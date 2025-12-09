MadWalk 2025 Mega
Νέα ημερομηνία για το street party του Μουσείου Μαρία Κάλλας

Δήμος Αθηναίων: Νέα ημερομηνία για το street party του Μουσείου Μαρία Κάλλας - 12/12/2025
Mad.gr

Το Μουσείο Μαρία Κάλλας του Δήμου Αθηναίων ανακοινώνει τη νέα ημερομηνία του πολυαναμενόμενου street party του, το οποίο μεταφέρεται για την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025, στις 20:00, έπειτα από τις επίσημες ανακοινώσεις για τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που αναμένονται την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου.

Η απόφαση λήφθηκε με στόχο τη διασφάλιση της άνεσης και της ασφάλειας όλων.

Η γιορτινή διάθεση, ωστόσο, παραμένει αμείωτη, και ανυπομονούμε να υποδεχθούμε το κοινό σε μια ακόμη πιο λαμπερή βραδιά στην οδό Πετράκη!

Την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, από τις 20:00, η οδός Πετράκη, πίσω από το Μουσείο, φοράει τα γιορτινά της και γεμίζει μουσική και ρυθμό, για το τρίτο κατά σειρά πάρτι που έχει ήδη γίνει θεσμός. Το φετινό CALLAS LIVES ON: THE PARTY! υπόσχεται μια ακόμη βραδιά εκπλήξεων και καλής μουσικής, για να γιορτάσουμε όλοι μαζί τη διαχρονική λάμψη της Μαρίας Κάλλας!

Σε συνεργασία με τον Kosmos 93.6, τη μουσική υπογράφει ο Μιχάλης Καμάκας, που θα επιμεληθεί ένα ειδικά σχεδιασμένο DJ set σε groovy funk–disco αισθητική και επιλεγμένες world-music αναφορές.

Το café του Μουσείου, La Divina, θα σερβίρει εκλεκτά κρασιά της “Remake Wines”, ποτά και cocktails σε ειδικές τιμές, ενώ το museum shop θα προσφέρει εκπτώσεις σε επιλεγμένα αντικείμενα αποκλειστικά για εκείνη τη βραδιά, ιδανικά για δώρα ή συλλεκτικές αγορές.

Κατά τη διάρκεια του party, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να επισκεφθεί τη μόνιμη έκθεση του Μουσείου Μαρία Κάλλας με μειωμένη γενική είσοδο.

Πληροφορίες:

Ημερομηνία: Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2025

Ώρα: 20.00

Μουσείο Μαρία Κάλλας, Μητροπόλεως 44

Το street party: οδός Πετράκη (πίσω πλευρά του Μουσείου)

Δωρεάν συμμετοχή 

Κατά την διάρκεια του street party, μειωμένη γενική είσοδος στην μόνιμη έκθεση του μουσείου – Κλείστε το εισιτήριό σας εδώ

Χορηγοί επικοινωνίας Mad TV & Mad Radio 106,2

