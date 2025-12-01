MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 01.12.2025

MadWalk 2025 by Three Cents: Η Ήβη Αδάμου αποκάλυψε την τάση της για… όπερα!

MadWalk 2025 by Three Cents: Η Ήβη Αδάμου αποκάλυψε την τάση της για... όπερα!
Αν έπρεπε να επιλέξει ένα διαφορετικό είδος μουσικής για εκείνη, θα ήταν αυτό
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Ήβη Αδάμου βρέθηκε στο Tae Kwon Do του Φαλήρου, το βράδυ της 26ης Νοεμβρίου, στο πλαίσιο του MadWalk 2025 by Three Cents και πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση, μεταφέροντας στο κοινό το γιορτινό πνεύμα των Χριστουγέννων, μιας και επέλεξε να ερμηνεύσει δύο αγαπημένα τραγούδια της περιόδου, όπως το «Χριστούγεννα» της Δέσποινας Βανδή και το κλασικό «All I Want for Christmas Is You» της Mariah Carey.

Λίγο νωρίτερα, η δημοφιλής τραγουδίστρια μίλησε στην super hero Αθηνά Κλήμη και μεταξύ άλλων απάντησε ποιο είναι το είδος της μουσικής που θα επέλεγε, αν έπρεπε να αποχωριστεί το δικό της.

Photo: Akim Tsatsoulis

Διάβασε επίσης: Ήβη Αδάμου: Η γλυκιά εξομολόγηση για την εμφάνιση της κόρης της στο act της στο MadWalk 2025 by Three Cents

«Θα διάλεγα την όπερα, γιατί η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησα με κλασικό τραγούδι και τα πρώτα μου βήματα ήταν πάνω σε αυτό. Το πρώτο όνειρό μου -για πρώτη φορά το λέω αυτό- ήταν κάποια στιγμή να πάω σε χώρες που έχουν βάση το κλασικό τραγούδι, όπως η Ελβετία και να ανήκω σε αυτόν τον κύκλο. Αλλά τελικά με κέρδισαν άλλα πράγματα και παρέμεινα εδώ στην Ελλάδα και την Κύπρο», είπε χαρακτηριστικά η Ήβη Αδάμου.

Διάβασε επίσης: Η κόρη της Ήβης Αδάμου ανέβηκε στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents – Το τρυφερό τους φιλί on stage

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Madwalk MadWalk 2025 MadWalk 2025 by Τhree Cents Ήβη Αδάμου
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
H Marseaux στο ΟΚ!: «Είμαι ενθουσιασμένη που θα παίξω την Wednesday στο Άνταμς Family»

H Marseaux στο ΟΚ!: «Είμαι ενθουσιασμένη που θα παίξω την Wednesday στο Άνταμς Family»

01.12.2025
Επόμενο
Μελομακάρονα με twist: Η Lotus έκδοση που θα λατρέψεις φέτος

Μελομακάρονα με twist: Η Lotus έκδοση που θα λατρέψεις φέτος

01.12.2025

Δες επίσης

9 τροφές-boosters σε βιταμίνες Β που θα κάνουν το μυαλό σου να λειτουργεί με ταχύτητες φωτός
Life

9 τροφές-boosters σε βιταμίνες Β που θα κάνουν το μυαλό σου να λειτουργεί με ταχύτητες φωτός

01.12.2025
Apostolos Mitroroulos στο MadWalk 2025 by Three Cents: «Έχω ντύσει με δημιουργίες μου τη Miley Cyrus»
Life

Apostolos Mitroroulos στο MadWalk 2025 by Three Cents: «Έχω ντύσει με δημιουργίες μου τη Miley Cyrus»

01.12.2025
Ξέχνα τους φιόγκους και τις κορδέλες! Αυτά τα Χριστούγεννα τα κρόσσια θα ανανεώσουν τη διακόσμηση του σπιτιού σου
Life

Ξέχνα τους φιόγκους και τις κορδέλες! Αυτά τα Χριστούγεννα τα κρόσσια θα ανανεώσουν τη διακόσμηση του σπιτιού σου

01.12.2025
Έχει κλείσει η φωνή σου; Τα 5 δημοφιλή σπιτικά γιατροσόφια που δεν λειτουργούν (και τι να κάνεις αντ’ αυτών)
Life

Έχει κλείσει η φωνή σου; Τα 5 δημοφιλή σπιτικά γιατροσόφια που δεν λειτουργούν (και τι να κάνεις αντ’ αυτών)

01.12.2025
MadWalk 2025 by Three Cents: Αν η μουσική της ήταν είδος καφέ, ποιο θα ήταν; Η Billie Kark έδωσε την καλύτερη απάντηση!
Life

MadWalk 2025 by Three Cents: Αν η μουσική της ήταν είδος καφέ, ποιο θα ήταν; Η Billie Kark έδωσε την καλύτερη απάντηση!

01.12.2025
Μελομακάρονα με twist: Η Lotus έκδοση που θα λατρέψεις φέτος
Food

Μελομακάρονα με twist: Η Lotus έκδοση που θα λατρέψεις φέτος

01.12.2025
Η Melania Trump ανάδειξε τα δερμάτινα γάντια ως το απόλυτο fashion trend της σεζόν
Fashion

Η Melania Trump ανάδειξε τα δερμάτινα γάντια ως το απόλυτο fashion trend της σεζόν

01.12.2025
Η IKEA επιστρέφει με το ανανεωμένο Advent Calendar για να γεμίσει το σπίτι με γιορτινή μαγεία
Life

Η IKEA επιστρέφει με το ανανεωμένο Advent Calendar για να γεμίσει το σπίτι με γιορτινή μαγεία

01.12.2025
To backstage του MadWalk 2025 by Three Cents είχε την «υπογραφή» όλων των stars
Life

To backstage του MadWalk 2025 by Three Cents είχε την «υπογραφή» όλων των stars

01.12.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Πρώτα οι περιφερειακές άδειες, μετά οι ραδιοφωνικές- Και νέα αλλαγή στο σχεδιασμό της Κυβέρνησης

Πρώτα οι περιφερειακές άδειες, μετά οι ραδιοφωνικές- Και νέα αλλαγή στο σχεδιασμό της Κυβέρνησης

Ρυθμιστής του… καλοκαιριού η FIFA! Ζημία από τον αποκλεισμό της Εθνικής Ποδοσφαίρου

Ρυθμιστής του… καλοκαιριού η FIFA! Ζημία από τον αποκλεισμό της Εθνικής Ποδοσφαίρου

ΑΙΧΜΕΣ: Σχέδιο για ντοκιμαντέρ Τσίπρα στο Netflix…

ΑΙΧΜΕΣ: Σχέδιο για ντοκιμαντέρ Τσίπρα στο Netflix…

Ο άξονας Τουρκίας – Ιταλίας – Ισπανίας και η Ελλάδα, που παρακολουθεί…

Ο άξονας Τουρκίας – Ιταλίας – Ισπανίας και η Ελλάδα, που παρακολουθεί…

Μπήκε και το φθινόπωρο στον τουριστικό χάρτη

Μπήκε και το φθινόπωρο στον τουριστικό χάρτη

Ξορκίζει τις διπλές κάλπες ο Μητσοτάκης

Ξορκίζει τις διπλές κάλπες ο Μητσοτάκης