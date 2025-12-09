Η Taylor Swift και η Selena Gomez σε αγώνα του Travis Kelce

Μια λαμπερή εμφάνιση στο Arrowhead Stadium πραγματοποίησαν η Taylor Swift και η Selena Gomez που τράβηξε το ενδιαφέρον των media

Η Taylor Swift έδωσε για ακόμη μία φορά το παρών στο Arrowhead Stadium του Κάνσας Σίτι την Κυριακή, στηρίζοντας τον αρραβωνιαστικό της Travis Kelce κατά τη διάρκεια του αγώνα των Kansas City Chiefs απέναντι στους Houston Texans. Η παρουσία της δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς στη VIP σουίτα βρέθηκαν δίπλα της οι στενές της φίλες Selena Gomez και Lena Dunham. Η Taylor Swift και η Selena Gomez φωτογραφήθηκαν να παρακολουθούν τον αγώνα με έντονο ενδιαφέρον, σε μια από τις σπάνιες κοινές δημόσιες εμφανίσεις τους. Τη σουίτα επισκέφθηκε επίσης ο Leonardo DiCaprio, ο οποίος κράτησε διακριτικό προφίλ φορώντας μαύρο μπουφάν και καπέλο, χωρίς να καθίσει δίπλα στις τρεις καλλιτέχνιδες. Ο ηθοποιός είχε εμφανιστεί τον Σεπτέμβριο στο podcast των Travis Kelce και Jason Kelce με τίτλο New Heights, γεγονός που ενίσχυσε την παρουσία του γύρω από την ομάδα.

Διάβασε επίσης: Πώς η Taylor Swift έκανε το όνειρο της Sabrina Carpenter πραγματικότητα

Ο αγώνας έκλεισε με ήττα για τους Kansas City Chiefs με σκορ 20-10, καθώς ένας κρίσιμος λάθος χειρισμός στον οποίο ενεπλάκη ο Travis Kelce επέτρεψε στους Houston Texans να ανακόψουν την τελευταία προσπάθεια της ομάδας να ισοφαρίσει.

Η σχέση της Taylor Swift και του Travis Kelce βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, καθώς το ζευγάρι, που αρραβωνιάστηκε τον Αύγουστο, ετοιμάζεται να παντρευτεί στις 13 Ιουνίου στο Ocean House στο Watch Hill του Ρόουντ Άιλαντ. Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται διεθνές μέσο, η Taylor Swift εξασφάλισε την ημερομηνία καταβάλλοντας υψηλό χρηματικό ποσό ώστε να προγραμματιστεί η τελετή στο πολυτελές παραθαλάσσιο θέρετρο.

Διάβασε επίσης: Η αναπάντεχη αποκάλυψη του Travis Kelce για τη σχέση του με την Taylor Swift

Δες κι αυτό…