Από το bullying στη διεθνή επιτυχία: Η μάχη του Dustin από το «Stranger Things» με μια σπάνια πάθηση

Οι δυσκολίες, οι θυσίες και η επιτυχία πίσω από τον πιο αγαπημένο ήρωα του Netflix

Ο τρόπος που κινείται ο Gaten Matarazzo στη σκηνή και στην οθόνη έχει προβληματίσει πολλούς θεατές του «Stranger Things», όμως λίγοι γνωρίζουν τι πραγματικά κρύβεται πίσω από τις κινήσεις του. Ο νεαρός ηθοποιός, που έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από τον ρόλο του Dustin, ζει με μια εξαιρετικά σπάνια γενετική πάθηση, την κλειδοκρανιακή δυσπλασία (Cleidocranial Dysplasia – CCD).

Η συγκεκριμένη κατάσταση συναντάται σε ελάχιστους ανθρώπους παγκοσμίως και επηρεάζει κυρίως τη δομή των οστών, την ανάπτυξη της κλείδας και τη διάπλαση των δοντιών.

Καθώς μεγάλωνε, ο Gaten βρέθηκε αντιμέτωπος με προκλήσεις που δεν ήταν άμεσα ορατές. Η καθυστερημένη ανάπτυξη, οι δυσκολίες στην ομιλία και η αμηχανία στην κοινωνική αλληλεπίδραση δημιούργησαν εμπόδια που σε πολλούς θα φαίνονταν αξεπέραστα. Πολλοί επαγγελματίες στον χώρο της ψυχαγωγίας πίστευαν ότι δεν θα είχε ποτέ θέση μπροστά στις κάμερες, όμως ο Gaten δεν πτοήθηκε.

Οι δημιουργοί του «Stranger Things» είδαν σε εκείνον αυτό που άλλοι δεν μπόρεσαν: μια αυθεντική παρουσία, ένα αυθόρμητο χιούμορ και μια βαθιά ευαισθησία. Γι’ αυτό και αποφάσισαν να ενσωματώσουν μέρος της πραγματικής του εμπειρίας μέσα στον χαρακτήρα του Dustin, δίνοντάς του την ίδια πάθηση. Έτσι, τα σωματικά χαρακτηριστικά του δεν χρειάστηκε να κρυφτούν ή να «διορθωθούν», αντίθετα, έγιναν ένα φυσικό κομμάτι της τηλεοπτικής αφήγησης.

Στην κλειδοκρανιακή δυσπλασία, οι κλείδες μπορεί να μην έχουν σχηματιστεί πλήρως ή να απουσιάζουν τελείως, κάτι που προσφέρει μια ιδιότυπη ευελιξία στις κινήσεις των ώμων. Τα άτομα με CCD εμφανίζουν συχνά χαμηλότερο ανάστημα, χαρακτηριστική απόσταση μεταξύ των ματιών, έντονο μέτωπο και επίπεδη ρινική γέφυρα. Παρ’ όλα αυτά, η πάθηση δεν επηρεάζει καθόλου τη νοητική λειτουργία ούτε μειώνει το προσδόκιμο ζωής.

Η τεράστια απήχηση της σειράς έκανε το θέμα της CCD γνωστό σε εκατομμύρια ανθρώπους. Ο Gaten αξιοποίησε την αναγνωρισιμότητά του για να γίνει μια ισχυρή φωνή ενημέρωσης και στήριξης προς όσους πάσχουν από την ίδια πάθηση. Σήμερα συνεργάζεται ενεργά με τον οργανισμό CCD Smiles, ο οποίος χρηματοδοτεί οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις για ασθενείς που δεν έχουν οικονομική δυνατότητα. Ο Matarazzo συμμετέχει σε καμπάνιες, συγκεντρώνει πόρους και μιλά δημόσια για τις προσωπικές του εμπειρίες με έναν τρόπο που εμπνέει και δίνει κουράγιο.

Παράλληλα, αποδεικνύει στην πράξη ότι τίποτα δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο σε μια πλήρη και χαρούμενη ζωή: συνεχίζει την καριέρα του με επιτυχία, ενώ τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε σχέση με την ηθοποιό Elizabeth Yu, η οποία τον στηρίζει σε κάθε του βήμα.

Ο Gaten Matarazzo δεν είναι απλώς ένας νεαρός πρωταγωνιστής, είναι η ζωντανή απόδειξη ότι η δύναμη, η επιμονή και η αποδοχή του εαυτού μπορούν να μετατρέψουν μια πρόκληση σε πηγή έμπνευσης για ολόκληρο τον κόσμο.

