Θέατρο 18.11.2025

Θέατρο Nous – Creative space: “ΕΙΣΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ” του Δημήτρη Καρά

Ο θεατρικός μονόλογος ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα από τις 18 Νοεμβρίου 2025 και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00 στο Θέατρο Nous - Creative space.
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Η μουσική είναι κάτι το μαγικό. Έχει τη μοναδική δύναμη να μιλά κατευθείαν στην καρδιά, να ξυπνάει αναμνήσεις, να προκαλεί συναισθήματα, και να εκφράζει όσα δεν χωράνε στις λέξεις.

Μία νέα γυναίκα μας παίρνει από το χέρι και μας δείχνει την ομορφιά και τη φρίκη που έζησε ως παιδί δίπλα σε μία χαρισματική μητέρα που υπέφερε από νευρική ανορεξία. Η μουσική όμως θα είναι πάντα εκεί για να δώσει φωνή σε μαμά και κόρη όταν ασφυκτιούν, όταν πνίγονται, όταν νιώθουν πως τα λόγια δεν αρκούν.

Ένα ταξίδι στο χρόνο μέσα από τα μάτια μιας αθώας παιδικής ψυχής, ένα ψηφιδωτό φτιαγμένο με γέλια και με δάκρυα, και μια ωδή στη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ

Ό,τι θυμάμαι υπήρξε.
Κι ό,τι ξέχασα με έπλασε.
Όσα δεν χώρεσαν σε μια οικογενειακή φωτογραφία, ζητούν τώρα να ακουστούν.
Ένας νόστος στον κόσμο της παιδικής ηλικίας· έναν κόσμο που συντίθεται κομμάτι-κομμάτι δημιουργώντας μία σκοτεινή οικογενειακή saga.
Πώς συγχωρείς αυτό που δεν εξηγήθηκε ποτέ;
Ένα ταξίδι στη μνήμη λοιπόν, μέσα από τη διαρκή μεταμόρφωση, το χιούμορ, την ένταση και τη συγκίνηση.
Τελικός προορισμός: η αποδοχή και η συγχώρεση.
Ο χώρος του έργου είναι οι συνεχώς εναλλασσόμενες αναμνήσεις. Οι προβολές, η υπερβατική δύναμη του φωτός και της σκιάς και η μουσική μάς συντροφεύουν σε αυτή την κατάβαση ως οδηγός και ως παρηγοριά.
Ό,τι θα έπρεπε να είναι μία μητέρα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο: Δημήτρης Καράς
Σκηνοθεσία: Σοφία Φυτιάνου
Κοστούμια-Σκηνικά: Νατάσσα Παπαστεργίου
Μουσική: Δημήτρης Καράς
Φωτισμός: Γιώργος Αγιαννίτης
Επικοινωνία: Νταίζη Λεμπέση
Βοηθός Σκηνοθέτη: Δέσποινα Καραγιάννη
Φωτογράφος: Ναταλία Δρακοπούλου
Σχεδιασμός Οπτικής Ταυτότητας: Ηρώ Καραβία
Παραγωγή: Φως και Σκιά Α.Μ.Κ.Ε.

Ερμηνεία: Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη

Πληροφορίες Παράστασης

Παραστάσεις: Από Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025
Ημέρες & ώρες παραστάσεων: Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00

Τιμές εισιτηρίων

Γενική Είσοδος: 15€
Μειωμένο (Φοιτητικό, Ανέργων, ΑΜΕΑ): 12€
Διάρκεια παράστασης: 90 λεπτά

Προπώληση εισιτηρίων: ticketservices

– online: https://www.ticketservices.gr/

– τηλεφωνικά: 2107234567

– εκδοτήριο: Πανεπιστημίου 39, Αθήνα

Θέατρο – Θέατρο Nous – Creative space

Τροίας 34, Αθήνα
Τηλ. 2108237333

Χορηγοί επικοινωνίας Mad TV & Mad Radio 106,2

