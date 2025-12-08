MadWalk 2025 Mega
Η Κατερίνα Καραβάτου αποκάλυψε τον ιδιαίτερο λόγο που δεν μπορεί να κάνει botox

Κατερίνα Καραβάτου
Η απάντηση της παρουσιάστριας για τις αισθητικές επεμβάσεις
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στον Χρήστο Κούτρα στο vidcast Celebrity Show μίλησε η Κατερίνα Καραβάτου και μεταξύ άλλων αποκάλυψε γιατί δεν μπορεί να κάνει botox. Παράλληλα, απάντησε στις ερωτήσεις που δέχτηκε από την κόρη της, Αέλια, μετά από τα δημοσιεύματα που την ήθελαν σε σχέση με τον Χρήστο Φερεντίνο.

«Δεν μπορώ να κάνω κάτι επεμβατικό πάνω μου. Έχω κάποια ιατρικά θέματα και δεν μπορώ να κάνω τέτοιου είδους επεμβάσεις στον εαυτό μου. Ούτε botox, ούτε fillers.

Η Αέλια μου είπε πέρυσι «μαμά όλοι γράφουν και λένε στο σχολείο ότι τα έχεις με τον Χρήστο Φερεντίνο. Εγώ τους λέω ότι «είναι φίλοι». Και μου λέει «είναι παντού». Δες όμως πως το έχει διαπραγματευτεί η ίδια… Δεν είναι εύκολο για ένα παιδάκι να μαθαίνει κάτι ή να του λένε κάτι για τη μαμά του. Το οποίο το ίδιο δεν το γνωρίζει», είπε.

https://www.instagram.com/katerinakaravatou/

Ταυτόχρονα, η Κατερίνα Καραβάτου δήλωσε πως θα ήθελε να κάνει μια ταξιδιωτική εκπομπή σαν του Ευτύχη Μπλέτσα αλλά κι ένα late night show σαν του Γρηγόρη Αρναούτογλου.


