στο remix του τραγουδιού της, εξηγώντας ότι εμπιστεύεται τους συνεργάτες της και τους αφήνει να δημιουργήσουν ελεύθερα, με αποτέλεσμα το remix να γίνει μεγάλη επιτυχία το καλοκαίρι.

Η Δώρα μοιράστηκε επίσης τη φιλοσοφία της γύρω από τα social media και την αντιμετώπιση του διαδικτυακού μίσους: «Είμαι πολύ εκπαιδευμένη και ψυχοθεραπευμένη, αν βλέπω ψεύτη ή κάποιον που επιμένει, έχω μάθει να τα κατευνάζω και να μην τα πυροδοτώ», δήλωσε, τονίζοντας τη σημασία της σωστής διαχείρισης της δημόσιας εικόνας και των online αντιδράσεων.

Στο τέλος της συνέντευξης, απάντησε και σε πιο προσωπικές ερωτήσεις, αποκαλύπτοντας ποια υπερδύναμη θα ήθελε να έχει και τι δεν θα έκανε ποτέ σε βίντεο: «Θέλω να κρατήσω στη ζωή μου πιο πολύ αυτούς που αγαπώ και τίποτα που θίγει την αξιοπρέπειά μου», τόνισε.

Η συνέντευξη ολοκληρώθηκε με ένα θετικό μήνυμα και πολλές αυθόρμητες στιγμές, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά γιατί η Νώρα έχει καταφέρει να δημιουργήσει έναν δικό της μοναδικό κόσμο στο digital περιβάλλον.

Διάβασε επίσης: O Τάσος Αντωνίου στο Talk to MAD: «Ο κόσμος έχει περάσει σε άλλο mood διασκέδασης»

Talk To Mad Δώρα Κατσικογιάννη
