Ο James Cameron εκφράζει την ανησυχία του για τους ΑΙ ηθοποιούς

Ο James Cameron, ένας δημιουργός που εδώ και δεκαετίες βρίσκεται στην πρωτοπορία της κινηματογραφικής τεχνολογίας, εξέφρασε σπάνιας έντασης ανησυχία για τη χρήση ηθοποιών που παράγονται μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Μιλώντας στο CBS σε συνέντευξη που μεταδόθηκε λίγες ημέρες πριν από την κυκλοφορία της τρίτης ταινίας της σειράς «Avatar» με τίτλο «Fire and Ash», ο σκηνοθέτης χαρακτήρισε τους AI ηθοποιούς «τρομακτικούς» και υποστήριξε ότι οι ψηφιακές ερμηνείες αποτελούν «ένα αντίθετο άκρο» σε σχέση με την τέχνη της υποκριτικής.

Ο James Cameron, αναφερόμενος στη χρήση της τεχνολογίας motion capture την οποία έχει αναπτύξει και εξελίξει ο ίδιος, υπογράμμισε ότι αυτή η μέθοδος αποτελεί «μια γιορτή της στιγμής ηθοποιού και σκηνοθέτη». Όπως είπε «Στο άλλο άκρο του φάσματος υπάρχει η τεχνητή νοημοσύνη που μπορεί να επινοήσει χαρακτήρα, ηθοποιό και ερμηνεία από το μηδέν με μια απλή εντολή. Όχι. Αυτό για μένα είναι τρομακτικό. Είναι το ακριβώς αντίθετο από αυτό που κάνουμε».

Συνεχίζοντας, ο James Cameron πρόσθεσε «Δεν θέλω ένας υπολογιστής να κάνει κάτι για το οποίο είμαι περήφανος ότι μπορώ να δημιουργήσω με ηθοποιούς. Δεν θέλω να τους αντικαταστήσω. Αγαπώ να δουλεύω με ηθοποιούς». Η τοποθέτησή του αποκτά μεγαλύτερο βάρος, καθώς ο ίδιος είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της αγγλικής εταιρείας Stability AI, γεγονός που αποδεικνύει ότι γνωρίζει σε βάθος τις τεχνολογικές εξελίξεις που ο ίδιος τώρα επικρίνει.

Ο James Cameron εξήγησε ότι τα δημιουργικά όρια της τεχνητής νοημοσύνης παραμένουν σημαντικά. Όπως ανέφερε «Αυτό που η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να κάνει είναι να δημιουργήσει κάτι πραγματικά νέο. Τα μοντέλα εκπαιδεύονται πάνω σε όσα έχουν ήδη υπάρξει και δεν μπορούν να εκπαιδευτούν πάνω σε κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ. Γι’ αυτό και βλέπεις ουσιαστικά όλη την ανθρώπινη τέχνη και εμπειρία ριγμένη σε έναν αναμικτήρα που παράγει μια μορφή μέσου όρου. Αυτό που δεν μπορείς να έχεις είναι η μοναδική εμπειρία ζωής ενός σεναριογράφου ή οι ιδιορρυθμίες ενός συγκεκριμένου ηθοποιού».

Καθώς η συζήτηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη κυριαρχεί πλέον στα στούντιο του Χόλιγουντ, ο James Cameron σημείωσε ότι αυτή η τεχνολογική πρόκληση απαιτεί από τους δημιουργούς ακόμη μεγαλύτερη επιμονή και φαντασία. Όπως είπε «Το γεγονός αυτό μάς υποχρεώνει να θέσουμε τον πήχη σε ένα αυστηρό επίπεδο και να συνεχίσουμε να είμαστε ευφάνταστοι. Η πράξη της ερμηνείας, η πράξη του να βλέπεις έναν καλλιτέχνη να δημιουργεί σε πραγματικό χρόνο, θα αποκτήσει ιερό χαρακτήρα».

Μετά από δεκαετίες καινοτομιών, ο James Cameron εμφανίζεται σήμερα περισσότερο προσηλωμένος από ποτέ στην αξία της ανθρώπινης δημιουργίας, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα ότι η κινηματογραφική τέχνη δεν μπορεί να προχωρήσει πίσω από την πλάτη των ανθρώπων που αποτελούν την καρδιά της.

