MadWalk 2025 by Three Cents: Η Ήβη Αδάμου αποκάλυψε την τάση της για... όπερα!

Η Ήβη Αδάμου βρέθηκε στο Tae Kwon Do του Φαλήρου, το βράδυ της 26ης Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του MadWalk 2025 by Three Cents και πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση, μεταφέροντας στο κοινό το γιορτινό πνεύμα των Χριστουγέννων, μιας και επέλεξε να ερμηνεύσει δύο αγαπημένα τραγούδια της περιόδου, όπως το «Χριστούγεννα» της Δέσποινας Βανδή και το κλασικό «All I Want for Christmas Is You» της Mariah Carey.

Λίγο νωρίτερα, η δημοφιλής τραγουδίστρια μίλησε στην super hero Αθηνά Κλήμη και μεταξύ άλλων απάντησε ποιο είναι το είδος της μουσικής που θα επέλεγε, αν έπρεπε να αποχωριστεί το δικό της.

Διάβασε επίσης: Ήβη Αδάμου: Η γλυκιά εξομολόγηση για την εμφάνιση της κόρης της στο act της στο MadWalk 2025 by Three Cents

«Θα διάλεγα την όπερα, γιατί η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησα με κλασικό τραγούδι και τα πρώτα μου βήματα ήταν πάνω σε αυτό. Το πρώτο όνειρό μου -για πρώτη φορά το λέω αυτό- ήταν κάποια στιγμή να πάω σε χώρες που έχουν βάση το κλασικό τραγούδι, όπως η Ελβετία και να ανήκω σε αυτόν τον κύκλο. Αλλά τελικά με κέρδισαν άλλα πράγματα και παρέμεινα εδώ στην Ελλάδα και την Κύπρο», είπε χαρακτηριστικά η Ήβη Αδάμου.

Διάβασε επίσης: Η κόρη της Ήβης Αδάμου ανέβηκε στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents – Το τρυφερό τους φιλί on stage

Δες κι αυτό…