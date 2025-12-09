Από τον Χατζηγιάννη μέχρι την Ζουγανέλη: Οι τραγουδιστές που δοκιμάστηκαν στην υποκριτική και πέτυχαν

Οι καλλιτέχνες που άφησαν για λίγο το μικρόφωνο και εντυπωσίασαν στους τηλεοπτικούς και θεατρικούς ρόλους τους

Ο κόσμος του θεάματος είναι γεμάτος εκπλήξεις και μία από τις πιο ενδιαφέρουσες είναι όταν καλλιτέχνες που γνωρίσαμε μέσα από το τραγούδι περνούν το κατώφλι της υποκριτικής. Άλλοι το έκαναν διστακτικά, άλλοι αποφασιστικά, αλλά σχεδόν όλοι άφησαν ένα μικρό ή μεγάλο αποτύπωμα στις οθόνες και στις θεατρικές σκηνές.

Ακολουθεί μια μεγάλη ανασκόπηση των πιο χαρακτηριστικών περιπτώσεων καλλιτεχνών που άφησαν τη μουσική για λίγο στην άκρη και φόρεσαν το κοστούμι του ηθοποιού.

Χάρις Αλεξίου

Λίγες τηλεοπτικές εμφανίσεις έχουν προκαλέσει τόσο έντονη συζήτηση όσο αυτή της Χάρις Αλεξίου στο Maestro του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Ως «Χαρούλα», τη γιαγιά της Κλέλιας, η Αλεξίου παρουσίασε μια ερμηνεία γεμάτη λεπτότητα, βάθος και αλήθεια. Φυσικά, στο Twitter και στα social media γινόταν χαμός μετά από κάθε επεισόδιο.

Ωστόσο, η μουσικός δεν «δοκίμασε» την υποκριτική πρώτη φορά. Η θεατρική της πορεία περιλαμβάνει σημαντικές παραστάσεις, όπως:

Μια νύχτα στην Επίδαυρο

Ιφιγένεια εν Ταύροις

Ένα χειρόγραφο

Μεταμφίεση

Οπερέττα

Φοίβος Δεληβοριάς

Από τις πιο ευχάριστες τηλεοπτικές εκπλήξεις των τελευταίων χρόνων ήταν τα Νούμερα της ΕΡΤ. Ο Φοίβος Δεληβοριάς, γνωστός ως ένας από τους πιο ιδιαίτερους και εναλλακτικούς δημιουργούς της ελληνικής μουσικής, αποφάσισε να περάσει μπροστά από την κάμερα και μάλιστα… να πρωταγωνιστήσει. Στη σειρά υποδυόταν έναν 45χρονο καλλιτέχνη που βλέπει την καριέρα του να ξεθωριάζει, αλλά ο ίδιος αρνείται να «συμβιβαστεί» με τις σύγχρονες τάσεις. Θέλει να αναστήσει το βαριετέ και την ιστορική «Μάντρα», συναντώντας επάνω στη σκηνή γνωστά ονόματα, Μαραβέγια, Κότσιρα, Μποφίλιου, Αντύπα και άλλους. Με έξυπνο χιούμορ και αυτοσαρκασμό, ο Φοίβος Δεληβοριάς απέδειξε πως η υποκριτική του πλευρά είναι τόσο φυσική όσο και η μουσική του. Όχι τυχαία, οι κριτικές μίλησαν για μια σειρά που «ανασαίνει» αυθεντικότητα.

Δήμητρα Γαλάνη και Γιώργος Μαζωνάκης

Η εμβληματική Δήμητρα Γαλάνη, παρότι δεν συνηθίζει τηλεοπτικές εμφανίσεις, χάρισε ίσως μία από τις πιο ξεκαρδιστικές στιγμές στη σειρά «Υπέροχα Πλάσματα» της Μυρτώς Κοντοβά. Στο επεισόδιο «Του ποιοτικού», υποδύεται μια καφετζού που, αν και όλοι βλέπουν τη Γαλάνη, η ίδια πιστεύει ότι μοιάζει περισσότερο με την Τάμτα! Παράλληλα, εμφανίζεται παράφορα ερωτευμένη με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος μπαίνει στη σειρά ως «ο αυθεντικός Μαζώ». Οι ατάκες τους έγιναν viral πριν υπάρξει το… viral. Η χημεία τους, δε, παραμένει θρυλική για όσους θυμούνται τη σειρά.

Ο Λάμπης Λιβιεράτος έκανε το τηλεοπτικό του ντεμπούτο στη σειρά «Τα εφτά κακά της μοίρας μου» δίπλα στον αξέχαστο Γιώργο Κωνσταντίνου. Η απόδοσή του, ελαφριά και κωμική, ταίριαξε τέλεια με το ύφος της σειράς, δείχνοντας πως η κάμερα τον αγαπά.

Αποστολία Ζώη

Η Αποστολία Ζώη εμφανίστηκε στο επιτυχημένο «Singles», όπου υποδύθηκε τη σύντροφο ενός νονού της νύχτας, έναν ρόλο που συνδύαζε δραματικότητα, χιούμορ και γκλαμ στοιχεία. Μια εμφάνιση που την έκανε να ξεχωρίσει.

Νατάσα Θεοδωρίδου

Το 1999 η Νατάσα Θεοδωρίδου έκανε μια έκπληξη που πολλοί δεν θυμούνται: εμφανίστηκε στην επιτυχημένη σειρά «Κάτι τρέχει με τους δίπλα». Με φυσικότητα και γλύκα, η λαϊκή τραγουδίστρια απέδειξε ότι η τηλεόραση δεν της είναι ξένη, καθώς κατάφερε να ισορροπήσει ανάμεσα σε χιούμορ και συναίσθημα.

Καίτη Γαρμπή

Η Καίτη Γαρμπή έκανε μια από τις πιο χαρακτηριστικές guest εμφανίσεις των 00s. Στη σειρά «Επτά θανάσιμες πεθερές», ενσάρκωσε την «Αθηναία πεθερά» Καίτη Μαρίνη, έναν ρόλο με υπερβολή, στιλ και πολύ χιούμορ. Το κοινό την λάτρεψε και μέχρι σήμερα το επεισόδιο θεωρείται από τα πιο επιτυχημένα της σειράς.

Άννα Βίσση

Το 2009, στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς «Μίλα μου βρώμικα», η Άννα Βίσση εμφανίστηκε ως… Άννα Βίσση. Με τρομερή άνεση και αυτοσαρκασμό, έδειξε ότι δεν έχει καμία δυσκολία να παίξει με την εικόνα της. Η εμφάνισή της σχολιάστηκε έντονα και θεωρήθηκε από τις πιο πετυχημένες celebrity συμμετοχές.

Έλλη Κοκκίνου

Το 2006 η Έλλη Κοκκίνου έκανε μια από τις πιο απολαυστικές guest εμφανίσεις της εποχής. Στο «Κόκκινο δωμάτιο» υποδύθηκε την διεθνούς φήμης τραγουδίστρια Ελίνα Αλιέντη, έναν ρόλο γεμάτο υπερβολή, γκλάμουρ και τρομερή ενέργεια. Η εμφάνισή της έγινε talk of the town και όχι άδικα.

Δέσποινα Βανδή και Χρίστος Αντωνιάδης

Η σειρά «Δύο Ξένοι» έγραψε τηλεοπτική ιστορία και μέρος αυτής της ιστορίας είναι δύο τραγουδιστές. Η Δέσποινα Βανδή, ως σέξι λαϊκή τραγουδίστρια «Χαρούλα», δημιούργησε μια από τις πιο αξέχαστες τηλεοπτικές σκηνές, ξελογιάζοντας τον σμηνίτη Τόλη Σιδεράτο Ο Χρίστος Αντωνιάδης εμφανίστηκε ως το «τρίτο πρόσωπο» ανάμεσα στον Κωνσταντίνο Μαρκορά και τη Μίνα Αγγελοπούλου, μια συμμετοχή μικρή αλλά χαρακτηριστική.

Marseaux

Η Marseaux, μία από τις πιο ιδιαίτερες φωνές της νέας γενιάς, κάνει το μεγάλο άλμα στην υποκριτική με έναν απρόσμενο ρόλο: ενσαρκώσει τη Wednesday Addams στο Θέατρο Βέμπο. Για πρώτη φορά τη βλέπουμε όχι μόνο να τραγουδά, αλλά και να παίζει και να χορεύει.

Demy

Η Demy έχει αποδείξει πως το μιούζικαλ της ταιριάζει όσο λίγα πράγματα. Στο Anastasia, όπου είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο, έδειξε πως μπορεί να ισορροπήσει άψογα ανάμεσα σε υποκριτική, τραγούδι και κίνηση. Σήμερα την βλέπουμε και στη σειρά «Μια Νύχτα Μόνο» στο Mega, συνεχίζοντας την πορεία της και στην τηλεοπτική μυθοπλασία.

Ελεωνόρα Ζουγανέλη

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη έχει εδώ και χρόνια δείξει ότι το θέατρο είναι μια μεγάλη της αγάπη. Αυτή την περίοδο συμμετέχει στο εμβληματικό έργο «Το Μεγάλο μας Τσίρκο», σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια και μουσική Σταύρου Ξαρχάκου. Στο πλευρό της, ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος και ο Γιάννης Ζουγανέλης, μαζί με έναν πολυπληθή θίασο 27 ατόμων. Η παράσταση θεωρείται μία από τις πιο συγκινητικές αναβιώσεις της χρονιάς.

Μιχάλης Χατζηγιάννης

Το 2013, ο Θέμης Μαρσέλλου είδε στον Μιχάλη Χατζηγιάννη κάτι που κανείς δεν είχε φανταστεί: τον ιδανικό κύριο Γουόρμπακς. Ο δισεκατομμυριούχος με επιρροές στο πολιτικό σύστημα και φίλος του Ρούζβελτ αποτέλεσε τον βασικό ενήλικο ρόλο του αγαπημένου μιούζικαλ «Annie». Η ερμηνεία του Χατζηγιάννη σχολιάστηκε θετικά και η παράσταση θεωρήθηκε θεατρικό γεγονός της χρονιάς.

Συμπαιρένουμε λοιπόν πως η ελληνική μουσική σκηνή έχει αποδείξει ότι διαθέτει καλλιτέχνες με ευρύ ταλέντο και η υποκριτική φαίνεται να είναι φυσική συνέχεια για πολλούς από αυτούς. Είτε σε τηλεοπτικές σειρές, είτε σε θεατρικές παραστάσεις, είτε σε μιούζικαλ, οι τραγουδιστές που δοκίμασαν να «φορέσουν» έναν ρόλο πέρα από αυτόν της μουσικής τους περσόνας, άφησαν το δικό τους στίγμα. Και το πιο πιθανό είναι πως τα επόμενα χρόνια θα δούμε ακόμη περισσότερους να ακολουθούν τον ίδιο δρόμο.

