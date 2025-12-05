MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Εκπομπές Mad TV 05.12.2025

Ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας στο OK!: «Οι συνεργάτες μου είναι οικογένεια -Χωρίς εμπιστοσύνη δεν πας πουθενά»

pitsiniagkas_stefanos
Στο Themis is Calling, ο Στέφανος Πιτσίνιαγκας μιλά για την πρεμιέρα του, το νέο του τραγούδι και την αξία των ανθρώπων που έχει δίπλα του
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο νέο επεισόδιο του OK! στη στήλη Themis is Calling, ο Θέμης Γεωργαντάς συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Στέφανο Πιτσίνιαγκα, ο οποίος βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη λίγο πριν την πρεμιέρα του στην «Πύλη Αξιού». Ο τραγουδιστής δήλωσε πόσο χαρούμενος είναι που επιστρέφει στη σκηνή μαζί με τον Πάνο Κιάμο, μετά από τρίαμισι χρόνια, ενώ δεν έκρυψε πως η συνεργασία με την Πάολα ήταν κάτι που ήθελε πολύ.

Μιλώντας για το νέο του single «Το Τραγούδι της Χαράς», αναφέρθηκε στους δημιουργούς του, τον Μάριο Ψιμόπουλο και την Ευανθία Ευρυπίδου, λέγοντας χαρακτηριστικά πως πλέον είναι «σαν οικογένεια», αφού βρίσκονται δίπλα του από την πρώτη του δουλειά.

stefanos_pitsiniagkas
https://www.instagram.com/stefanospitsi_official/?hl=el

Διάβασε επίσης: H Μελίνα Ασλανίδου στο ΟΚ!: «Ετοιμάζω νέα τραγούδια και δεν σταματώ ούτε στιγμή»

Στη συνέχεια, μπήκε στο παιχνίδι των 60 δευτερολέπτων, απαντώντας με αμεσότητα και χιούμορ. Περιέγραψε τον εαυτό του ως «πολύ καλό παιδί», αποκάλυψε πως το πιο σέξι χαρακτηριστικό του είναι «το πρόσωπό μου» και παραδέχτηκε πως το πρώτο πράγμα που κάνει το πρωί είναι «να βουρτσίσω τα δόντια μου».

Το πρώτο του celebrity crush, όπως αποκάλυψε, ήταν η «Meghan Fox». Ο ίδιος δηλώνει πως προτιμά να κάνει «την πρώτη κίνηση», παραδέχεται ότι έχει μετανιώσει «για πολλά» και ομολογεί ότι όταν μένει μόνος επιτρέπει στον εαυτό του την ένοχη απόλαυση να «τρώω πολλές σοκολάτες». Θυμήθηκε ακόμη πως η πρώτη του χυλόπιτα ήρθε «στα 16 μου», ενώ παραδέχτηκε ότι κοιμάται καλύτερα «σε καναπέ». Όταν κλήθηκε να διαλέξει ανάμεσα στη μακροζωία ή στις επιτυχίες, δεν δίστασε στιγμή: «να κάνω όλα τα τραγούδια επιτυχίες». Και αν ναυαγούσε σε ένα νησί; Ο άνθρωπος που θα ήθελε δίπλα του είναι «ο Αναστάσιος Ράμμος».

Διάβασε επίσης: H Marseaux στο ΟΚ!: «Είμαι ενθουσιασμένη που θα παίξω την Wednesday στο Άνταμς Family»

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
OK Θέμης Γεωργαντάς Στέφανος Πιτσίνιαγκας
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Gingerbread Cookie: Η συνταγή που δεν πρέπει να λείπει από τις γιορτές σου

Gingerbread Cookie: Η συνταγή που δεν πρέπει να λείπει από τις γιορτές σου

05.12.2025
Επόμενο
Η Alexandra Sieti στο Talk to MAD: «Το κομμάτι που έχω ετοιμάσει για τη Eurovision δεν έχει καμία σχέση με όσα έχω κάνει»

Η Alexandra Sieti στο Talk to MAD: «Το κομμάτι που έχω ετοιμάσει για τη Eurovision δεν έχει καμία σχέση με όσα έχω κάνει»

05.12.2025

Δες επίσης

Δώρα Κατσικογιάννη στο Talk to MAD: «Έχω μάθει να διαχειρίζομαι τους δύσκολους ανθρώπους στα social media»
Εκπομπές Mad TV

Δώρα Κατσικογιάννη στο Talk to MAD: «Έχω μάθει να διαχειρίζομαι τους δύσκολους ανθρώπους στα social media»

06.12.2025
Η Alexandra Sieti στο Talk to MAD: «Το κομμάτι που έχω ετοιμάσει για τη Eurovision δεν έχει καμία σχέση με όσα έχω κάνει»
Εκπομπές Mad TV

Η Alexandra Sieti στο Talk to MAD: «Το κομμάτι που έχω ετοιμάσει για τη Eurovision δεν έχει καμία σχέση με όσα έχω κάνει»

05.12.2025
Η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή στο Spill The Tea: «Η Loreen μου έστειλε προσωπικό μήνυμα όταν γέννησα την κόρη μου»
Εκπομπές Mad TV

Η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή στο Spill The Tea: «Η Loreen μου έστειλε προσωπικό μήνυμα όταν γέννησα την κόρη μου»

05.12.2025
O Τάσος Αντωνίου στο Talk to MAD: «Ο κόσμος έχει περάσει σε άλλο mood διασκέδασης»
Εκπομπές Mad TV

O Τάσος Αντωνίου στο Talk to MAD: «Ο κόσμος έχει περάσει σε άλλο mood διασκέδασης»

05.12.2025
Η Πένυ Τσινοπούλου στο Fitness O’ Clock: «Η οικογένεια μου και η στήριξη της με κράτησαν στον πρωταθλητισμό»
Εκπομπές Mad TV

Η Πένυ Τσινοπούλου στο Fitness O’ Clock: «Η οικογένεια μου και η στήριξη της με κράτησαν στον πρωταθλητισμό»

04.12.2025
Η Χρυσούλα Συνιώλα στο Talk to MAD: «Οι νέοι ανακαλύπτουν τη Μαρία Κάλλας με εντελώς δικό τους τρόπο»
Εκπομπές Mad TV

Η Χρυσούλα Συνιώλα στο Talk to MAD: «Οι νέοι ανακαλύπτουν τη Μαρία Κάλλας με εντελώς δικό τους τρόπο»

02.12.2025
H Marseaux στο ΟΚ!: «Είμαι ενθουσιασμένη που θα παίξω την Wednesday στο Άνταμς Family»
Εκπομπές Mad TV

H Marseaux στο ΟΚ!: «Είμαι ενθουσιασμένη που θα παίξω την Wednesday στο Άνταμς Family»

01.12.2025
Ο Νικόλας Φραγκιουδάκης στο Talk to MAD: «Έκανα το πρώτο μου βίντεο μετά από έναν χωρισμό και πήρε εκατομμύρια views»
Εκπομπές Mad TV

Ο Νικόλας Φραγκιουδάκης στο Talk to MAD: «Έκανα το πρώτο μου βίντεο μετά από έναν χωρισμό και πήρε εκατομμύρια views»

01.12.2025
Η Ζωή Ασουμανάκη στο Spill The Tea: Ο χωρισμός, το Big Brother και η επιθυμία για πάνελ
Εκπομπές Mad TV

Η Ζωή Ασουμανάκη στο Spill The Tea: Ο χωρισμός, το Big Brother και η επιθυμία για πάνελ

28.11.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

ΑΙΧΜΕΣ: Επικίνδυνη πολιτική στο ραδιόφωνο…

ΑΙΧΜΕΣ: Επικίνδυνη πολιτική στο ραδιόφωνο…

Διαφήμιση: Χορηγία Nova στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Διαφήμιση: Χορηγία Nova στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Open… συνεργασία με Mega

Open… συνεργασία με Mega

Σε αντίστροφη μέτρηση ο ΣΥΡΙΖΑ

Σε αντίστροφη μέτρηση ο ΣΥΡΙΖΑ

Τον στραγγαλισμό του λιμανιού του Πειραιά επιχειρούν οι ΗΠΑ

Τον στραγγαλισμό του λιμανιού του Πειραιά επιχειρούν οι ΗΠΑ

Ένας στους εννιά ενήλικες (20 – 79 ετών) ζει με διαβήτη

Ένας στους εννιά ενήλικες (20 – 79 ετών) ζει με διαβήτη