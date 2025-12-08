MadWalk 2025 Mega
Celeb News 08.12.2025

Πολυτελής γάμος για Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα – Το μέρος και η ημερομηνία

Το ζευγάρι ξεκίνησε τις ημερομηνίες για τον πολυσυζητημένο γάμο του καλοκαιριού
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μια από τις πιο αγαπητές παρουσίες της ελληνικής showbiz, η Αθηνά Οικονομάκου, ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με τον Μπρούνο Τσερέλα, επισφραγίζοντας τη μακροχρόνια σχέση τους με έναν καλοκαιρινό γάμο που αναμένεται να συζητηθεί. Το ζευγάρι, που εδώ και χρόνια κρατά διακριτική αλλά σταθερή πορεία στη ζωή του, φαίνεται πως έχει ήδη ξεκινήσει τις προετοιμασίες, επιλέγοντας έναν προορισμό υψηλής αισθητικής για την πιο όμορφη στιγμή τους.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Χρήστος Κούτρας στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις Κυκλάδες και συγκεκριμένα στην Πάρο, ένα νησί που συνδυάζει ρομαντισμό, αυθεντική κυκλαδίτικη ομορφιά και κοσμοπολίτικη αύρα, ιδανικό σκηνικό για έναν λαμπερό καλοκαιρινό γάμο. Οι προετοιμασίες δεν είναι απλή υπόθεση, καθώς ο γάμος είναι προγραμματισμένος για τον Ιούνιο του 2026, δίνοντας έτσι στο ζευγάρι άφθονο χρόνο για να σχεδιάσει με λεπτομέρεια την κάθε στιγμή.

Οι δύο πιθανές ημερομηνίες που εξετάζουν είναι η 6η ή η 16η Ιουνίου, με την τελική απόφαση να αναμένεται το επόμενο διάστημα. Και παρότι βρισκόμαστε ακόμα αρκετά νωρίς, φαίνεται πως ορισμένες σημαντικές επιλογές έχουν ήδη γίνει. Ανάμεσα σε αυτές είναι και η συμφωνία με το catering, γεγονός που αποδεικνύει ότι η οργάνωση έχει πάρει μπρος δυναμικά και στοχεύει σε ένα αποτέλεσμα υψηλού επιπέδου.

Ο γάμος Αθηνάς Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα αναμένεται να συγκεντρώσει πολλά γνωστά πρόσωπα, αλλά και να αποτελέσει ένα από τα πιο πολυσυζητημένα γεγονότα του καλοκαιριού του 2026, καθώς η Αθηνά και ο Μπρούνο αποτελούν ένα αγαπημένο, χαμηλών τόνων αλλά ιδιαίτερα στιλάτο ζευγάρι. Όλα δείχνουν πως οι Κυκλάδες θα φιλοξενήσουν ένα μυστήριο γεμάτο κομψότητα, φυσική ομορφιά και στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες.


