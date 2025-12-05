MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Εκπομπές Mad TV 05.12.2025

Η Alexandra Sieti στο Talk to MAD: «Το κομμάτι που έχω ετοιμάσει για τη Eurovision δεν έχει καμία σχέση με όσα έχω κάνει»

Η Alexandra Sieti μιλά για την πορεία της στη μουσική, τις νέες κυκλοφορίες της και την πρότασή της για τη Eurovision 2026
Μαρία Χατζηγιάννη

Το Talk to MAD ξεκίνησε με την Αθηνά Κλήμη να καλωσορίζει τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου για να σχολιάσουν μαζί τις τελευταίες ειδήσεις του MAD.gr.

Στην ενότητα Hot 5 του MAD.gr, όπου συζητήθηκαν τα 5 πράγματα που δεν πρέπει να λείπουν από το σπίτι τον χειμώνα. Ανάμεσά τους αναφέρθηκαν το θερμόμετρο χώρου, τα παπλώματα και οι βαριές κουβέρτες, ο φακός ή τα powerbank με φως, ο αφυγραντήρας και τέλος τα χαλιά ή τα μικρά πατάκια που κάνουν πιο ζεστό τον χώρο.

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν τρία σημαντικά νέα. Πρώτο, η κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος του Νίκου Καζαντζάκη, με τα γυρίσματα να έχουν ήδη ξεκινήσει στα Χανιά υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση του Θοδωρή Παπαδουλάκη. Δεύτερο, μια έρευνα έδειξε ότι οι διάσημοι τραγουδιστές ζουν κατά μέσο όρο τέσσερα χρόνια λιγότερο από τους υπόλοιπους ανθρώπους, κάτι που αναδεικνύει τη σκληρή πραγματικότητα του χώρου. Τέλος, ξεχώρισε η εντυπωσιακή αμοιβή της Jennifer Lopez για την εμφάνισή της σε έναν γάμο στην Ινδία, η οποία έφτασε τα δύο εκατομμύρια δολάρια.

Στο δεύτερο μέρος, η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε την τραγουδίστρια και τραγουδοποιό Alexandra Sieti, η οποία μίλησε για τον πορεία της στον χώρο της μουσικής

Αναφέρθηκε στην εξέλιξη του ήχου της, εξηγώντας: «Στη μουσική έγινε λίγο πιο pop ο ήχος, δηλαδή έμεινε το soul και το r&b στοιχείο, αλλά με λίγο πιο pop». Τα τελευταία δύο χρόνια, μετά την κυκλοφορία κομματιών όπως το «She’s Α Lover», το «Winter» και το «Under the World Love», ξεκίνησε να κυκλοφορεί και δικά της κομμάτια, καθώς ήθελε να δείξει τις ικανότητές της ως συνθέτρια και τραγουδοποιός.

Διάβασε επίσης: Ο Νικόλας Φραγκιουδάκης στο Talk to MAD: «Έκανα το πρώτο μου βίντεο μετά από έναν χωρισμό και πήρε εκατομμύρια views»

Ανάμεσα στις νέες της κυκλοφορίες ξεχωρίζει το «Broken Heart Syndrome», το οποίο περιέχει το ρεφρέν από το It’s Beautiful Life των Ace of Base. Όπως αποκάλυψε η ίδια, η διαδικασία ήταν εξαιρετικά δύσκολη: «Το περιμέναμε πέντε μήνες να μας απαντήσουν οι Ace of Base» για να δώσουν άδεια για το interpolation (την αναδημιουργία και χρήση του ρεφρέν), καθώς «έπρεπε να πάρουμε ειδική άδεια».

Η προσπάθεια για το Broken Heart Syndrome συνδέεται άμεσα με μια απίστευτη αλυσίδα τυχαίων γεγονότων που την οδήγησε στο Τορόντο για συνεργασία με τη Hil Kourkoutis, Songwriter και Producer που έχει δουλέψει με μεγαθήρια όπως οι The Weeknd και Taylor Swift.

Η Αλεξάνδρα Σιετή αναφέρθηκε στις δυσκολίες του επαγγέλματος στην Ελλάδα, όπου «οι καλλιτέχνες κάνουν πάρα πολλά πράγματα μόνοι μας», κάτι που χαρακτήρισε «πολύ αγχωτικό» και «πολύ κοστοβόρο», καθώς «τρέχουμε να βιοποριστούμε κάθε μέρα από τα live το ένα το άλλο».

Σχετικά με τις φήμες για την Eurovision, επιβεβαίωσε την προσπάθειά της για το 2024: «Πέρσι ήταν φήμη, δεν είχε γίνει. Και οι μαθητές μου με ρωτούσαν. Ναι, φέτος ήθελα και πέρυσι το σκεφτόμουν, απλά δεν είχα κομμάτι. Δηλαδή θα πήγαινα μόνο αν είχα ένα κομμάτι που να πω, ‘Wow, πάμε’».

Η Alexandra εξήγησε: «Τώρα το είχα το κομμάτι και το σκεφτόμουν, οπότε άρχισα να το δουλεύω από το καλοκαίρι, να σκέφτομαι πώς θα το κάνω και αυτά. Και πήγα και έγραψα. Είναι πολύ power. Δεν έχει καμία σχέση με ό,τι έχω βγάλει. Είναι πολύ δυναμικό, είναι rock, pop rock».

Διάβασε επίσης: Η Χρυσούλα Συνιώλα στο Talk to MAD: «Οι νέοι ανακαλύπτουν τη Μαρία Κάλλας με εντελώς δικό τους τρόπο»

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Alexandra Sieti Talk To Mad
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας στο OK!: «Οι συνεργάτες μου είναι οικογένεια -Χωρίς εμπιστοσύνη δεν πας πουθενά»

Ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας στο OK!: «Οι συνεργάτες μου είναι οικογένεια -Χωρίς εμπιστοσύνη δεν πας πουθενά»

05.12.2025
Επόμενο
Αυτό είναι το τσάι που έχεις στο ντουλάπι σου και είναι σύμμαχος της μακροζωίας

Αυτό είναι το τσάι που έχεις στο ντουλάπι σου και είναι σύμμαχος της μακροζωίας

05.12.2025

Δες επίσης

Δώρα Κατσικογιάννη στο Talk to MAD: «Έχω μάθει να διαχειρίζομαι τους δύσκολους ανθρώπους στα social media»
Εκπομπές Mad TV

Δώρα Κατσικογιάννη στο Talk to MAD: «Έχω μάθει να διαχειρίζομαι τους δύσκολους ανθρώπους στα social media»

06.12.2025
Ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας στο OK!: «Οι συνεργάτες μου είναι οικογένεια -Χωρίς εμπιστοσύνη δεν πας πουθενά»
Εκπομπές Mad TV

Ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας στο OK!: «Οι συνεργάτες μου είναι οικογένεια -Χωρίς εμπιστοσύνη δεν πας πουθενά»

05.12.2025
Η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή στο Spill The Tea: «Η Loreen μου έστειλε προσωπικό μήνυμα όταν γέννησα την κόρη μου»
Εκπομπές Mad TV

Η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή στο Spill The Tea: «Η Loreen μου έστειλε προσωπικό μήνυμα όταν γέννησα την κόρη μου»

05.12.2025
O Τάσος Αντωνίου στο Talk to MAD: «Ο κόσμος έχει περάσει σε άλλο mood διασκέδασης»
Εκπομπές Mad TV

O Τάσος Αντωνίου στο Talk to MAD: «Ο κόσμος έχει περάσει σε άλλο mood διασκέδασης»

05.12.2025
Η Πένυ Τσινοπούλου στο Fitness O’ Clock: «Η οικογένεια μου και η στήριξη της με κράτησαν στον πρωταθλητισμό»
Εκπομπές Mad TV

Η Πένυ Τσινοπούλου στο Fitness O’ Clock: «Η οικογένεια μου και η στήριξη της με κράτησαν στον πρωταθλητισμό»

04.12.2025
Η Χρυσούλα Συνιώλα στο Talk to MAD: «Οι νέοι ανακαλύπτουν τη Μαρία Κάλλας με εντελώς δικό τους τρόπο»
Εκπομπές Mad TV

Η Χρυσούλα Συνιώλα στο Talk to MAD: «Οι νέοι ανακαλύπτουν τη Μαρία Κάλλας με εντελώς δικό τους τρόπο»

02.12.2025
H Marseaux στο ΟΚ!: «Είμαι ενθουσιασμένη που θα παίξω την Wednesday στο Άνταμς Family»
Εκπομπές Mad TV

H Marseaux στο ΟΚ!: «Είμαι ενθουσιασμένη που θα παίξω την Wednesday στο Άνταμς Family»

01.12.2025
Ο Νικόλας Φραγκιουδάκης στο Talk to MAD: «Έκανα το πρώτο μου βίντεο μετά από έναν χωρισμό και πήρε εκατομμύρια views»
Εκπομπές Mad TV

Ο Νικόλας Φραγκιουδάκης στο Talk to MAD: «Έκανα το πρώτο μου βίντεο μετά από έναν χωρισμό και πήρε εκατομμύρια views»

01.12.2025
Η Ζωή Ασουμανάκη στο Spill The Tea: Ο χωρισμός, το Big Brother και η επιθυμία για πάνελ
Εκπομπές Mad TV

Η Ζωή Ασουμανάκη στο Spill The Tea: Ο χωρισμός, το Big Brother και η επιθυμία για πάνελ

28.11.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

ΑΙΧΜΕΣ: Επικίνδυνη πολιτική στο ραδιόφωνο…

ΑΙΧΜΕΣ: Επικίνδυνη πολιτική στο ραδιόφωνο…

Διαφήμιση: Χορηγία Nova στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Διαφήμιση: Χορηγία Nova στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Open… συνεργασία με Mega

Open… συνεργασία με Mega

Σε αντίστροφη μέτρηση ο ΣΥΡΙΖΑ

Σε αντίστροφη μέτρηση ο ΣΥΡΙΖΑ

Τον στραγγαλισμό του λιμανιού του Πειραιά επιχειρούν οι ΗΠΑ

Τον στραγγαλισμό του λιμανιού του Πειραιά επιχειρούν οι ΗΠΑ

Ένας στους εννιά ενήλικες (20 – 79 ετών) ζει με διαβήτη

Ένας στους εννιά ενήλικες (20 – 79 ετών) ζει με διαβήτη