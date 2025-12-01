H Marseaux στο ΟΚ!: «Είμαι ενθουσιασμένη που θα παίξω την Wednesday στο Άνταμς Family»

MadWalk 2025 by Three Cents
Η Marseaux αποκαλύπτει πτυχές του χαρακτήρα της και μιλά για τις επερχόμενες συνεργασίες της και τα επαγγελματικά της βήματα
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο νέο επεισόδιο του OK! στη στήλη Themis is Calling , ο Θέμης Γεωργαντάς συνομίλησε  τηλεφωνικά με τη Marseaux, η οποία μοιράστηκε τα επαγγελματικά της σχέδια και τις πρόσφατες δραστηριότητές της. Η καλλιτέχνιδα αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε πρόβες για το μιούζικαλ Άνταμς, όπου θα υποδυθεί τη Wednesday.

«Μου αρέσει πολύ να συμμετέχω σε μιούζικαλ και πάντα ήθελα να ξαναδοκιμάσω σε μεγαλύτερη ηλικία», τόνισε υπογραμμίζοντας τη χαρά της που επιστρέφει στη σκηνή με ένα τόσο αγαπημένο έργο. Η ίδια αναφέρθηκε στην πρόταση της Θέμης Μαρσέλου, δημιουργού με μεγάλη εμπειρία σε ελληνικά μιούζικαλ όπως τα Μαμά Μία και Ματίλντα, εκφράζοντας ενθουσιασμό για τη συνεργασία: «Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία», είπε χαρακτηριστικά.

marseaux_hthe
Ακίμ-Γιάννης Τσατσούλης

Σε μια σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη, η Marseaux μίλησε για τον χαρακτήρα και τις καθημερινές της συνήθειες μέσα από το 60 seconds challenge. Περιέγραψε τον εαυτό της με τρεις λέξεις ως «κλαψιάρα, ευαίσθητη και καλλιτεχνική» και αποκάλυψε ότι μόλις ξυπνάει πηγαίνει αμέσως στο μπάνιο. Με χιούμορ μοιράστηκε και ένα «καλό ψέμα» που έχει πει πρόσφατα, λέγοντας ότι είχε πρόβα για το θέατρο και δεν μπορούσε να παρευρεθεί κάπου αλλού.

Τέλος, μίλησε ακόμα για τις συνεργασίες που την έχουν σημαδέψει, τονίζοντας την ιδιαίτερη σχέση με το κοινό και την χαρά που παίρνει από την καλλιτεχνική δημιουργία. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει ζωντανά με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τη Δέσποινα Βανδή, ενώ σύντομα θα τη δούμε και στο «Άνταμς Family», ερμηνεύοντας τον ρόλο της Wednesday, σε ένα από τα πιο αναμενόμενα μιούζικαλ της χρονιάς.

