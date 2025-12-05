MadWalk 2025 Mega
O Τάσος Αντωνίου στο Talk to MAD: «Ο κόσμος έχει περάσει σε άλλο mood διασκέδασης»

σος Αντωνίου μιλά για την πορεία του στην ηλεκτρονική μουσική, τις συνεργασίες με διεθνείς καλλιτέχνες και τα όνειρά του για μελλοντικά φεστιβάλ
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο νέο επεισόδιο του Talk to MAD, η Αθηνά Κλήμη υποδέχτηκε τον Τάσο Αντωνίου, γνωστό στον κόσμο της ηλεκτρονικής μουσικής ως hiprofilergr.

Στο πλαίσιο της εκπομπής, συζήτησαν για την πορεία του στον χώρο της μουσικής, τις διεθνείς συνεργασίες του και τα πιο χαρακτηριστικά του μουσικά projects.

Διάβασε επίσης: Η Χρυσούλα Συνιώλα στο Talk to MAD: «Οι νέοι ανακαλύπτουν τη Μαρία Κάλλας με εντελώς δικό τους τρόπο»

Μίλησε επίσης για την πορεία του στο εξωτερικό, ξεκινώντας από το 1999 με τη Sony Music: «Έκανα license το κομμάτι μου και ακολούθησα ανεξάρτητη πορεία, κυρίως για το εξωτερικό. Δεν είχα εστιάσει ποτέ στη χώρα μου», εξήγησε. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τον Μίκη Θεοδωράκη για τη διασκευή του «Δακρυσμένα Μάτια», τονίζοντας: «Φοβήθηκα ουσιαστικά ότι δεν θα έπρεπε να αγγίξω ένα κομμάτι που δεν χρειάζεται διασκευή, αλλά τελικά το έκανα και πήγε πολύ καλά».

Aποκάλυψε ότι η επιμονή του και η συνεχής προσπάθεια τον βοήθησαν να ξεχωρίσει στην παγκόσμια ηλεκτρονική σκηνή: «Όλες οι απογοητεύσεις δεν με έκαναν να σταματήσω. Ήρθαν πολλά προβλήματα, αλλά δεν τα παράτησα».

Σχετικά με τις αλλαγές στη νυχτερινή διασκέδαση, σχολίασε: «Ο κόσμος πραγματικά έχει περάσει σε άλλο mood διασκέδασης. Αυτό με τα κινητά έχει λίγο παραγίνει, και πολλοί παραγωγοί ζητάνε να αφήσουν τα κινητά τους πριν εμφανιστώ».

Ο παραγωγός μοιράστηκε ακόμη την εμπειρία του ως ambassador της UNESCO, τονίζοντας: «Ήταν πολύ μεγάλο για την οικογένειά μας. Χάρηκα πολύ γιατί η UNESCO ανοίγει πλέον στην σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική».

Η ίδρυση της δικής του δισκογραφικής εταιρείας, της Aeon Records, αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα στην καριέρα του: «Νιώθω πλέον απελευθερωμένος. Μπορώ να βγάζω ό,τι μουσική θέλω και να υποστηρίζω και άλλους παραγωγούς. Είναι μεγάλη ευθύνη, αλλά πάει καλά».

Η εκπομπή έκλεισε με τη διάθεση και την αμεσότητα που χαρακτηρίζουν τον Τάσο Αντωνίου, αφήνοντας τους θεατές με την προσμονή για τα επόμενα μουσικά του βήματα.

Διάβασε επίσης: Ο Νικόλας Φραγκιουδάκης στο Talk to MAD: «Έκανα το πρώτο μου βίντεο μετά από έναν χωρισμό και πήρε εκατομμύρια views»

Talk To Mad Τάσος Αντωνίου
