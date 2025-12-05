Ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας στο OK!: «Οι συνεργάτες μου είναι οικογένεια -Χωρίς εμπιστοσύνη δεν πας πουθενά»

Στο Themis is Calling, ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας μιλά για την πρεμιέρα του, το νέο του τραγούδι και την αξία των ανθρώπων που έχει δίπλα του

Στο νέο επεισόδιο του OK! στη στήλη Themis is Calling, ο Θέμης Γεωργαντάς συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Στέφανο Πιτσίνιαγκα, ο οποίος βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη λίγο πριν την πρεμιέρα του στην «Πύλη Αξιού». Ο τραγουδιστής δήλωσε πόσο χαρούμενος είναι που επιστρέφει στη σκηνή μαζί με τον Πάνο Κιάμο, μετά από τρίαμισι χρόνια, ενώ δεν έκρυψε πως η συνεργασία με την Πάολα ήταν κάτι που ήθελε πολύ.

Μιλώντας για το νέο του single «Το Τραγούδι της Χαράς», αναφέρθηκε στους δημιουργούς του, τον Μάριο Ψιμόπουλο και την Ευανθία Ευρυπίδου, λέγοντας χαρακτηριστικά πως πλέον είναι «σαν οικογένεια», αφού βρίσκονται δίπλα του από την πρώτη του δουλειά.

Στη συνέχεια, μπήκε στο παιχνίδι των 60 δευτερολέπτων, απαντώντας με αμεσότητα και χιούμορ. Περιέγραψε τον εαυτό του ως «πολύ καλό παιδί», αποκάλυψε πως το πιο σέξι χαρακτηριστικό του είναι «το πρόσωπό μου» και παραδέχτηκε πως το πρώτο πράγμα που κάνει το πρωί είναι «να βουρτσίσω τα δόντια μου».

Το πρώτο του celebrity crush, όπως αποκάλυψε, ήταν η «Meghan Fox». Ο ίδιος δηλώνει πως προτιμά να κάνει «την πρώτη κίνηση», παραδέχεται ότι έχει μετανιώσει «για πολλά» και ομολογεί ότι όταν μένει μόνος επιτρέπει στον εαυτό του την ένοχη απόλαυση να «τρώω πολλές σοκολάτες». Θυμήθηκε ακόμη πως η πρώτη του χυλόπιτα ήρθε «στα 16 μου», ενώ παραδέχτηκε ότι κοιμάται καλύτερα «σε καναπέ». Όταν κλήθηκε να διαλέξει ανάμεσα στη μακροζωία ή στις επιτυχίες, δεν δίστασε στιγμή: «να κάνω όλα τα τραγούδια επιτυχίες». Και αν ναυαγούσε σε ένα νησί; Ο άνθρωπος που θα ήθελε δίπλα του είναι «ο Αναστάσιος Ράμμος».

