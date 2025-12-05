Η Alexandra Sieti στο Talk to MAD: «Το κομμάτι που έχω ετοιμάσει για τη Eurovision δεν έχει καμία σχέση με όσα έχω κάνει»

Η Alexandra Sieti μιλά για την πορεία της στη μουσική, τις νέες κυκλοφορίες της και την πρότασή της για τη Eurovision 2026

Το Talk to MAD ξεκίνησε με την Αθηνά Κλήμη να καλωσορίζει τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου για να σχολιάσουν μαζί τις τελευταίες ειδήσεις του MAD.gr.

Στην ενότητα Hot 5 του MAD.gr, όπου συζητήθηκαν τα 5 πράγματα που δεν πρέπει να λείπουν από το σπίτι τον χειμώνα. Ανάμεσά τους αναφέρθηκαν το θερμόμετρο χώρου, τα παπλώματα και οι βαριές κουβέρτες, ο φακός ή τα powerbank με φως, ο αφυγραντήρας και τέλος τα χαλιά ή τα μικρά πατάκια που κάνουν πιο ζεστό τον χώρο.

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν τρία σημαντικά νέα. Πρώτο, η κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος του Νίκου Καζαντζάκη, με τα γυρίσματα να έχουν ήδη ξεκινήσει στα Χανιά υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Θοδωρή Παπαδουλάκη. Δεύτερο, μια έρευνα έδειξε ότι οι διάσημοι τραγουδιστές ζουν κατά μέσο όρο τέσσερα χρόνια λιγότερο από τους υπόλοιπους ανθρώπους, κάτι που αναδεικνύει τη σκληρή πραγματικότητα του χώρου. Τέλος, ξεχώρισε η εντυπωσιακή αμοιβή της Jennifer Lopez για την εμφάνισή της σε έναν γάμο στην Ινδία, η οποία έφτασε τα δύο εκατομμύρια δολάρια.

Στο δεύτερο μέρος, η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε την τραγουδίστρια και τραγουδοποιό Alexandra Sieti, η οποία μίλησε για τον πορεία της στον χώρο της μουσικής

Αναφέρθηκε στην εξέλιξη του ήχου της, εξηγώντας: «Στη μουσική έγινε λίγο πιο pop ο ήχος, δηλαδή έμεινε το soul και το r&b στοιχείο, αλλά με λίγο πιο pop». Τα τελευταία δύο χρόνια, μετά την κυκλοφορία κομματιών όπως το «She’s Α Lover», το «Winter» και το «Under the World Love», ξεκίνησε να κυκλοφορεί και δικά της κομμάτια, καθώς ήθελε να δείξει τις ικανότητές της ως συνθέτρια και τραγουδοποιός.

Ανάμεσα στις νέες της κυκλοφορίες ξεχωρίζει το «Broken Heart Syndrome», το οποίο περιέχει το ρεφρέν από το It’s Beautiful Life των Ace of Base. Όπως αποκάλυψε η ίδια, η διαδικασία ήταν εξαιρετικά δύσκολη: «Το περιμέναμε πέντε μήνες να μας απαντήσουν οι Ace of Base» για να δώσουν άδεια για το interpolation (την αναδημιουργία και χρήση του ρεφρέν), καθώς «έπρεπε να πάρουμε ειδική άδεια».

Η προσπάθεια για το Broken Heart Syndrome συνδέεται άμεσα με μια απίστευτη αλυσίδα τυχαίων γεγονότων που την οδήγησε στο Τορόντο για συνεργασία με τη Hil Kourkoutis, Songwriter και Producer που έχει δουλέψει με μεγαθήρια όπως οι The Weeknd και Taylor Swift.

Η Αλεξάνδρα Σιετή αναφέρθηκε στις δυσκολίες του επαγγέλματος στην Ελλάδα, όπου «οι καλλιτέχνες κάνουν πάρα πολλά πράγματα μόνοι μας», κάτι που χαρακτήρισε «πολύ αγχωτικό» και «πολύ κοστοβόρο», καθώς «τρέχουμε να βιοποριστούμε κάθε μέρα από τα live το ένα το άλλο».

Σχετικά με τις φήμες για την Eurovision, επιβεβαίωσε την προσπάθειά της για το 2024: «Πέρσι ήταν φήμη, δεν είχε γίνει. Και οι μαθητές μου με ρωτούσαν. Ναι, φέτος ήθελα και πέρυσι το σκεφτόμουν, απλά δεν είχα κομμάτι. Δηλαδή θα πήγαινα μόνο αν είχα ένα κομμάτι που να πω, ‘Wow, πάμε’».

Η Alexandra εξήγησε: «Τώρα το είχα το κομμάτι και το σκεφτόμουν, οπότε άρχισα να το δουλεύω από το καλοκαίρι, να σκέφτομαι πώς θα το κάνω και αυτά. Και πήγα και έγραψα. Είναι πολύ power. Δεν έχει καμία σχέση με ό,τι έχω βγάλει. Είναι πολύ δυναμικό, είναι rock, pop rock».

