Οι cult χαρακτήρες της ελληνικής 90’s τηλεόρασης που θα γίνονταν cancelled σήμερα

Η τηλεόραση των 90’s στην Ελλάδα γέμιζε τα απογεύματα και τις βραδιές μας με σειρές που σήμερα θεωρούνται κλασικές. Οι χαρακτήρες τους, από τους ατρόμητους πρωταγωνιστές μέχρι τους γεμάτους χιούμορ δευτεραγωνιστές, παραμένουν αγαπητοί και νοσταλγικοί για όσους μεγάλωσαν εκείνη την εποχή, ενώ οι ατάκες τους εξακολουθούν να μας φέρνουν χαμόγελο.

Φυσικά, η αναφορά σε αυτά τα πρότυπα συμπεριφοράς δεν γίνεται για να τα υποτιμήσουμε ή να τα κρίνουμε με άσχημο τρόπο. Απλώς, με το πέρασμα του χρόνου και τις αλλαγές στην κοινωνία, πολλοί από αυτούς τους χαρακτήρες θα μπορούσαν σήμερα να βρεθούν στο επίκεντρο της λεγόμενης «cancel culture». Οι αστείες ή quirky συμπεριφορές τους μας θυμίζουν μια εποχή με διαφορετικά ήθη, χωρίς όμως να μειώνεται η αγάπη και η νοσταλγία που νιώθουμε γι’ αυτούς.

Αννέτα (Είσαι το ταίρι μου)

Η Αννέτα θα ήταν σίγουρα ένας χαρακτήρας που σήμερα θα «έπεφτε» θύμα cancel culture με συνοπτικές διαδικασίες. Παρά το γεγονός ότι οι ατάκες της εξακολουθούν να προκαλούν γέλιο, πολλές από αυτές κλονίζουν τα σύγχρονα πρότυπα του body positivity. Δεν ήταν λίγες οι φορές που σχολίασε με αρνητικό τρόπο την εμφάνιση της Βίκυς, με ατάκες όπως «Αναπνέεις κανονικά ή ρουφιέσαι Βίκυ μου;» κατά την πρόβα νυφικού και «Τι τον γοήτευσε από αυτόν τον κουβά;», που σήμερα θα θεωρούνταν ακατάλληλες και προσβλητικές.

Ελένη Βλαχάκη (Κωνσταντίνου & Ελένης)

Αν και παραμένει ένας από τους πιο αγαπημένους χαρακτήρες της ελληνικής τηλεόρασης, σήμερα οι πιθανότητες να δεχόταν ένα επικό «cancel» είναι αρκετά μεγάλες. Αρχικά, ποιος θα μπορούσε να δεχτεί μια φίλη που, ενώ γνωρίζει πολύ καλά ότι ο σύντροφος της φίλης της την απατά, δεν λέει τίποτα και, αντίθετα, ρίχνει περισσότερη «στάχτη στα μάτια»; Ωστόσο, δεν σταματά εκεί· η συμπεριφορά της απέναντι στη Ματίνα, την οποία χρησιμοποιεί φανερά για να της προμηθεύει καθημερινά μουσακά και σπιτικά γλυκά, προσθέτει ακόμη περισσότερους λόγους για να βρεθεί στο στόχαστρο της σύγχρονης κουλτούρας.

Κωνσταντίνος Κατακουζινός (Κωνσταντίνου & Ελένης)

Δεν είναι μόνο η Ελένη Βλαχάκη που θα αντιμετώπιζε κριτική από τη Gen Z. Ο Κωνσταντίνος Κατακουζηνός, με τον ιδιόρρυθμο χαρακτήρα του και την συνεχώς επικριτική στάση απέναντι σε οτιδήποτε διαφορετικό, μάλλον θα προκαλούσε έντονες αντιδράσεις και στα social media.

Χριστίνα (Ντόλτσε Βίτα)

Ο ρόλος της Χριστίνας προκαλούσε συζητήσεις ήδη από την εποχή προβολής της σειράς, αλλά σήμερα θα ήταν αδιανόητος για τα social media. Η ιστορία της κρυφής σχέσης ανάμεσα σε πεθερά και γαμπρό θα είχε πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις, ανεξαρτήτως των έξυπνων ατάκων ή του καλού φινάλε της σειράς. Η Gen Z πιθανότατα δεν θα μπορούσε να το συγχωρέσει.

Βαγγέλης Φατσέας (Καφέ της Χαράς)

Μπορεί τα γλωσσικά του μπλεξίματα να έχουν αφήσει ατάκες που θυμόμαστε μέχρι σήμερα, αλλά ο Φατσέας σίγουρα θα βρισκόταν στο στόχαστρο της σύγχρονης κριτικής λόγω της απαράδεκτης συμπεριφοράς του απέναντι στη Σταυρούλα. Την προσέβαλε, τη μειωνε, την απατούσε και γενικά εκμεταλλευόταν κάθε ευκαιρία για να την υποτιμήσει.

Φλώρα – Αλέκος (Εγκλήματα)

Η απιστία είναι ένα θέμα που σήμερα θα προκαλούσε έντονη συζήτηση και κριτική. Ο Αλέκος και η Φλώρα, με τις πράξεις τους, έθεσαν σε δεύτερη μοίρα τις οικογένειες τους προκειμένου να ζήσουν τον έρωτά τους, αγνοώντας τις συνέπειες για τους γύρω τους. Η μυστική τους σχέση και τα ψέματά τους θα θεωρούνταν αδιανόητες από τη σύγχρονη οπτική, ειδικά σε μια εποχή όπου η διαφάνεια και η ευθύνη στις σχέσεις εκτιμώνται ιδιαίτερα.

Αναστασία – Παύλος – Αλέξανδρος (Αναστασία)

Πιθανότατα ολόκληρη η σειρά θα είχε βρεθεί στο στόχαστρο του «cancel» από τα πρώτα κιόλας επεισόδια, καθώς το ειδύλλιο που αναπτύχθηκε ανάμεσα στην Αναστασία, τον Παύλο (πατέρα) και τον Αλέξανδρο (γιο) δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό σε καμία εποχή. Επιπλέον, οι σκηνές που περιλάμβαναν σωματική και λεκτική κακοποίηση ήταν συχνές, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο αμφιλεγόμενης θεματολογίας που σήμερα θα προκαλούσε έντονη κριτική και συζητήσεις στα social media.

