Μουσικά Νέα 08.12.2025

Άννα Βίσση: Αποθεωτική πρεμιέρα για 10η χρονιά στο «Hotel Ερμού»

Άννα Βίσση
Η κορυφαία καλλιτέχνιδα και οι εξαιρετικοί μουσικοί της ανέβηκαν ξανά στο stage κι έγιναν ένα με το κοινό
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Άννα Βίσση έκανε την πολυαναμενόμενη και θριαμβευτική επιστροφή της στις νύχτες της Αθήνας για 10η συνεχόμενη χρονιά στο «Hotel Ερμού», το βράδυ της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου.

Η κορυφαία καλλιτέχνιδα και οι εξαιρετικοί μουσικοί της ανέβηκαν ξανά στο stage κι έγιναν ένα με το κοινό, σε μια ασυναγώνιστη live εμπειρία που έχει γίνει θεσμός από το 2015.

Άννα Βίσση

Διάβασε επίσης: Βάγγος Δανέζης: Το νέο φαινόμενο του The Voice που έχει ήδη κερδίσει κοινό, coaches… και το μέλλον

Με σπουδαία και διαχρονικά τραγούδια που έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας, τις νέες σαρωτικές επιτυχίες της όπως το πιο πρόσφατο «Εξαίρεση» που κυκλοφορεί από την Panik Gold και τον δικό της μοναδικό τρόπο, η Άννα Βίσση δημιουργεί ένα συναρπαστικό show που για ακόμα μια φορά προκαλεί θαυμασμό.

Άννα Βίσση

Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, μέσα από την ασύγκριτη φωνή και παρουσία της Άννας Βίσση, το «Hotel Ερμού» συνεχίζει σταθερά να κάνει αυτό για το οποίο ξεχώρισε: να ενώνει ανθρώπους, στιγμές και συναισθήματα σε sold out βραδιές που μένουν χαραγμένες στο μυαλό, τις καρδιές και τον χρόνο.

@hotel.ermou Finally! EXAIRESI LIVE for the 1st time Hotel Ermou season 10 is on! #annavissi #exairesi #hotelermou #10yearshotelermou #tiktokgreece ♬ πρωτότυπος ήχος – Hotel Ermou

Διάβασε επίσης: Ο Θοδωρής Φέρρης παρουσιάζει το νέο του τραγούδι «Είπες»

Hotel Ερμού ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ
